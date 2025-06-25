Во Франции отменили поезда в Бельгию и Британию из-за кражи кабеля

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На севере Франции произошли масштабные сбои в движении скоростных поездов TGV из-за хищения электрокабелей. Как сообщает The Local France со ссылкой на Национальное общество железных дорог Франции (SNCF), в районе станции «Лилль-Европа» неизвестные похитили более 600 метров силовых кабелей.

Особенно пострадало международное сообщение — отменены несколько рейсов Eurostar в Великобританию и Бельгию, уточняет издание.

Внутренние высокоскоростные перевозки TGV осуществляются с переводами на обычные пути, что значительно снижает пропускную способность. Региональные перевозки TER продолжают работать в штатном режиме.