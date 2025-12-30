 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Евротоннеле между Британией и Францией произошел сбой

На железнодорожных путях под Ла-Маншем возникли проблемы с контактной сетью. В Лондоне отменили отправление всех сегодняшних поездов Eurostar в Париж, Брюссель и Амстердам
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Серьезный сбой в движении поездов произошел в железнодорожном Евротоннеле, который соединяет Великобританию с континентальной Европой и проходит под Ла-Маншем. Компания-оператор перевозок — Eurostar – призвала пассажиров отложить поездки, передает «Би-би-си».

В тоннеле возникла проблема с контактной сетью, что привело к остановке одного из поездов. Другие рейсы, запланированные на вторник, сейчас задерживают и отменяют.

«Пожалуйста, не приезжайте на вокзал, если у вас нет действующего билета на поездку. Мы с сожалением сообщаем, что даже те поезда, которые могут следовать, сталкиваются с серьезными задержками и отменами в последний момент», — отмечают в компании.

Позднее оператор сообщил, что на лондонском вокзале Сент-Панкрас отменено отправление всех поездов Eurostar, которые направляются сегодня в Париж, Брюссель и Амстердам. 

Во Франции отменили поезда в Бельгию и Британию из-за кражи кабеля
Общество
Фото: Javier Mostacero Carrera / Getty Images

О масштабных задержках также сообщили компании National Rail и LeShuttle. Со сторон Великобритании отставание от графика составляет три часа, во Франции — два.

Представитель английского порта Дувр сообщил, что операторы паромов имеют возможность принять дополнительных пассажиров, направляющийся во французский Кале и из него.

Евротоннель был открыт в 1994 году, он соединил напрямую Лондон Париж, время в пути составляет около двух часов, включая от 20 до 35 минут в самом тоннеле.

Романов Илья
Европа Великобритания Франция Евротоннель сбой
