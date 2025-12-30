В Евротоннеле между Британией и Францией произошел сбой
Серьезный сбой в движении поездов произошел в железнодорожном Евротоннеле, который соединяет Великобританию с континентальной Европой и проходит под Ла-Маншем. Компания-оператор перевозок — Eurostar – призвала пассажиров отложить поездки, передает «Би-би-си».
В тоннеле возникла проблема с контактной сетью, что привело к остановке одного из поездов. Другие рейсы, запланированные на вторник, сейчас задерживают и отменяют.
«Пожалуйста, не приезжайте на вокзал, если у вас нет действующего билета на поездку. Мы с сожалением сообщаем, что даже те поезда, которые могут следовать, сталкиваются с серьезными задержками и отменами в последний момент», — отмечают в компании.
Позднее оператор сообщил, что на лондонском вокзале Сент-Панкрас отменено отправление всех поездов Eurostar, которые направляются сегодня в Париж, Брюссель и Амстердам.
О масштабных задержках также сообщили компании National Rail и LeShuttle. Со сторон Великобритании отставание от графика составляет три часа, во Франции — два.
Представитель английского порта Дувр сообщил, что операторы паромов имеют возможность принять дополнительных пассажиров, направляющийся во французский Кале и из него.
Евротоннель был открыт в 1994 году, он соединил напрямую Лондон Париж, время в пути составляет около двух часов, включая от 20 до 35 минут в самом тоннеле.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах