Откажусь от страха и галстука: планы и обещания героев РБК на 2026 год

Избавиться от страха, инвестировать в золото, научиться танцевать вальс и сделать фото в раздевалке футбольного клуба. Герои РБК в проекте «П(р)оверим на слово» поделились своими планами на 2026 год

Фото: РБК

Новогодние обещания и планы на новый год формулируют примерно половина россиян, следует из данных социологов. Из года в год в списке традиционно: уделять больше времени семье, здоровью, больше зарабатывать, сменить работу. Те, кто дает себе новогодние обещания, говорили об успешном их выполнении — таких 69%. Не удается сдержать данное себе слово примерно четверти респондентов.

РБК в проекте «П(р)оверим на слово» попросил постоянных героев РБК — бизнесменов, меценатов, политиков, общественных деятелей, топ-менеджеров публично поделиться своими основными планами на 2026 год. Им предложили дополнить фразу «в 2026 году я обязательно...» и 12 глаголов (создам, инвестирую, научусь и т.д.), а также возможность добавить свой вариант.

Своими обещаниями с РБК в итоге поделились несколько десятков героев — ответы опубликованы в новогоднем номере РБК от 30 декабря, на сайте rbc.ru, они прозвучат в эфирах Телеканала РБК и Радио РБК, в социальных сетях и на тематических проектах медиахолдинга.

Для читателей РБК мы также даем возможность создать свой checklist — и в следующем году обязательно вам напомним о данных обещаниях.

Какие обещания дали герои РБК

Несмотря на разные сферы и виды деятельности участников опроса, их ответы можно разделить на классические группы:

Обещания, связанные с личными качествами и привычками: Позволю себе иногда отдыхать (Татьяна Ким, основатель Wildberries, глава РВБ)

Запрещу себе есть сладкое после обеда и употреблять ненормативную лексику в любой аудитории (Сергей Шишкарев, председатель совета директоров ГК «Дело»)

Запрещу себе бояться (Борис Титов, специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития)

Откажусь от сладкого и буду внимательнее подходить к вопросам здорового питания (Якуб Закриев, гендиректор «Логики молока»)

Позволю себе иногда быть просто Аней, а не исключительно Анной Акиньшиной, CEO группы «Самолет» (Анна Акиньшина, гендиректор группы «Самолет»)

Откажусь от совещаний без четкой повестки и ясного результата. Время — самый ценный и невозобновляемый ресурс (Дмитрий Куделькин, гендиректор S7 Group) Сергей Чемезов, гендиректор госкорпорации «Ростех» В 2026 году я обязательно... Создам новые партнерства. Инвестирую в интересный стартап в сфере медицинских технологий. Научусь хорошо разбираться в криптовалютах — это любопытно и полезно. Заработаю дополнительные дни к отпуску, которые все равно не использую, – их у меня уже почти 300 накопилось. Обеспечу подчиненных интересной работой. Откажусь от рабочих совещаний 1 января. Решу избавиться от всего лишнего в старом шкафу. Предложу самым большим скептикам нашего авиапрома подняться в небо на новом МС-21. Запрещу приносить мне тонну документов на подпись, на это есть электронный документооборот. Позволю коллегам ошибаться. Кстати, даже в новой стратегии корпорации мы закрепили «право на ошибку», чтобы люди действовали амбициозно, без страха сделать что-то не так. Рассмотрю интересные инициативы сотрудников — их поступает много, для этого у нас есть своя «Прямая линия». Займусь боксом (вспомню былое: с молодости занимался, но сейчас редко удается — не хватает времени). Обниму детей. Прочитаю (очень хочу в это верить!) новости, которые скажут, что все, конец СВО и мы победили. Татьяна Ким, основатель Wildberries, глава РВБ В 2026 году я обязательно... Создам возможности для российских брендов стать известными на международной арене. Научусь выкладывать вертикальные видео в Wibes в режиме онлайн. Обеспечу поддержку и развитие женского предпринимательства в странах присутствия РВБ. Откажусь от ужинов после семи. Запущу новую программу по поддержке семейных ценностей среди наших сотрудников. Инвестирую в создание возможностей для наших предпринимателей в новых сервисах. Предложу вам читать качественные книги. Позволю себе иногда отдыхать. Рассмотрю новые города для строительства транспортно-логистических комплексов. Займусь развитием профессионального образования, чтобы в нашей стране было больше предпринимателей. Благодарю этот год за то, что удалось запустить «Платформу роста» в 40 регионах, начать бизнес в новых странах и сделать 80 млн человек чуточку счастливее. Михаил Гуцериев, предприниматель, президент группы «Сафмар» В 2026 году я обязательно... Создам новые образовательные пространства, которые принесут пользу молодым людям и будут стимулировать их получать новые знания и работать на благо своей семьи и своей страны. Инвестирую в первую очередь в свои компании и свои команды. Сейчас не время тратить ресурсы на что-то новое: важно сосредоточиться на том, что у тебя уже есть. Научусь быть более терпимым. Ко всему, кроме безделья, лжи, глупости и самой нетерпимости в любом ее проявлении особенно национальной и религиозной. Заработаю, видимо, немного, а все, что заработаю, направлю на исполнение своих обязательств. Обеспечу соблюдение всех своих договоренностей. Обязательность это одно из главных правил моей жизни. Откажусь от долгого принятия важных решений. Сегодня нужно думать и действовать еще быстрее. Решу задачи, которые даже тем, кто меня обычно поддерживает, сегодня кажутся нерешаемыми. Если ни за что не борешься ничего и не будет. Предложу партнерам новые совместные проекты и, уверен, реализую часть из них. Запрещу себе страх. Позволю себе продолжить ошибаться. Жизнь это бесконечное количество ошибок, которые называются судьбой. Рассмотрю советы друзей больше отдыхать. И, скорее всего, не прислушаюсь к ним. Займусь укреплением того, что уже выдержало годы и штормы и имеет огромный потенциал своего бизнеса в промышленности. Сохраню в себе и в окружающем меня мире то, что заслуживает быть сохраненным, память, культуру, стремление к развитию. Сергей Шишкарев, председатель совета директоров ГК «Дело» В 2026 году я обязательно... Создам национального логистического интегратора «Дело» с траекторией устойчивого повышения стоимости компании. Инвестирую в проект своей супруги Елены – кафе «8 утра», которое откроется сначала на Шелепихе, потом, уверен, кафе займет свое место в различных районах Москвы. Научусь слушать себя и свою интуицию. Заработаю достаточное количество средств на реализацию всех моих социальных и благотворительных проектов. Обеспечу реализацию антикризисного плана ГК «Дело», проведение большой кадровой ротации, оптимизации численности и повышения эффективности административно-управленческого персонала. Откажусь от общения с токсичными людьми, порой окружающими меня, сосредоточусь на общении с интересным и важным для меня окружением. Решу проблему с лишним весом и буду регулярно заниматься теннисом и паделом, другими полезными для меня спортивными активностями. Предложу свое видение развития транспортной системы России на стратегическую перспективу на основе транспортного и экономического баланса страны. Запрещу себе есть сладкое после обеда и употреблять ненормативную лексику в любой аудитории. Позволю себе тратить как можно больше времени на общение с близкими и семьей. Рассмотрю для себя возможность работать не до ста лет. Займусь изучением тех иностранных языков, которые я еще не знаю. Вернусь к регулярным занятиям фортепиано и запишу новый альбом с группой SOPRANO Турецкого. Вновь обрету веру в людей. Проведу красивый, содержательный и яркий гала-матч, посвященный 10-летию победы гандбольной сборной России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Поддержу молодых предпринимателей и всерьез займусь подготовкой и привлечением к работе нашего кадрового резерва. Выпью меньше кофе, выпью норму воды и кучу полезных напитков. Алексей Востоков, гендиректор ПАО «Полюс» В 2026 году я обязательно... Создам коллегам мотивацию для новых достижений. Инвестирую в саморазвитие и в золото, конечно. Научусь говорить на зумерском, чтобы лучше понимать новое поколение наших сотрудников. Заработаю на инвестициях в саморазвитие и в золото. Обеспечу комфортные условия как новым сотрудникам, так и тем, кто давно в компании. Откажусь от галстука хотя бы по пятницам. Решусь на восхождение, хотя бы на Торгашинский хребет (по лестнице). Предложу больше использовать ИИ для рутинных процессов. Запрещу себе проводить все время в телефоне. Позволю себе больше общаться. Рассмотрю возможности развития новых технологических партнерств, особенно в сферах автоматизации, ИИ и цифровизации производства. Займусь новыми программами волонтерства, которые у нас организует «Полюс Фонд». Александр Жаров, гендиректор АО «Газпром-Медиа Холдинг» В 2026 году я обязательно... Создам новые проекты с коллегами. Инвестирую в будущие поколения. Научусь дополнительным навыкам в креативе. Заработаю. Надеюсь, что я все же что-то заработаю. Обеспечу своих коллег новой интересной работой. Откажусь от чего-то из еды, но это не точно. Решу сам, я сам все решу. Предложу еще раз публично организовать Госкино. Запрещу впадать в уныние. Позволю себе пропустить этот пункт. Рассмотрю все же 10-й пункт. Займусь реализацией 11-го пункта. Полюблю или по крайней мере постараюсь полюбить всех людей без исключения. Юлиана Слащева, глава совета директоров киностудии «Союзмультфильм», гендиректор Киностудии имени М. Горького В 2026 году я обязательно... Создам вместе с командой «Союзмультфильм» будущего — друга детей и союзника родителей. Инвестирую в таланты. Им правда надо помогать! Научусь «проходить сквозь стены»: видеть цель и обходить препятствия. Заработаю уважение и любовь новых поколений зрителей к нашим героям и историям. Обеспечу вселенной наших героев полный оборот 360, чтобы каждый мог к ним прикоснуться. Откажусь от привычных форм и форматов и буду стараться все делать по-новому. Решу много нелинейных задач так, чтобы сказать: «Мы строили, строили и наконец построили!» Предложу всем прогуляться по «Союзмультпаркам» и заглянуть в «Союзмульткафе» — их будет скоро много по всей стране! Запрещу (всем) говорить: «Всё! Кина не будет!». Еще как будет кино от Киностудии им. М. Горького и «Союзмультфильма»! Позволю себе верить в чудеса и создавать их. Ведь это и есть работа киностудии. Рассмотрю новые проекты, помня: «Как вы яхту назовете, так она и поплывет». Займусь здоровьем. Действуя по методу: «Спокойствие, только спокойствие!» Обниму близких, сказав каждому: «Лучший мой подарочек — это ты!» Это основа всего! Обещания, связанные с профессиональной деятельностью: Предложу еще раз публично организовать Госкино (Александр Жаров, гендиректор АО «Газпром-Медиа Холдинг»)

Запрещу (всем) говорить: «Всё! Кина не будет!». Еще как будет кино от Киностудии им. М. Горького и «Союзмультфильма»! (Юлиана Слащева, глава совета директоров киностудии «Союзмультфильм», гендиректор Киностудии имени М. Горького)

Откажусь мириться с ситуацией, когда закрываются книжные магазины (Олег Новиков, глава издательской группы «Эксмо-АСТ»)

Предложу подходы к масштабированию инновационных платежных сервисов компании (Дмитрий Дубынин, гендиректор, председатель правления НСПК)

Предложу способ быстро обеспечить персоналом все производственные площадки (Виктор Семенов, глава ГК «Белая дача»)

Создам новое фирменное блюдо. Как, например, сало из кокоса (Владимир Мухин, бренд-шеф White Rabbit Family)

Откажусь от запусков в период высокого сезона (Святослав Вильк, гендиректор «Холдинг Аква»)

Запрещу сводить каждое обсуждение долгосрочных планов к теме ИИ (Андрей Кузьмичев, глава «Рунити»)

Запрещу в своем окружении слово «постараюсь». Вместо этого введу в лексикон команды вопросы: «Как мы можем это сделать?», «С кем стоит объединиться?», «Что мешает нам начать?» (Михаил Парнев,

гендиректор ГТЛК) Олег Новиков, глава издательской группы «Эксмо-АСТ» В 2026 году я обязательно... Создам новые механизмы поддержки российских авторов — от самиздата до студий, работающих на стыке литературы и кино. Инвестирую в полиграфическую базу и цифровые сервисы, чтобы повысить качество и увеличить объем книжной продукции. Научусь еще точнее прогнозировать спрос, используя ИИ и накопленные данные о предпочтениях читателей. Заработаю для всей отрасли больше доверия читателей — за счет честного ценообразования, прозрачных тиражей и укрепления культуры чтения во всех форматах. Обеспечу устойчивость издательской группы в условиях дорогой логистики и отсутствия доступа к зарубежным правам, развивая русскоязычный контент. Откажусь мириться с ситуацией, когда закрываются книжные магазины. Решу проблему неопределенности в законодательных трактовках, усилив юридическую экспертизу и ИИ-инструменты проверки контента. Предложу государству проекты по поддержке детского чтения и популяризации российских авторов. Запрещу себе смотреть на рынок как на стагнирующий: рост художественной литературы, самиздата и тематических ниш доказывает обратное. Позволю молодым талантам — авторам, редакторам, дизайнерам — громче заявить о себе внутри «Эксмо-АСТ» и на рынке в целом. Рассмотрю новые модели коллаборации с киноиндустрией — от раннего отбора перспективных авторов до софинансирования экранизаций. Займусь развитием книжных пространств так, чтобы они конкурировали с маркетплейсами не ценой, а атмосферой и яркими культурными событиями. Полюблю каждый новый проект так же, как первые книги, которые когда-то возил в книжные магазины на «Жигулях», — потому что именно это чувство и создало «Эксмо». Алексей Васясин, глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» В 2026 году я обязательно... Создам, а вернее, продолжим создавать идеальную компанию с командой мечты. Инвестирую, а вернее, продолжим инвестировать в наш Core Business с комплементарными для него бизнесами. Научусь участвовать в Iron Man, как минимум в его половинке. Заработаю больше, чем потрачу. Обеспечу преемственность тому, что начал. Откажусь, хотя бы несколько раз, от тренировок, пожалуйста, и позволю себе выспаться. Решу проблему тех, кто скопил $100 млрд и не знает, куда потратить. Предложу всем подумать, а то кажется, что мир сошел с ума! Запрещу запрещать. Надо не бояться пробовать все новое, но законное. Позволю себе быть счастливым. Рассмотрю все новые, смелые до безумства предложения. Займусь каким-нибудь новым спортом. Постараюсь простить и забыть всех людей, которые сделали больно. Роман Емельянов, гендиректор Европейской медиагруппы (ЕМГ, «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM» и др.) В 2026 году я обязательно... Создам много новых проектов. Инвестирую в семью. Научусь высыпаться. Заработаю уважение. Обеспечу стабильность. Откажусь от ненужных встреч. Решу внутренние конфликты. Предложу изменить законодательство. Запрещу уныние. Позволю творчество. Рассмотрю сотни песен. Займусь самоорганизацией Заэфирюсь. Михаил Автухов, зампредседателя правления Совкомбанка В 2026 году я обязательно... Создам, а точнее, издам книгу об одном из великих русских поэтов — Анне Андреевне Ахматовой. Инвестирую в своих детей. Прежде всего себя и свое время, а потом то, что потребуется, чтобы они выросли настоящими, умными, любящими, здоровыми и счастливыми гражданами своей великой Родины. Научусь танцевать вальс и приглашу на него любимую женщину. Заработаю с моей командой рекордную чистую прибыль. Обеспечу помощью как минимум десять нуждающихся больных детей. Откажусь от компромиссов при принятии сложных решений. Решу единолично, где моя семья проведет отпуск, и сделаю им сюрприз. Предложу своим друзьям провести несколько дней в совместной поездке. Запрещу себе сидеть в телефоне перед сном. Позволю моему младшему сыну дергать себя за нос и «вить из меня веревки». Рассмотрю более 10 тыс. рабочих задач. Займусь вокалом и спою со сцены вместе с известным певцом. Пробегу свой 13-й марафон. Прочитаю не меньше 20 классических и 10 современных художественных книг. Поймаю самую большую рыбу на рыбалке с папой и сыновьями. Сфотографируюсь в раздевалке ФК «Спартак» (Кострома). Дмитрий Дубынин, гендиректор, председатель правления НСПК В 2026 году я обязательно... Создам условия для дальнейшего развития проектов НСПК и финтеха в России. Инвестирую ресурсы в развитие сервисов и инфраструктуры НСПК. Количество транзакций по банковским картам и через СБП растет, у компании появляется все больше инновационных продуктов и сервисов. Научусь играть в падел. Заработаю новый опыт — даже из неожиданных ситуаций и жизненных уроков. Обеспечу продолжение траектории роста компании — командного, технологического и финансового. Откажусь от негибких подходов или устаревших практик. Важно оглядываться назад и производить ревизию процессов, чтобы уверенно двигаться вперед. Решу с детьми школьные задачи по математике и физике — это поможет им лучше усвоить материал, а мне — обновить знания и вспомнить базовые принципы, которые всегда пригодятся в работе и жизни. Предложу подходы к масштабированию инновационных платежных сервисов компании. В 2026 году нас ждет много работы по этому направлению. Запрещу закрывать глаза на детали. Они в нашей сфере играют важную роль. Позволю себе быть открытым к неожиданному, видеть возможности там, где другие видят сложности. «Иди туда, где страшно. Именно там ты обретешь силу». (с) Рассмотрю рутину с другой стороны — как инструмент для стабильности в тех вопросах, где она особенно полезна. Займусь горными лыжами, в отпуске на Кавказе буду использовать карту «Мир» в качестве ски-пасса. Поддержу всех, кто рядом — на работе и дома, потому что всегда важнее люди, а не цифры. Екатерина Лобачева, президент Х5 В 2026 году я обязательно... Создам новую жизнь. Инвестирую в себя. Научусь чему-то новому. Заработаю новую форму. Обеспечу эффективный рост бизнеса. Откажусь от плохих мыслей. Решу три главные задачи. Предложу новые идеи для роста. Запрещу себе лениться. Позволю побольше отдыха и времени семье. Рассмотрю новые подходы в работе. Займусь саморазвитием. Буду ложиться спать вовремя. Якуб Закриев, гендиректор «Логики молока» В 2026 году я обязательно... Создам вкус нового мороженого, который станет хитом у россиян. Инвестирую свое время в то, что вечно: книги, театр, кино, ведь это логично. Научусь планировать отдых так же, как работу. Заработаю признание нашей молочной продукции у потребителей в Дубае. Обеспечу команде «Логики молока» свободу в принятии решений. Откажусь от сладкого и буду внимательнее подходить к вопросам здорового питания. Решу восполнять свои ресурсы, включая эмоции, состояния, энергию, и управлять ими, а не контролировать людей и события. Предложу своей семье провести выходной день на ГУМ-Катке. Запрещу себе останавливаться на достигнутом. Позволю себе не цепляться за неудачи. Рассмотрю самые безумные идеи, которые придумывает наша команда. Такие, которые сначала шокируют, но потом именно они «взрывают» рынок. Займусь новым видом спорта и пополню список своих спортивных увлечений, среди которых уже хоккей, футбол и падел. Поблагодарю за уроки, которые делают меня мудрее. Обещания, связанные с инвестиционной активностью и заработком: Заработаю, видимо, немного, а все, что заработаю, направлю на исполнение своих обязательств (Михаил Гуцериев, предприниматель, президент группы «Сафмар»)

Заработаю немного денег. Заплачу налоги (Евгений Дитрих, сенатор Совета Федерации от Новгородской области)

Инвестирую, конечно же, в ОФЗ — я верю в свою страну, а также в секторы энергетики и промышленности (Павел Сниккарс, гендиректор «Т Плюс»)

Заработаю на инвестициях в саморазвитие и в золото (Алексей Востоков, гендиректор ПАО «Полюс»)

Заработаю… Ну, конечно, заработаю. Не все деньги этого мира, но, опять же, как лидер крупного IТ-холдинга, имею цель заработать столько, чтоб сохранить своей компании лидерство на рынке (Дмитрий Харитонов, гендиректор холдинга Т1)

Заработаю на отдых на Мальдивах и на новую бочку (Олег Репин, винодел, энолог, создатель проекта Oleg Repin)

Заработаю на путешествие мечты — банально, но очень хочется (Елена Тябутова, гендиректор «Арнест ЮниРусь») Константин Котов, совладелец Rostic's В 2026 году я обязательно... Создам свой новый образ. Инвестирую в образование детей и благотворительность. Научусь играть в падел. Заработаю авторитет у своего тренера по теннису. Обеспечу устойчивость бизнес-процессов компании. Откажусь от лишних совещаний, больших презентаций и ненужных встреч. Решу задачи, которые долго откладывал. Предложу своим друзьям сходить в поход. Запрещу себе участие в проектах, которые не приносят удовлетворения. Позволю себе провести все новогодние праздники без работы. Рассмотрю возможность вывода на рынок новых продуктов. Займусь реализацией своих желаний. Слетаю на плато Путорана. Продолжу строить самый «вкусный» бренд в нашей стране. Елена Тябутова, гендиректор «Арнест ЮниРусь» В 2026 году я обязательно... Создам новое направление в нашем замечательном бизнесе, расширяя границы возможностей. Но пока это секрет. Инвестирую время в развитие тех, кто готов принять эти инвестиции с высокой отдачей. Научусь системно использовать ИИ в персональных задачах. Заработаю на путешествие мечты — банально, но очень хочется. Обеспечу комфортную работу своей команды, несмотря на очень амбициозные бизнес-цели. Откажусь от приглашений на публичные выступления, светские тусовки, бизнес-встречи, если не буду видеть ценности для реализации своего предназначения. Решу множество бизнес-задач, впрочем, это не новое, зато стабильное. Предложу действия, направленные на позитивные изменения в корпоративном управлении, как минимум нашей компании. Запрещу себе тратить эмоции на неэтичные, неконструктивные высказывания, которые зачастую звучат в бизнес-диалогах. Чаще позволю себе быть собой, не прячась за обязательным форматом лидера. Рассмотрю тысячи идей, если из них можно будет выбрать несколько, которые принесут практическую ценность нашей компании и ее команде. Займусь наконец-то сбором материалов для своей книги. Мечта не должна не реализоваться. Полюблю себя. Продолжу любить мир и всех вокруг себя. Виктор Семенов, глава ГК «Белая дача» В 2026 году я обязательно... Создам новую категорию на рынке овощей и фруктов, чтобы потребители могли заботиться о правильном питании удобно и легко. Инвестирую в развитие своей команды. Научусь понимать будущие запросы потребителей и их глубинные потребности. Заработаю имидж агрохолдинга «Белая дача» как инновационного лидера в категории фруктов и овощей. Обеспечу лучший продукт и сервис нашим клиентам — крупнейшим федеральным сетям ретейла и HoReCa. Откажусь от гонки за новинками в пользу качественных инноваций. Решу задачу собственных марок сетей и нашего бренда «Белая дача». Предложу способ быстро обеспечить персоналом все производственные площадки. Запрещу себе ускорять важные проекты — они должны быть продуманны до мелочей. Позволю оперативным процессам идти без моего контроля. Рассмотрю все идеи сотрудников по улучшениям в компании. Займусь счастьем наших потребителей, учитывая их запрос на удобные овощи и мытые салаты. Обниму своих близких в Новый год. Святослав Вильк, гендиректор «Холдинг Аква» В 2026 году я обязательно... Создам основу для следующего рывка в бизнесе на горизонте 2027‒2029 годов. Инвестирую в новые продукты и расширение портфеля компании, а также в усиление команды. Научусь быть еще более эффективным в складывающихся обстоятельствах. Заработаю репутацию нас как инновационной компании. Обеспечу реализацию всех запланированных реформ и переход на рельсы полноценной платформенной экономики. Откажусь от запусков в период высокого сезона. Решу, в какой модели нам развиваться в ключевых экспортных направлениях. Предложу новую программу развития корпоративной культуры, новые продукты, которые переформатируют ландшафт рынка. Запрещу молчать о сложностях и проблемах. Позволю командам активно взаимодействовать и реализовывать свой творческий потенциал. Рассмотрю каждую поступающую идею и предложение о сотрудничестве. Займусь как минимум двумя новыми инвест-проектами и усилением позиций компании на всех направлениях. Влюблю в нас и наши продукты еще большее количество потребителей в России и по всему миру. Анна Акиньшина, гендиректор группы «Самолет» В 2026 году я обязательно... Создам бизнес-стратегию, обеспечив дальнейшую стабильность компании даже в текущей конъюнктуре рынка. Инвестирую время и ресурсы в оттачивание внутренних процессов, позволяющих вывести эффективность бизнеса на новый уровень. Научусь распознавать истинную силу в доверии и делегировании своей команде топ-менеджеров. Заработаю репутацию сильного лидера и доверие новых стратегических партнеров группы «Самолет». Обеспечу каждого члена команды полноценным двухнедельным отпуском. Откажусь от стереотипа «идеальности» — планов, процессов, людей. Ведь все самое лучшее в этом мире происходит с небольшим процентом случайности — надо давать этому шанс. Решу найти тот самый баланс между работой и семьей, где одно качественно дополняет другое, а не стремится к его разрушению. Предложу честно расставлять приоритеты в каждой конкретной ситуации. Себе в первую очередь. Запрещу любые проекты, инициативы и решения «для галочки» — фокус и концентрация исключительно на выбранной цели. Позволю себе иногда быть просто Аней, а не исключительно Анной Акиньшиной, CEO группы «Самолет». Рассмотрю детальнее вопрос интуиции, все чаще именно внутренний голос, а не рыночные тренды подсказывает максимально эффективное решение. Займусь вопросом дисциплины в спорте. Физика тела максимально концентрирует и очищает мозг, закаляет характер. Ценю и буду ценить каждый миг этой жизни. Другой может и не быть. Борис Титов, специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития В 2026 году я обязательно... Создам лучшее безалкогольное вино. Инвестирую в Клинику долголетия в Абрау. Научусь сводить дебит с кредитом. Заработаю, как всегда, чуть-чуть. Всё в развитие! Обеспечу фонд «Жизнь Абрау» необходимыми ресурсами. Откажусь — ни от чего не откажусь. Все свое беру с собой в завтра. Решу проблему с дефицитом инвестиций. Предложу стратегию развития «Абрау-Дюрсо». Запрещу себе бояться. Позволю себе чуть больше отдыхать. Рассмотрю новые идеи по ESG и целям устойчивого развития после 2030 года. Займусь йогой и поеду на панчакарму. Соберусь с мыслями и пойму, что будет завтра. Алексей Телков, гендиректор «Корпорации Галактика» В 2026 году я обязательно... Создам ИИ-агента для пользователей ERP. Инвестирую в расширение команды. Научусь делать разворот на 360 на сёрфе. Заработаю репутацию лидера рынка для компании. Обеспечу команде больше интересных задач. Откажусь давать советы маркетологам по выбору цвета шрифтов на презентациях. Решу, как оптимизировать расходы без ущерба качеству софта. Предложу заказчикам новый функционал ERP-системы. Запрещу непродуктивные встречи и совещания. Позволю себе нормальный отпуск на пару недель. Рассмотрю создание IT-интегратора. Займусь подготовкой к 2027 году -) Продолжу учить китайский. Обещания, связанные с новыми навыками: Научусь хорошо разбираться в криптовалютах — это любопытно и полезно (Сергей Чемезов, гендиректор госкорпорации «Ростех»)

Научусь петь (Сергей Анохин, гендиректор ПАО «ВымпелКом»)

Заработаю авторитет у своего тренера по теннису (Константин Котов, совладелец Rostic's)

Напишу книгу (Леонид Сергеев, гендиректор компании «Воздушные ворота Северной столицы»)

Научусь играть на барабанах, чтобы четче задавать ритм (Сергей Виноградов, гендиректор сети «Винлаб»)

Научусь участвовать в Iron Man, как минимум в его половинке (Алексей Васясин, глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино»)

Научусь высыпаться (Роман Емельянов, гендиректор Европейской медиагруппы)

Создам, а точнее, издам книгу об одном из великих русских поэтов — Анне Андреевне Ахматовой (Михаил Автухов, зампредседателя правления Совкомбанка)

Заработаю первое место на чемпионате по яхтенному спорту (Вадим Филатов, совладелец ПЭК)

Научусь делать разворот на 360 на сёрфе (Алексей Телков, гендиректор «Корпорации Галактика» Сергей Анохин, гендиректор ПАО «ВымпелКом» В 2026 году я обязательно... Создам партнерскую платформу. Инвестирую в развитие команды. Заработаю и увеличу поддержку социальных проектов, в которых участвую. Обеспечу рост бизнеса и укрепление позиций компании. Откажусь от большого количества комитетов, развивая рабочее кросс-функциональное принятие решений. Решу, в каких двух-трех больших новых направлениях будем создавать и развивать бизнес. Предложу новые модели межотраслевого взаимодействия и развития бизнеса. Что-нибудь запрещу, что будет мешать создавать самую крутую и заряженную команду. Позволю себе активнее путешествовать. Рассмотрю сценарии и выберу модель работы с филиалами. Научусь петь. Буду больше заниматься спортом. Подниму свой уровень игры на гитарах. Вячеслав Закоржевский, гендиректор «МойОфис» В 2026 году я обязательно... Создам команду единомышленников. Инвестирую в свои знания и пройду мастер-классы, лекции, курсы, которые давно откладываю, по технологиям или по точным наукам например, по физике или химии. Научусь делать гимнастический флажок. Заработаю новое достижение. Обеспечу себе регулярную горячую ванну. Откажусь от кофе на три-четыре месяца. Решу завести второго кота или даже кого-то поинтереснее. Предложу дочери сходить в батутный центр. Запрещу себе расстраиваться, когда что-то не получается. Позволю себе отдыхать без чувства вины. Рассмотрю подъем на гору Килиманджаро. Займусь бейсболом. Полюблю лук! Андрей Кузьмичев, глава «Рунити» В 2026 году я обязательно... Создам новые смыслы для «Рунити» и ценность для акционеров. Инвестирую в отношения. Внутри команд, с нашими ключевыми клиентами, с регулятором, конечно же. Научусь бронировать в своем расписании время для обдумывания важных тем не на бегу и не по ночам. Заработаю доменным именам репутацию важных элементов в информационной безопасности каждой компании. Обеспечу с командой «Рег.облака» бодрящую конкуренцию экосистемным облачным провайдерам. Откажусь от сомнений и тревог. Решу какой-нибудь квиз из тех, что любят проводить на стендах IT-конференций. Предложу нашей распределенной команде почаще выходить из удаленки в офлайн, чтобы видеть друг друга. Запрещу сводить каждое обсуждение долгосрочных планов к теме ИИ. Позволю своему коту уронить елку, а себе принять это стоически. Рассмотрю не торопясь с десяток выставок современного искусства. Займусь фиксацией здоровых привычек, которые сформировал в этом году. Познакомлюсь с прекрасными людьми во время путешествий по России. Павел Сниккарс, гендиректор «Т Плюс» В 2026 году я обязательно... Создам себе помощника на базе ИИ для работы с документами. Инвестирую, конечно же, в ОФЗ — я верю в свою страну, а также в секторы энергетики и промышленности. Научусь играть на электрогитаре и больше использовать ИИ для роста собственной производительности и эффективности. Заработаю на волшебный летний семейный отдых в Крыму. Заработаю в полную силу — до этого я только разминался. Обеспечу своих коллег интенсивной, напряженной, но интересной и нескучной работой. Откажусь от большого употребления сахара и сладкого, а также от хранения своих бумажных архивов — все переведу в цифровой вид. Решу в очередной раз начать процесс оптимизации бизнес-процессов в компании. Предложу своим коллегам больше общаться с молодежью и привлекать молодых инициативных людей в сферу тепло- и электроэнергетики. Запрещу своим коллегам говорить фразу: «А мы раньше всегда так делали». Позволю себе и своим коллегам больше спорта и соревнований. Рассмотрю предложение РБК по участию в таком проекте более тщательно. Займусь развитием системы внутреннего обучения персонала в компании, а также собственным обучением и развитием. Буду радоваться успехам и развитию своей Родины! Олег Репин, винодел, энолог, создатель проекта Oleg Repin В 2026 году я обязательно... Инвестирую в развитие нашего хозяйства: у нас еще много вопросов, которые нужно решать, связанные и с виноградниками, и винодельней, нужно достроить туристический кластер. Заработаю на отдых на Мальдивах и на новую бочку. Обеспечу комфорт и приятные впечатления туристов от нашего хозяйства. Решу сложный вопрос или сложную задачу. Предложу новый законопроект. Запрещу себе расстраиваться по пустякам. Позволю себе много новых интересных вин. Рассмотрю все новые предложения, которые будут поступать. Займусь изучением новых терруаров. Буду дальше работать над теми обещаниями, которые дал ранее. Дмитрий Куделькин, гендиректор S7 Group В 2026 году я обязательно... Создам вместе с командой новые точки роста для будущих успехов S7. Инвестирую в надежность — это главный актив в авиации, а также в Сибирь — для нас это лучшая инвестиция. Научусь жестче говорить «нет» второстепенным задачам, которые отвлекают от главного, и больше времени уделять семье. Заработаю еще больше доверия и позитивных эмоций наших пассажиров — это высшая ценность, ради которой мы работаем. Обеспечу пассажирам S7 неизменно высокое качество и надежность, а нашей команде — интересные задачи и уверенность в завтрашнем дне. Откажусь от совещаний без четкой повестки и ясного результата. Время — самый ценный и невозобновляемый ресурс. Решу вместе с командой все ключевые задачи на «хорошо» и «отлично». Предложу нашим клиентам новые возможности и горизонты. Запрещу ссоры и непродуктивные конфликты. В споре должна рождаться истина, а не вражда. Позволю себе полностью отключаться от работы в отпуске — это возможно только благодаря надежной команде. И обязательно позволю это всей нашей команде. Рассмотрю максимально подробно обратную связь — и от пассажиров, и от сотрудников. Обещаю уделять этому больше внимания. Займусь новыми практиками тайм-менеджмента. Каждую минуту нужно инвестировать с пользой и проживать с радостью. Откроемся вместе новому — новым вызовам, новым высотам и, главное, новым впечатлениям и счастью в наступающем году. Евгений Дитрих, сенатор Совета Федерации от Новгородской области В 2026 году я обязательно... Создам себе новый имидж открытого человека. Попробую более интересно рассказывать о себе. Инвестирую время и усилия в свое здоровье. Надо когда-то начинать. Научусь уделять больше времени семье, близким и друзьям. Просто так, без повода. Заработаю немного денег. Заплачу налоги. Обеспечу своим детям новые возможности. Пусть в мелочах и даже если они об этом не просят. Откажусь от привычки мечтать о несбыточном. Отвлекает. Решу, стоит ли впредь заглядывать далеко в будущее. Отвлекает не меньше. Предложу новые, интересные и полезные идеи. А потом буду их реализовывать. Запрещу себе унывать. Даже когда трудно и безысходность вокруг. Позволю себе иногда расслабиться. Ведь запреты созданы, чтобы их нарушать. Рассмотрю землю с высоты. Самолет или парашют. Посмотрим, каковы ощущения. Займусь каким-нибудь новым интересным спортом. Соревноваться — это так здорово. Напишу все это в письме Деду Морозу. И буду надеяться, что судьба позволит мне исполнить все эти обещания. Обещания, связанные с семьей: Научусь готовить для своих детей сырники, а также делать 100 двойных прыжков на скакалке подряд (Петр Родионов, гендиректор «Герофарма»)

Создам новую жизнь (Екатерина Лобачева, президент Х5)

Предложу дочери сходить в батутный центр (Вячеслав Закоржевский, гендиректор «МойОфис») Михаил Парнев, гендиректор ГТЛК В 2026 году я обязательно... Создам новую команду ГТЛК, которая справится с повышенной ответственностью в роли института развития под «зонтиком» нашего старшего партнера ВЭБ.РФ. Инвестирую только в людей. Но и про искусственный интеллект не забуду. Научусь больше делегировать и больше доверять команде. Заработаю для компании репутацию финтеха. Обеспечу каждому сотруднику ГТЛК уверенность в завтрашнем дне. Откажусь от использования мобильных гаджетов 24/7. Решу ключевую задачу по полному переводу ГТЛК на «цифровые рельсы». Предложу нашим клиентам не просто лизинг транспорта, а комплексные финтех-решения под ключ — превращу ГТЛК в технологического партнера для бизнеса. Запрещу в своем окружении слово «постараюсь». Вместо этого введу в лексикон команды вопросы: «Как мы можем это сделать?», «С кем стоит объединиться?», «Что мешает нам начать?». Позволю детям наших работников приходить в компанию чаще, чтобы родители могли гордиться ими. Рассмотрю возможности для сделок M&A. Займусь не только работой, но и хобби. Вернусь на гоночный трек. Вдохновлю всю свою команду на новые подвиги, показав, что институт развития может и должен быть коммерческим и эффективным игроком. Леонид Сергеев, гендиректор компании «Воздушные ворота Северной столицы» В 2026 году я обязательно... Создам легендарную компанию. Инвестирую в ИИ, унификацию техники, биометрию и беспилотники. Научусь масштабировать во внешний рынок внутренние продукты. Заработаю для акционеров, команды и семьи. Обеспечу, чтобы Пулково оставался работодателем первого выбора как для профессионалов, так и для студентов. Откажусь от ограничений. Возможности есть для всех, всегда и везде. Решу, как интегрировать роботов и ИИ в повседневные задачи сотрудников всех уровней. Предложу городу и акционерам красивую стратегию развития инфраструктуры Пулково. Запрещу запрещать! Позволю команде реализовывать масштабные проекты на внешний рынок. Рассмотрю интересные коллаборации с другими индустриями, и этот пункт — официальное приглашение к сотрудничеству. Займусь внедрением новой бизнес-модели неавиационной коммерции. Напишу книгу. Сергей Виноградов, гендиректор сети «Винлаб» В 2026 году я обязательно... Создам основу для кратного роста нашего бизнеса в ближайшие несколько лет. Инвестирую в развитие команды — эволюция сети зависит от эволюции каждого. Научусь играть на барабанах, чтобы четче задавать ритм. Заработаю больше позитивных отзывов от клиентов «Винлаба». Обеспечу около тысячи человек работой — у нас активные планы на рост и открытие магазинов. Откажусь от рутины, которую можно делегировать искусственному интеллекту. Решу, как еще можно укрепить позиции в онлайне. Предложу покупателям актуальный ассортимент, который будет отвечать их предпочтениям. Запрещу сомнения, ведь у нас есть четкая стратегия на ближайшие четыре года. Позволю себе и команде чаще радоваться успехам, верю, что их будет много в 2026 году. Рассмотрю каждую возможность, чтобы сделать нашу сеть еще более клиентоориентированной. Займусь тем, чтобы каждый покупатель знал, что за настроением и праздником надо идти в «Винлаб». Вдохновлю команду на новые рекорды, ведь наша стратегическая цель — удвоить выручку к 2029-му. Петр Родионов, гендиректор «Герофарма» В 2026 году я обязательно... Создам новое поколение медицинских устройств «Герофарм», задающее новые стандарты в терапии хронических заболеваний. Инвестирую не менее 15% прибыли в новые разработки, которые помогут миллионам людей как можно дольше сохранять свое здоровье. Научусь готовить для своих детей сырники, а также делать 100 двойных прыжков на скакалке подряд. Заработаю доверие врачей и пациентов в новых для «Герофарма» направлениях. Обеспечу выход наших препаратов «Семавик» и «Седжаро» как минимум на пяти зарубежных рынках. Откажусь от покупки и заказа десертов и сладостей домой. Решу начать разработку инновационного препарата для лечения ожирения. Предложу команде начать 2026 год с амбициозных целей и задач. Запрещу себе начинать и заканчивать день с экрана смартфона. Позволю отпуск с семьей без рабочих звонков. Рассмотрю возможность партнерства с новыми странами дальнего зарубежья. Займусь расширением использования ИИ в компании. Отпраздную вместе с командой 25-летний юбилей «Герофарма». Вадим Филатов, совладелец ПЭК В 2026 году я обязательно... Создам новые цели и вершины, которые нужно покорить. Инвестирую в саморазвитие, а также рост и процветание компании. Научусь лучше слушать и слышать своих коллег, чтобы не пропустить новые проблемы и идеи, которые они хотят до меня донести. Заработаю первое место на чемпионате по яхтенному спорту. Обеспечу себя, близких и коллег хорошим настроением на весь год. Откажусь от чрезмерного контроля в бизнесе. Решу оставить все проблемы этого года в прошлом: начать новый с чистого листа. Предложу лучшим студентам в логистике, опытным специалистам и молодым предпринимателям сотрудничество с ПЭК. Запрещу себе думать о плохом. Позволю себе больше отдыхать. Рассмотрю новые идеи для развития бизнеса. Продолжу заниматься бизнесом, общественной деятельностью и увлечениями, чтобы стать первым во всех отраслях. Продолжу защищать интересы перевозчиков и экспедиторов в госорганах, чтобы логистика и другие сегменты бизнеса развивались и процветали. Дмитрий Харитонов, гендиректор холдинга Т1 В 2026 году я обязательно... Сделаю свою команду и компанию более динамичной, прозрачной, понятной и комплементарной сегодняшнему коммерческому рынку. Запущу новые сегменты бизнеса: шагну в те направления, которые пока еще не пробовал. Например, тема информационной безопасности очень интересна мне как человеку и как бизнесмену. Инвестирую ресурсы в развитие российской электроники: у нас как у компании и у меня лично есть большая надежда на развитие отечественного «железа». Не локализацию, а именно создание своих технологий. Заработаю… Ну, конечно, заработаю. Не все деньги этого мира, но, опять же, как лидер крупного IТ-холдинга, имею цель заработать столько, чтоб сохранить своей компании лидерство на рынке. Откажусь от идеи линейного масштабирования (если говорить о бизнесе): за последний год я окончательно пришел к мысли, что такой подход к наращиванию мощностей больше невозможен. Покажу красоту инженерной мысли в IТ-рутине: будем выбирать и реализовывать для наших клиентов и партнеров истинно элегантные, красивые решения их IТ-задач. Как в математике — из нескольких вариантов решения выбирать самое изящное, красивое, которое близко к искусству. Буду придумывать, как превратить IТ в искусство. Избавлю ИИ-технологию от флера визионерства: покажу, как можно получить от него измеримый и очень утилитарный прикладной эффект, в производстве и цифрах. Обеспечу все свое производство AI-инструментарием и научу весь менеджмент холдинга использовать ИИ каждый день. И получать от этого удовольствие. В общем, причиню искусственно интеллектуальное добро нескольким тысячам человек. Запрещу... Ничего не запрещу. Хотя нет — запрещу откладывать технологические эксперименты. И в холдинге в том числе. Научусь реализовывать свои личные мечты. Например, научусь играть на гитаре так, чтобы выйти на сцену с группой. Я с детства мечтал играть как Slash, или, скажем, Joe Satriani, или John Perucci. И эта мечта для меня связана с огромным удовольствием от музыки самой по себе и с великим доверием к команде, с которой ты играешь живьем. Да, хочу научиться такому доверию и его прожить. Уверен, это будет невероятный кайф. Позволю себе больше читать и наконец прочесть две огромные стопки книг, которые заинтересовали меня в этом году, но я их отложил. Тут и беллетристика, и байопики (меня ждет история жизни Эдриана Ньюи и его инженерных находок), и Николай Вавилов со своим взглядом на Китай, и даже основы кодинга на питоне для задач ИИ. Прочту, даже покодирую руками сам, чтобы понять, как это будет работать, а еще — стать ближе к собственному сыну, который сейчас изучает именно это. Займусь тем, чтобы вернуть иностранный язык в свою жизнь. Читать, говорить, вести бизнес — со всеми вытекающими. Да, если для этого надо будет стартануть бизнес на новом рынке — будем стартовать. Шучу. Но только частично. Не буду делать своего цифрового двойника (ИИ-двойника). Пока. Но буду работать над тем, чтоб снизить градус своего консерватизма в этом направлении. Вдруг это окажется инструментом для расширения моих возможностей для реализации других мечт. Владимир Мухин, бренд-шеф White Rabbit Family В 2026 году я обязательно... Создам новое фирменное блюдо. Как, например, сало из кокоса. Инвестирую в образовательную платформу для молодых шеф-поваров из регионов России. Научусь виртуозно работать с ферментацией местных продуктов, открывая совершенно новые грани вкуса. Заработаю авторитет и признание не только как шеф и партнер, но и как мыслитель, способный влиять на гастрономическую культуру страны. Обеспечу своей команде возможность для творческого роста и стабильность, которая позволит им полностью сосредоточиться на искусстве кулинарии. Откажусь от спешки и суеты. Буду находить время для воссоединения с самим собой. Решу давно назревший вопрос с масштабированием философии личного бренда. Предложу рынку линейку гастрономических продуктов, которые позволят людям дома прикоснуться к высокой кухне. Запрещу своим поварам работать «на автопилоте», каждое блюдо должно быть актом творчества. Позволю себе больше экспериментов, которые могут казаться рискованными, но ведут к открытиям. Рассмотрю возможность открытия небольшого, камерного заведения, полностью построенного на концепции «нулевых отходов» (zero waste). Займусь собственным wellness — больше спорта, и цифровым детоксом, чтобы сохранять ясность ума. Наслаждаться процессом. Чаще делать паузу, чтобы осознать и оценить пройденный путь и моменты счастья здесь и сейчас. Принимать ежедневно холодный душ и дышать перед сном!