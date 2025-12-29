В Петербурге за организацию взрыва задержали главу муниципалитета

В Петербурге задержан глава МО «Дачное» Сагалаев и его зам по делу об убийстве

Вадим Сагалаев и его заместитель Игорь Заболотный задержаны по делу об убийстве семьи бизнесмена и ее охранника в 2003 году, а также о попытке взрыва автомобиля

Фото: СК России

В Санкт-Петербурге задержаны двое сотрудников муниципального образования «Дачное» и местный житель по подозрению в убийстве и покушении на убийство в 2003 году, сообщил Следственный комитет (СК) в телеграм-канале. По данным «Фонтанки», речь идет о задержании главы муниципального образования «Дачное» Вадима Сагалаева, его заместителя Игоря Заболотного и местного жителя Сергея Фролова (Мусейибова). Об этом также сообщает 78.ru.

Утром 29 декабря у Сагалаева прошел обыск. Как пишет издание, ему вменяют организацию взрыва в 2003-м, когда у дома возле Смольного под Mercedes Gelandewagen предпринимателя было обнаружено самодельное взрывное устройство.

Участники организованной преступной группы следили за коммерсантом, с которым был конфликт. Один из них в октябре 2003 года прикрепил самодельное взрывное устройство к автомобилю предпринимателя. «Однако свой преступный умысел фигурант и его сообщник не довели до конца, так как их действия попали в поле зрения очевидцев. В связи с этим фигуранты скрылись с места преступления и дистанционно не привели в действие взрывное устройство, которое впоследствии было обезврежено сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении СК. Один из соучастников был задержан и арестован. Его сообщник находится в международном розыске. Дома и на работе подозреваемых прошли обыски.

Как считает следствие, подозреваемые также причастны к убийству в июне 2003 года семейной пары и их охранника «вследствие личных неприязненных отношений на почве перераспределения акций нескольких коммерческих предприятий». Преступление произошло в доме на проспекте Стачек.

25 декабря Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу Юрия Васильева, обвиняемого в соучастии в попытке взрыва автомобиля. Васильев, как пишет «Фонтанка», — член Малышевской ОПГ.

Издание предположило, что речь идет о громком убийстве 2003 года, когда были застрелены бизнесмен Евгений Дорфман, гендиректор и собственник ВНИИ «Гидролиз», его жена и охранник. Тогда же было предотвращено покушение с помощью взрывного устройства. По данным 78.ru, организацию тройного убийства в июне 2003 года вменяют замглавы МО «Дачное» Заболотному.

60-летний Сагалаев возглавляет МО «Дачное» более 20 лет, он занял эту должность в 2004 году. До избрания был генеральным директором ОАО «ВНИИ «Гидролиз».