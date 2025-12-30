 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Главу муниципалитета арестовали в Петербурге по делу о взрыве у Смольного

В Петербурге арестован глава МО «Дачное» Вадим Сагалаев по делу о заказных убийствах 2003 года. Следствие связывает его с ОПГ, причастной к расправе над бизнесменом, его женой и охранником
Вадим Сагалаев
Вадим Сагалаев (Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 28 февраля 2026 года главу муниципального образования (МО) «Дачное» Вадима Сагалаева по делу об убийствах в 2003 году, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, не позднее июня 2003 года Сагалаев создал с Сергеем Фроловым (Мусейибовым) организованную преступную группу.

60-летний Сагалаев возглавляет МО «Дачное» более 20 лет, он занял эту должность в 2004 году. До это был генеральным директором ОАО «ВНИИ «Гидролиз». В 2024-м стал муниципальным депутатом.

Утром 29 декабря у главы МО прошел обыск.

В Петербурге за организацию взрыва задержали главу муниципалитета
Политика
Фото:СК России

С июня по октябрь 2003 года участники группы совершили серию преступлений. В частности, подозреваемые причастны к убийству в июне 2003 года семейной пары и ее охранника «вследствие личных неприязненных отношений на почве перераспределения акций нескольких коммерческих предприятий», считает следствие. Речь идет о бумагах ОАО «ВНИИ «Гидролиз» и ЗАО «Сайнтек», уточнили в суде.

«Фонтанка» предполагала, что речь идет о громком убийстве 2003 года, когда были застрелены бизнесмен Евгений Дорфман, гендиректор и собственник ВНИИ «Гидролиз», его жена и охранник.

Преступление произошло в доме на проспекте Стачек. После него участники организованной группы проследовали к дому 42 по ул. Маршала Захарова, где неустановленный соучастник передал им денежное вознаграждение в размере $10 тыс. А 26 января 2004 года Сагалаев получил в собственность своей супруги 364 акции ОАО «ВНИИ «Гидролиз» и 188,5 тыс. акций ЗАО «Сайнтек» за $50 тыс., сообщила пресс-служба суда.

Следствие также считает, что Сагалаев в составе организованной группы совершил покушение на убийство еще одного человека «общеопасным способом». По информации «Фонтанки», ему вменяют организацию взрыва в 2003-м, когда у дома возле Смольного под Mercedes Gelandewagen неназванного предпринимателя было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое удалось обезвредить.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
задержание Санкт-Петербург убийство уголовное дело арест ОПГ депутат
Материалы по теме
Экс‑игрок «Локомотива» завершит карьеру из‑за убийства одноклубника
Спорт
В Петербурге за организацию взрыва задержали главу муниципалитета
Политика
Силовики задержали красноярского экс-министра по делу о доме для сирот
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Москва меняется на глазах: какое жилье заменит советские хрущевки Стиль, 16:19
Посольство в Таиланде опровергло данные о запретах для въезда россиян Политика, 16:15
Законопроекты о регулировании крипторынка внесут в ГД в течение полугода Крипто, 16:10
В Евротоннеле между Британией и Францией произошел сбой Общество, 16:09
Карпин назвал 2025 год лучшим для сборной России после отстранения Спорт, 16:06
Власти Украины заявили о повреждении инфраструктуры в двух портах Одессы Политика, 16:06
Почему время бездушного копирования зарубежного ПО прошло Отрасли, 16:02
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Последний энергоблок Билибинской АЭС остановил работу Общество, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Экспорт российского газа в Европу упал до минимума за полвека Экономика, 15:59
«Крылья Советов» выплатили «РТ-Капиталу» ₽535 млн из долга свыше ₽920 млн Спорт, 15:59
Не просто переправа: как мосты превратились в архитектурный феномен Стиль, 15:51
В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю погибла женщина Политика, 15:38
Минфин назвал конечные расходы на экономику, социалку и оборону в 2026-м Экономика, 15:36