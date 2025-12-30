Главу муниципалитета арестовали в Петербурге по делу о взрыве у Смольного

В Петербурге арестован глава МО «Дачное» Вадим Сагалаев по делу о заказных убийствах 2003 года. Следствие связывает его с ОПГ, причастной к расправе над бизнесменом, его женой и охранником

Вадим Сагалаев (Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 28 февраля 2026 года главу муниципального образования (МО) «Дачное» Вадима Сагалаева по делу об убийствах в 2003 году, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, не позднее июня 2003 года Сагалаев создал с Сергеем Фроловым (Мусейибовым) организованную преступную группу.

60-летний Сагалаев возглавляет МО «Дачное» более 20 лет, он занял эту должность в 2004 году. До это был генеральным директором ОАО «ВНИИ «Гидролиз». В 2024-м стал муниципальным депутатом. Утром 29 декабря у главы МО прошел обыск.

С июня по октябрь 2003 года участники группы совершили серию преступлений. В частности, подозреваемые причастны к убийству в июне 2003 года семейной пары и ее охранника «вследствие личных неприязненных отношений на почве перераспределения акций нескольких коммерческих предприятий», считает следствие. Речь идет о бумагах ОАО «ВНИИ «Гидролиз» и ЗАО «Сайнтек», уточнили в суде.

«Фонтанка» предполагала, что речь идет о громком убийстве 2003 года, когда были застрелены бизнесмен Евгений Дорфман, гендиректор и собственник ВНИИ «Гидролиз», его жена и охранник.

Преступление произошло в доме на проспекте Стачек. После него участники организованной группы проследовали к дому 42 по ул. Маршала Захарова, где неустановленный соучастник передал им денежное вознаграждение в размере $10 тыс. А 26 января 2004 года Сагалаев получил в собственность своей супруги 364 акции ОАО «ВНИИ «Гидролиз» и 188,5 тыс. акций ЗАО «Сайнтек» за $50 тыс., сообщила пресс-служба суда.

Следствие также считает, что Сагалаев в составе организованной группы совершил покушение на убийство еще одного человека «общеопасным способом». По информации «Фонтанки», ему вменяют организацию взрыва в 2003-м, когда у дома возле Смольного под Mercedes Gelandewagen неназванного предпринимателя было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое удалось обезвредить.