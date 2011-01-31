Российские студенты блокированы в общежитии в Каире

Власти прорабатывают различные варианты их эвакуации. Администрация президента Башкирии направила обращение в Департамент международных отношений аппарата правительства РФ, Министерство иностранных дел РФ, МЧС России с тем, чтобы были приняты все возможные меры по оказанию помощи (треть блокированных - студенты из Башкирии).
Египет является одним из крупнейших мировых центров исламского духовного образования. Ведущие исламские университеты находятся в Каире, который является одним из центров развернувшихся в Египте беспорядков.
Как сообщил РБК заместитель главы международного отдела Духовного управления мусульман России Халит-хазрат Ситдеков, российские студенты в Каире чувствуют напряженность, сложившуюся в связи с волнениями в стране, однако пока ощущают себя достаточно спокойно. "Студенты остаются у себя дома или в общежитиях, в демонстрациях не участвуют. Мы связывались с некоторыми из них. По их словам, напряженность чувствуется, но в основном они ощущают себя достаточно спокойно", - сказал Х.Ситдеков.
Он затруднился назвать точное число обучающихся в Египте россиян, однако сообщил, что речь идет о нескольких тысячах человек.
Напомним, с 25 января 2011г. в Египте не утихают масштабные акции протеста с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака, который находится на этом посту уже около 30 лет. Протестующие недовольны тем, что долгие годы его правления привели к нищете и безработице в стране, а также росту цен на продовольствие. В противостоянии с силами правопорядка уже погибли порядка 150 участников акций протеста. Основной движущей силой волны протестов, накрывшей Египет, оказалась молодежь в возрасте до 30 лет. При этом молодые люди составляют 90% от общего числа египетских безработных. В столице страны были зафиксированы попытки захвата различных объектов, включая здание Министерства иностранных дел и офис телецентра.