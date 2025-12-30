В России запустят эксперимент с посадкой на рейс по биометрии
В московском и петербургском аэропортах «Шереметьево» и «Пулково» в 2026-2027 годах запустят пилотный сервис посадки на самолет по биометрии, он коснется только внутренних рейсов. Соответствующий проект постановления представлен на общественное обсуждение.
Посадка на самолет будет осуществляться с использованием Единой биометрической системы (ЕБС). В эксперименте смогут принять участие как российские граждане, так и иностранцы и лица
без гражданства.
Попробовать новую схему регистрации на рейс можно будет на добровольной основе. При этом эксперимент не отменяет обязанности пассажира предъявить документ, удостоверяющий его личность, если того потребует уполномоченный работник подразделения транспортной безопасности аэропорта при входе в пункт предполетного досмотра.
По результатам эксперимента будет оценена целесообразность дальнейшего применения такой схемы. Срок действия эксперимента может быть продлен по решению Минтранса и при принятии им определенных мер, но не более чем на два года.
Материал дополняется.
