Во Франции отменили поезда в Бельгию и Британию из-за кражи кабеля
На севере Франции произошли масштабные сбои в движении скоростных поездов TGV из-за хищения электрокабелей. Как сообщает The Local France со ссылкой на Национальное общество железных дорог Франции (SNCF), в районе станции «Лилль-Европа» неизвестные похитили более 600 метров силовых кабелей.
Особенно пострадало международное сообщение — отменены несколько рейсов Eurostar в Великобританию и Бельгию, уточняет издание.
Внутренние высокоскоростные перевозки TGV осуществляются с переводами на обычные пути, что значительно снижает пропускную способность. Региональные перевозки TER продолжают работать в штатном режиме.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года