Российские студенты блокированы в общежитии в Каире

Около 150 российских студентов блокированы в общежитии в Каире. Студенты находятся на четвертом этаже общежития, которое расположено в 15 км от аэропорта. Среди учащихся есть семейные пары, возможно, с маленькими детьми. Запасов продовольствия им хватит на сутки. Студенты просят прислать за ними самолет и вывезти в Россию.

Власти прорабатывают различные варианты их эвакуации. Администрация президента Башкирии направила обращение в Департамент международных отношений аппарата правительства РФ, Министерство иностранных дел РФ, МЧС России с тем, чтобы были приняты все возможные меры по оказанию помощи (треть блокированных - студенты из Башкирии).

Египет является одним из крупнейших мировых центров исламского духовного образования. Ведущие исламские университеты находятся в Каире, который является одним из центров развернувшихся в Египте беспорядков.

Как сообщил РБК заместитель главы международного отдела Духовного управления мусульман России Халит-хазрат Ситдеков, российские студенты в Каире чувствуют напряженность, сложившуюся в связи с волнениями в стране, однако пока ощущают себя достаточно спокойно. "Студенты остаются у себя дома или в общежитиях, в демонстрациях не участвуют. Мы связывались с некоторыми из них. По их словам, напряженность чувствуется, но в основном они ощущают себя достаточно спокойно", - сказал Х.Ситдеков.

Он затруднился назвать точное число обучающихся в Египте россиян, однако сообщил, что речь идет о нескольких тысячах человек.

Напомним, с 25 января 2011г. в Египте не утихают масштабные акции протеста с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака, который находится на этом посту уже около 30 лет. Протестующие недовольны тем, что долгие годы его правления привели к нищете и безработице в стране, а также росту цен на продовольствие. В противостоянии с силами правопорядка уже погибли порядка 150 участников акций протеста. Основной движущей силой волны протестов, накрывшей Египет, оказалась молодежь в возрасте до 30 лет. При этом молодые люди составляют 90% от общего числа египетских безработных. В столице страны были зафиксированы попытки захвата различных объектов, включая здание Министерства иностранных дел и офис телецентра.