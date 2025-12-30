 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

В Петербурге по делу о тройном убийстве арестовали главу муниципалитета

В Петербурге арестован глава МО «Дачное» Сагалаев по делу о тройном убийстве
Вадим&nbsp;Сагалаев
Вадим Сагалаев (Фото: Муниципальное образование Дачное)

В Петербурге заключил под стражу главу петербургского муниципального образования «Дачное» Вадима Сагалаева по обвинению в совершении тройного убийства и покушения на еще одно убийство более 20 лет назад. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Сагалаев арестован до 28 февраля. Вину он не признал и просил суд о мере пресечения в виде домашнего ареста.

Сагалаев и его заместитель Игорь Заболотный были задержаны накануне по делу об убийстве семьи бизнесмена и ее охранника в 2003 году, а также о попытке взрыва автомобиля. По данным следствия, в то время, занимая пост главы МО «Дачное», Сагалаев вместе с группой единомышленников организовал преступное сообщество.

Заболотный также заключен под стражу.

Как писала «Фонтанка», речь идет об убийстве 2003 года, когда были застрелены бизнесмен Евгений Дорфман, гендиректор и собственник ВНИИ «Гидролиз», его жена и охранник. Тогда же было предотвращено покушение с помощью взрывного устройства.

Как считают следователи, в июне 2003 года Сагалаев и Заболотный из личной неприязни организовали убийство трех человек. После один из исполнителей, по данным СК, получил вознаграждение в $ 10 тыс.

Также Сагалаеву вменяется покушение на другого бизнесмена — в том же году. Тогда один из участников группы прикрепил самодельное взрывное устройство к автомобилю потерпевшего у дома на Смольном проспекте.

25 декабря Октябрьский райсуд Петербурга заключил под стражу Юрия Васильева, обвиняемого в соучастии в попытке взрыва автомобиля.

