Откажусь от страха и галстука: планы и обещания героев РБК на 2026 год
Новогодние обещания и планы на новый год формулируют примерно половина россиян, следует из данных социологов. Из года в год в списке традиционно: уделять больше времени семье, здоровью, больше зарабатывать, сменить работу. Те, кто дает себе новогодние обещания, говорили об успешном их выполнении — таких 69%. Не удается сдержать данное себе слово примерно четверти респондентов.
РБК в проекте «П(р)оверим на слово» попросил постоянных героев РБК — бизнесменов, меценатов, политиков, общественных деятелей, топ-менеджеров публично поделиться своими основными планами на 2026 год. Им предложили дополнить фразу «в 2026 году я обязательно...» и 12 глаголов (создам, инвестирую, научусь и т.д.), а также возможность добавить свой вариант.
Своими обещаниями с РБК в итоге поделились несколько десятков героев — ответы опубликованы в новогоднем номере РБК от 30 декабря, на сайте rbc.ru, они прозвучат в эфирах Телеканала РБК и Радио РБК, в социальных сетях и на тематических проектах медиахолдинга.
Для читателей РБК мы также даем возможность создать свой checklist — и в следующем году обязательно вам напомним о данных обещаниях.
Какие обещания дали герои РБК
Несмотря на разные сферы и виды деятельности участников опроса, их ответы можно разделить на классические группы:
Обещания, связанные с личными качествами и привычками:
- Позволю себе иногда отдыхать (Татьяна Ким, основатель Wildberries, глава РВБ)
- Запрещу себе есть сладкое после обеда и употреблять ненормативную лексику в любой аудитории (Сергей Шишкарев, председатель совета директоров ГК «Дело»)
- Запрещу себе бояться (Борис Титов, специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития)
- Откажусь от сладкого и буду внимательнее подходить к вопросам здорового питания (Якуб Закриев, гендиректор «Логики молока»)
- Позволю себе иногда быть просто Аней, а не исключительно Анной Акиньшиной, CEO группы «Самолет» (Анна Акиньшина, гендиректор группы «Самолет»)
- Откажусь от совещаний без четкой повестки и ясного результата. Время — самый ценный и невозобновляемый ресурс (Дмитрий Куделькин, гендиректор S7 Group)
Сергей Чемезов, гендиректор госкорпорации «Ростех»
- Создам новые партнерства.
- Инвестирую в интересный стартап в сфере медицинских технологий.
- Научусь хорошо разбираться в криптовалютах — это любопытно и полезно.
- Заработаю дополнительные дни к отпуску, которые все равно не использую, – их у меня уже почти 300 накопилось.
- Обеспечу подчиненных интересной работой.
- Откажусь от рабочих совещаний 1 января.
- Решу избавиться от всего лишнего в старом шкафу.
- Предложу самым большим скептикам нашего авиапрома подняться в небо на новом МС-21.
- Запрещу приносить мне тонну документов на подпись, на это есть электронный документооборот.
- Позволю коллегам ошибаться. Кстати, даже в новой стратегии корпорации мы закрепили «право на ошибку», чтобы люди действовали амбициозно, без страха сделать что-то не так.
- Рассмотрю интересные инициативы сотрудников — их поступает много, для этого у нас есть своя «Прямая линия».
- Займусь боксом (вспомню былое: с молодости занимался, но сейчас редко удается — не хватает времени).
- Обниму детей.
- Прочитаю (очень хочу в это верить!) новости, которые скажут, что все, конец СВО и мы победили.
Татьяна Ким, основатель Wildberries, глава РВБ
- Создам возможности для российских брендов стать известными на международной арене.
- Научусь выкладывать вертикальные видео в Wibes в режиме онлайн.
- Обеспечу поддержку и развитие женского предпринимательства в странах присутствия РВБ.
- Откажусь от ужинов после семи.
- Запущу новую программу по поддержке семейных ценностей среди наших сотрудников.
- Инвестирую в создание возможностей для наших предпринимателей в новых сервисах.
- Предложу вам читать качественные книги.
- Позволю себе иногда отдыхать.
- Рассмотрю новые города для строительства транспортно-логистических комплексов.
- Займусь развитием профессионального образования, чтобы в нашей стране было больше предпринимателей.
- Благодарю этот год за то, что удалось запустить «Платформу роста» в 40 регионах, начать бизнес в новых странах и сделать 80 млн человек чуточку счастливее.
Михаил Гуцериев, предприниматель, президент группы «Сафмар»
- Создам новые образовательные пространства, которые принесут пользу молодым людям и будут стимулировать их получать новые знания и работать на благо своей семьи и своей страны.
- Инвестирую в первую очередь в свои компании и свои команды. Сейчас не время тратить ресурсы на что-то новое: важно сосредоточиться на том, что у тебя уже есть.
- Научусь быть более терпимым. Ко всему, кроме безделья, лжи, глупости и самой нетерпимости в любом ее проявлении особенно национальной и религиозной.
- Заработаю, видимо, немного, а все, что заработаю, направлю на исполнение своих обязательств.
- Обеспечу соблюдение всех своих договоренностей. Обязательность это одно из главных правил моей жизни.
- Откажусь от долгого принятия важных решений. Сегодня нужно думать и действовать еще быстрее.
- Решу задачи, которые даже тем, кто меня обычно поддерживает, сегодня кажутся нерешаемыми. Если ни за что не борешься ничего и не будет.
- Предложу партнерам новые совместные проекты и, уверен, реализую часть из них.
- Запрещу себе страх.
- Позволю себе продолжить ошибаться. Жизнь это бесконечное количество ошибок, которые называются судьбой.
- Рассмотрю советы друзей больше отдыхать. И, скорее всего, не прислушаюсь к ним.
- Займусь укреплением того, что уже выдержало годы и штормы и имеет огромный потенциал своего бизнеса в промышленности.
- Сохраню в себе и в окружающем меня мире то, что заслуживает быть сохраненным, память, культуру, стремление к развитию.
Сергей Шишкарев, председатель совета директоров ГК «Дело»
- Создам национального логистического интегратора «Дело» с траекторией устойчивого повышения стоимости компании.
- Инвестирую в проект своей супруги Елены – кафе «8 утра», которое откроется сначала на Шелепихе, потом, уверен, кафе займет свое место в различных районах Москвы.
- Научусь слушать себя и свою интуицию.
- Заработаю достаточное количество средств на реализацию всех моих социальных и благотворительных проектов.
- Обеспечу реализацию антикризисного плана ГК «Дело», проведение большой кадровой ротации, оптимизации численности и повышения эффективности административно-управленческого персонала.
- Откажусь от общения с токсичными людьми, порой окружающими меня, сосредоточусь на общении с интересным и важным для меня окружением.
- Решу проблему с лишним весом и буду регулярно заниматься теннисом и паделом, другими полезными для меня спортивными активностями.
- Предложу свое видение развития транспортной системы России на стратегическую перспективу на основе транспортного и экономического баланса страны.
- Запрещу себе есть сладкое после обеда и употреблять ненормативную лексику в любой аудитории.
- Позволю себе тратить как можно больше времени на общение с близкими и семьей.
- Рассмотрю для себя возможность работать не до ста лет.
- Займусь изучением тех иностранных языков, которые я еще не знаю. Вернусь к регулярным занятиям фортепиано и запишу новый альбом с группой SOPRANO Турецкого.
- Вновь обрету веру в людей.
- Проведу красивый, содержательный и яркий гала-матч, посвященный 10-летию победы гандбольной сборной России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
- Поддержу молодых предпринимателей и всерьез займусь подготовкой и привлечением к работе нашего кадрового резерва.
- Выпью меньше кофе, выпью норму воды и кучу полезных напитков.
Алексей Востоков, гендиректор ПАО «Полюс»
- Создам коллегам мотивацию для новых достижений.
- Инвестирую в саморазвитие и в золото, конечно.
- Научусь говорить на зумерском, чтобы лучше понимать новое поколение наших сотрудников.
- Заработаю на инвестициях в саморазвитие и в золото.
- Обеспечу комфортные условия как новым сотрудникам, так и тем, кто давно в компании.
- Откажусь от галстука хотя бы по пятницам.
- Решусь на восхождение, хотя бы на Торгашинский хребет (по лестнице).
- Предложу больше использовать ИИ для рутинных процессов.
- Запрещу себе проводить все время в телефоне.
- Позволю себе больше общаться.
- Рассмотрю возможности развития новых технологических партнерств, особенно в сферах автоматизации, ИИ и цифровизации производства.
- Займусь новыми программами волонтерства, которые у нас организует «Полюс Фонд».
Александр Жаров, гендиректор АО «Газпром-Медиа Холдинг»
- Создам новые проекты с коллегами.
- Инвестирую в будущие поколения.
- Научусь дополнительным навыкам в креативе.
- Заработаю. Надеюсь, что я все же что-то заработаю.
- Обеспечу своих коллег новой интересной работой.
- Откажусь от чего-то из еды, но это не точно.
- Решу сам, я сам все решу.
- Предложу еще раз публично организовать Госкино.
- Запрещу впадать в уныние.
- Позволю себе пропустить этот пункт.
- Рассмотрю все же 10-й пункт.
- Займусь реализацией 11-го пункта.
- Полюблю или по крайней мере постараюсь полюбить всех людей без исключения.
Юлиана Слащева, глава совета директоров киностудии «Союзмультфильм», гендиректор Киностудии имени М. Горького
- Создам вместе с командой «Союзмультфильм» будущего — друга детей и союзника родителей.
- Инвестирую в таланты. Им правда надо помогать!
- Научусь «проходить сквозь стены»: видеть цель и обходить препятствия.
- Заработаю уважение и любовь новых поколений зрителей к нашим героям и историям.
- Обеспечу вселенной наших героев полный оборот 360, чтобы каждый мог к ним прикоснуться.
- Откажусь от привычных форм и форматов и буду стараться все делать по-новому.
- Решу много нелинейных задач так, чтобы сказать: «Мы строили, строили и наконец построили!»
- Предложу всем прогуляться по «Союзмультпаркам» и заглянуть в «Союзмульткафе» — их будет скоро много по всей стране!
- Запрещу (всем) говорить: «Всё! Кина не будет!». Еще как будет кино от Киностудии им. М. Горького и «Союзмультфильма»!
- Позволю себе верить в чудеса и создавать их. Ведь это и есть работа киностудии.
- Рассмотрю новые проекты, помня: «Как вы яхту назовете, так она и поплывет».
- Займусь здоровьем. Действуя по методу: «Спокойствие, только спокойствие!»
- Обниму близких, сказав каждому: «Лучший мой подарочек — это ты!» Это основа всего!
Обещания, связанные с профессиональной деятельностью:
- Предложу еще раз публично организовать Госкино (Александр Жаров, гендиректор АО «Газпром-Медиа Холдинг»)
- Запрещу (всем) говорить: «Всё! Кина не будет!». Еще как будет кино от Киностудии им. М. Горького и «Союзмультфильма»! (Юлиана Слащева, глава совета директоров киностудии «Союзмультфильм», гендиректор Киностудии имени М. Горького)
- Откажусь мириться с ситуацией, когда закрываются книжные магазины (Олег Новиков, глава издательской группы «Эксмо-АСТ»)
- Предложу подходы к масштабированию инновационных платежных сервисов компании (Дмитрий Дубынин, гендиректор, председатель правления НСПК)
- Предложу способ быстро обеспечить персоналом все производственные площадки (Виктор Семенов, глава ГК «Белая дача»)
- Создам новое фирменное блюдо. Как, например, сало из кокоса (Владимир Мухин, бренд-шеф White Rabbit Family)
- Откажусь от запусков в период высокого сезона (Святослав Вильк, гендиректор «Холдинг Аква»)
- Запрещу сводить каждое обсуждение долгосрочных планов к теме ИИ (Андрей Кузьмичев, глава «Рунити»)
- Запрещу в своем окружении слово «постараюсь». Вместо этого введу в лексикон команды вопросы: «Как мы можем это сделать?», «С кем стоит объединиться?», «Что мешает нам начать?» (Михаил Парнев,
гендиректор ГТЛК)
Олег Новиков, глава издательской группы «Эксмо-АСТ»
- Создам новые механизмы поддержки российских авторов — от самиздата до студий, работающих на стыке литературы и кино.
- Инвестирую в полиграфическую базу и цифровые сервисы, чтобы повысить качество и увеличить объем книжной продукции.
- Научусь еще точнее прогнозировать спрос, используя ИИ и накопленные данные о предпочтениях читателей.
- Заработаю для всей отрасли больше доверия читателей — за счет честного ценообразования, прозрачных тиражей и укрепления культуры чтения во всех форматах.
- Обеспечу устойчивость издательской группы в условиях дорогой логистики и отсутствия доступа к зарубежным правам, развивая русскоязычный контент.
- Откажусь мириться с ситуацией, когда закрываются книжные магазины.
- Решу проблему неопределенности в законодательных трактовках, усилив юридическую экспертизу и ИИ-инструменты проверки контента.
- Предложу государству проекты по поддержке детского чтения и популяризации российских авторов.
- Запрещу себе смотреть на рынок как на стагнирующий: рост художественной литературы, самиздата и тематических ниш доказывает обратное.
- Позволю молодым талантам — авторам, редакторам, дизайнерам — громче заявить о себе внутри «Эксмо-АСТ» и на рынке в целом.
- Рассмотрю новые модели коллаборации с киноиндустрией — от раннего отбора перспективных авторов до софинансирования экранизаций.
- Займусь развитием книжных пространств так, чтобы они конкурировали с маркетплейсами не ценой, а атмосферой и яркими культурными событиями.
- Полюблю каждый новый проект так же, как первые книги, которые когда-то возил в книжные магазины на «Жигулях», — потому что именно это чувство и создало «Эксмо».
Алексей Васясин, глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино»
- Создам, а вернее, продолжим создавать идеальную компанию с командой мечты.
- Инвестирую, а вернее, продолжим инвестировать в наш Core Business с комплементарными для него бизнесами.
- Научусь участвовать в Iron Man, как минимум в его половинке.
- Заработаю больше, чем потрачу.
- Обеспечу преемственность тому, что начал.
- Откажусь, хотя бы несколько раз, от тренировок, пожалуйста, и позволю себе выспаться.
- Решу проблему тех, кто скопил $100 млрд и не знает, куда потратить.
- Предложу всем подумать, а то кажется, что мир сошел с ума!
- Запрещу запрещать. Надо не бояться пробовать все новое, но законное.
- Позволю себе быть счастливым.
- Рассмотрю все новые, смелые до безумства предложения.
- Займусь каким-нибудь новым спортом.
- Постараюсь простить и забыть всех людей, которые сделали больно.
Роман Емельянов, гендиректор Европейской медиагруппы (ЕМГ, «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM» и др.)
- Создам много новых проектов.
- Инвестирую в семью.
- Научусь высыпаться.
- Заработаю уважение.
- Обеспечу стабильность.
- Откажусь от ненужных встреч.
- Решу внутренние конфликты.
- Предложу изменить законодательство.
- Запрещу уныние.
- Позволю творчество.
- Рассмотрю сотни песен.
- Займусь самоорганизацией
- Заэфирюсь.
Михаил Автухов, зампредседателя правления Совкомбанка
- Создам, а точнее, издам книгу об одном из великих русских поэтов — Анне Андреевне Ахматовой.
- Инвестирую в своих детей. Прежде всего себя и свое время, а потом то, что потребуется, чтобы они выросли настоящими, умными, любящими, здоровыми и счастливыми гражданами своей великой Родины.
- Научусь танцевать вальс и приглашу на него любимую женщину.
- Заработаю с моей командой рекордную чистую прибыль.
- Обеспечу помощью как минимум десять нуждающихся больных детей.
- Откажусь от компромиссов при принятии сложных решений.
- Решу единолично, где моя семья проведет отпуск, и сделаю им сюрприз.
- Предложу своим друзьям провести несколько дней в совместной поездке.
- Запрещу себе сидеть в телефоне перед сном.
- Позволю моему младшему сыну дергать себя за нос и «вить из меня веревки».
- Рассмотрю более 10 тыс. рабочих задач.
- Займусь вокалом и спою со сцены вместе с известным певцом.
- Пробегу свой 13-й марафон.
- Прочитаю не меньше 20 классических и 10 современных художественных книг.
- Поймаю самую большую рыбу на рыбалке с папой и сыновьями.
- Сфотографируюсь в раздевалке ФК «Спартак» (Кострома).
Дмитрий Дубынин, гендиректор, председатель правления НСПК
- Создам условия для дальнейшего развития проектов НСПК и финтеха в России.
- Инвестирую ресурсы в развитие сервисов и инфраструктуры НСПК. Количество транзакций по банковским картам и через СБП растет, у компании появляется все больше инновационных продуктов и сервисов.
- Научусь играть в падел.
- Заработаю новый опыт — даже из неожиданных ситуаций и жизненных уроков.
- Обеспечу продолжение траектории роста компании — командного, технологического и финансового.
- Откажусь от негибких подходов или устаревших практик. Важно оглядываться назад и производить ревизию процессов, чтобы уверенно двигаться вперед.
- Решу с детьми школьные задачи по математике и физике — это поможет им лучше усвоить материал, а мне — обновить знания и вспомнить базовые принципы, которые всегда пригодятся в работе и жизни.
- Предложу подходы к масштабированию инновационных платежных сервисов компании. В 2026 году нас ждет много работы по этому направлению.
- Запрещу закрывать глаза на детали. Они в нашей сфере играют важную роль.
- Позволю себе быть открытым к неожиданному, видеть возможности там, где другие видят сложности. «Иди туда, где страшно. Именно там ты обретешь силу». (с)
- Рассмотрю рутину с другой стороны — как инструмент для стабильности в тех вопросах, где она особенно полезна.
- Займусь горными лыжами, в отпуске на Кавказе буду использовать карту «Мир» в качестве ски-пасса.
- Поддержу всех, кто рядом — на работе и дома, потому что всегда важнее люди, а не цифры.
Екатерина Лобачева, президент Х5
- Создам новую жизнь.
- Инвестирую в себя.
- Научусь чему-то новому.
- Заработаю новую форму.
- Обеспечу эффективный рост бизнеса.
- Откажусь от плохих мыслей.
- Решу три главные задачи.
- Предложу новые идеи для роста.
- Запрещу себе лениться.
- Позволю побольше отдыха и времени семье.
- Рассмотрю новые подходы в работе.
- Займусь саморазвитием.
- Буду ложиться спать вовремя.
Якуб Закриев, гендиректор «Логики молока»
- Создам вкус нового мороженого, который станет хитом у россиян.
- Инвестирую свое время в то, что вечно: книги, театр, кино, ведь это логично.
- Научусь планировать отдых так же, как работу.
- Заработаю признание нашей молочной продукции у потребителей в Дубае.
- Обеспечу команде «Логики молока» свободу в принятии решений.
- Откажусь от сладкого и буду внимательнее подходить к вопросам здорового питания.
- Решу восполнять свои ресурсы, включая эмоции, состояния, энергию, и управлять ими, а не контролировать людей и события.
- Предложу своей семье провести выходной день на ГУМ-Катке.
- Запрещу себе останавливаться на достигнутом.
- Позволю себе не цепляться за неудачи.
- Рассмотрю самые безумные идеи, которые придумывает наша команда. Такие, которые сначала шокируют, но потом именно они «взрывают» рынок.
- Займусь новым видом спорта и пополню список своих спортивных увлечений, среди которых уже хоккей, футбол и падел.
- Поблагодарю за уроки, которые делают меня мудрее.
Обещания, связанные с инвестиционной активностью и заработком:
- Заработаю, видимо, немного, а все, что заработаю, направлю на исполнение своих обязательств (Михаил Гуцериев, предприниматель, президент группы «Сафмар»)
- Заработаю немного денег. Заплачу налоги (Евгений Дитрих, сенатор Совета Федерации от Новгородской области)
- Инвестирую, конечно же, в ОФЗ — я верю в свою страну, а также в секторы энергетики и промышленности (Павел Сниккарс, гендиректор «Т Плюс»)
- Заработаю на инвестициях в саморазвитие и в золото (Алексей Востоков, гендиректор ПАО «Полюс»)
- Заработаю… Ну, конечно, заработаю. Не все деньги этого мира, но, опять же, как лидер крупного IТ-холдинга, имею цель заработать столько, чтоб сохранить своей компании лидерство на рынке (Дмитрий Харитонов, гендиректор холдинга Т1)
- Заработаю на отдых на Мальдивах и на новую бочку (Олег Репин, винодел, энолог, создатель проекта Oleg Repin)
- Заработаю на путешествие мечты — банально, но очень хочется (Елена Тябутова, гендиректор «Арнест ЮниРусь»)
Константин Котов, совладелец Rostic's
- Создам свой новый образ.
- Инвестирую в образование детей и благотворительность.
- Научусь играть в падел.
- Заработаю авторитет у своего тренера по теннису.
- Обеспечу устойчивость бизнес-процессов компании.
- Откажусь от лишних совещаний, больших презентаций и ненужных встреч.
- Решу задачи, которые долго откладывал.
- Предложу своим друзьям сходить в поход.
- Запрещу себе участие в проектах, которые не приносят удовлетворения.
- Позволю себе провести все новогодние праздники без работы.
- Рассмотрю возможность вывода на рынок новых продуктов.
- Займусь реализацией своих желаний. Слетаю на плато Путорана.
- Продолжу строить самый «вкусный» бренд в нашей стране.
Елена Тябутова, гендиректор «Арнест ЮниРусь»
- Создам новое направление в нашем замечательном бизнесе, расширяя границы возможностей. Но пока это секрет.
- Инвестирую время в развитие тех, кто готов принять эти инвестиции с высокой отдачей.
- Научусь системно использовать ИИ в персональных задачах.
- Заработаю на путешествие мечты — банально, но очень хочется.
- Обеспечу комфортную работу своей команды, несмотря на очень амбициозные бизнес-цели.
- Откажусь от приглашений на публичные выступления, светские тусовки, бизнес-встречи, если не буду видеть ценности для реализации своего предназначения.
- Решу множество бизнес-задач, впрочем, это не новое, зато стабильное.
- Предложу действия, направленные на позитивные изменения в корпоративном управлении, как минимум нашей компании.
- Запрещу себе тратить эмоции на неэтичные, неконструктивные высказывания, которые зачастую звучат в бизнес-диалогах.
- Чаще позволю себе быть собой, не прячась за обязательным форматом лидера.
- Рассмотрю тысячи идей, если из них можно будет выбрать несколько, которые принесут практическую ценность нашей компании и ее команде.
- Займусь наконец-то сбором материалов для своей книги. Мечта не должна не реализоваться.
- Полюблю себя.
- Продолжу любить мир и всех вокруг себя.
Виктор Семенов, глава ГК «Белая дача»
- Создам новую категорию на рынке овощей и фруктов, чтобы потребители могли заботиться о правильном питании удобно и легко.
- Инвестирую в развитие своей команды.
- Научусь понимать будущие запросы потребителей и их глубинные потребности.
- Заработаю имидж агрохолдинга «Белая дача» как инновационного лидера в категории фруктов и овощей.
- Обеспечу лучший продукт и сервис нашим клиентам — крупнейшим федеральным сетям ретейла и HoReCa.
- Откажусь от гонки за новинками в пользу качественных инноваций.
- Решу задачу собственных марок сетей и нашего бренда «Белая дача».
- Предложу способ быстро обеспечить персоналом все производственные площадки.
- Запрещу себе ускорять важные проекты — они должны быть продуманны до мелочей.
- Позволю оперативным процессам идти без моего контроля.
- Рассмотрю все идеи сотрудников по улучшениям в компании.
- Займусь счастьем наших потребителей, учитывая их запрос на удобные овощи и мытые салаты.
- Обниму своих близких в Новый год.
Святослав Вильк, гендиректор «Холдинг Аква»
- Создам основу для следующего рывка в бизнесе на горизонте 2027‒2029 годов.
- Инвестирую в новые продукты и расширение портфеля компании, а также в усиление команды.
- Научусь быть еще более эффективным в складывающихся обстоятельствах.
- Заработаю репутацию нас как инновационной компании.
- Обеспечу реализацию всех запланированных реформ и переход на рельсы полноценной платформенной экономики.
- Откажусь от запусков в период высокого сезона.
- Решу, в какой модели нам развиваться в ключевых экспортных направлениях.
- Предложу новую программу развития корпоративной культуры, новые продукты, которые переформатируют ландшафт рынка.
- Запрещу молчать о сложностях и проблемах.
- Позволю командам активно взаимодействовать и реализовывать свой творческий потенциал.
- Рассмотрю каждую поступающую идею и предложение о сотрудничестве.
- Займусь как минимум двумя новыми инвест-проектами и усилением позиций компании на всех направлениях.
- Влюблю в нас и наши продукты еще большее количество потребителей в России и по всему миру.
Анна Акиньшина, гендиректор группы «Самолет»
- Создам бизнес-стратегию, обеспечив дальнейшую стабильность компании даже в текущей конъюнктуре рынка.
- Инвестирую время и ресурсы в оттачивание внутренних процессов, позволяющих вывести эффективность бизнеса на новый уровень.
- Научусь распознавать истинную силу в доверии и делегировании своей команде топ-менеджеров.
- Заработаю репутацию сильного лидера и доверие новых стратегических партнеров группы «Самолет».
- Обеспечу каждого члена команды полноценным двухнедельным отпуском.
- Откажусь от стереотипа «идеальности» — планов, процессов, людей. Ведь все самое лучшее в этом мире происходит с небольшим процентом случайности — надо давать этому шанс.
- Решу найти тот самый баланс между работой и семьей, где одно качественно дополняет другое, а не стремится к его разрушению.
- Предложу честно расставлять приоритеты в каждой конкретной ситуации. Себе в первую очередь.
- Запрещу любые проекты, инициативы и решения «для галочки» — фокус и концентрация исключительно на выбранной цели.
- Позволю себе иногда быть просто Аней, а не исключительно Анной Акиньшиной, CEO группы «Самолет».
- Рассмотрю детальнее вопрос интуиции, все чаще именно внутренний голос, а не рыночные тренды подсказывает максимально эффективное решение.
- Займусь вопросом дисциплины в спорте. Физика тела максимально концентрирует и очищает мозг, закаляет характер.
- Ценю и буду ценить каждый миг этой жизни. Другой может и не быть.
Борис Титов, специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития
- Создам лучшее безалкогольное вино.
- Инвестирую в Клинику долголетия в Абрау.
- Научусь сводить дебит с кредитом.
- Заработаю, как всегда, чуть-чуть. Всё в развитие!
- Обеспечу фонд «Жизнь Абрау» необходимыми ресурсами.
- Откажусь — ни от чего не откажусь. Все свое беру с собой в завтра.
- Решу проблему с дефицитом инвестиций.
- Предложу стратегию развития «Абрау-Дюрсо».
- Запрещу себе бояться.
- Позволю себе чуть больше отдыхать.
- Рассмотрю новые идеи по ESG и целям устойчивого развития после 2030 года.
- Займусь йогой и поеду на панчакарму.
- Соберусь с мыслями и пойму, что будет завтра.
Алексей Телков, гендиректор «Корпорации Галактика»
- Создам ИИ-агента для пользователей ERP.
- Инвестирую в расширение команды.
- Научусь делать разворот на 360 на сёрфе.
- Заработаю репутацию лидера рынка для компании.
- Обеспечу команде больше интересных задач.
- Откажусь давать советы маркетологам по выбору цвета шрифтов на презентациях.
- Решу, как оптимизировать расходы без ущерба качеству софта.
- Предложу заказчикам новый функционал ERP-системы.
- Запрещу непродуктивные встречи и совещания.
- Позволю себе нормальный отпуск на пару недель.
- Рассмотрю создание IT-интегратора.
- Займусь подготовкой к 2027 году -)
- Продолжу учить китайский.
Обещания, связанные с новыми навыками:
- Научусь хорошо разбираться в криптовалютах — это любопытно и полезно (Сергей Чемезов, гендиректор госкорпорации «Ростех»)
- Научусь петь (Сергей Анохин, гендиректор ПАО «ВымпелКом»)
- Заработаю авторитет у своего тренера по теннису (Константин Котов, совладелец Rostic's)
- Напишу книгу (Леонид Сергеев, гендиректор компании «Воздушные ворота Северной столицы»)
- Научусь играть на барабанах, чтобы четче задавать ритм (Сергей Виноградов, гендиректор сети «Винлаб»)
- Научусь участвовать в Iron Man, как минимум в его половинке (Алексей Васясин, глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино»)
- Научусь высыпаться (Роман Емельянов, гендиректор Европейской медиагруппы)
- Создам, а точнее, издам книгу об одном из великих русских поэтов — Анне Андреевне Ахматовой (Михаил Автухов, зампредседателя правления Совкомбанка)
- Заработаю первое место на чемпионате по яхтенному спорту (Вадим Филатов, совладелец ПЭК)
- Научусь делать разворот на 360 на сёрфе (Алексей Телков, гендиректор «Корпорации Галактика»
Сергей Анохин, гендиректор ПАО «ВымпелКом»
- Создам партнерскую платформу.
- Инвестирую в развитие команды.
- Заработаю и увеличу поддержку социальных проектов, в которых участвую.
- Обеспечу рост бизнеса и укрепление позиций компании.
- Откажусь от большого количества комитетов, развивая рабочее кросс-функциональное принятие решений.
- Решу, в каких двух-трех больших новых направлениях будем создавать и развивать бизнес.
- Предложу новые модели межотраслевого взаимодействия и развития бизнеса.
- Что-нибудь запрещу, что будет мешать создавать самую крутую и заряженную команду.
- Позволю себе активнее путешествовать.
- Рассмотрю сценарии и выберу модель работы с филиалами.
- Научусь петь.
- Буду больше заниматься спортом.
- Подниму свой уровень игры на гитарах.
Вячеслав Закоржевский, гендиректор «МойОфис»
- Создам команду единомышленников.
- Инвестирую в свои знания и пройду мастер-классы, лекции, курсы, которые давно откладываю, по технологиям или по точным наукам например, по физике или химии.
- Научусь делать гимнастический флажок.
- Заработаю новое достижение.
- Обеспечу себе регулярную горячую ванну.
- Откажусь от кофе на три-четыре месяца.
- Решу завести второго кота или даже кого-то поинтереснее.
- Предложу дочери сходить в батутный центр.
- Запрещу себе расстраиваться, когда что-то не получается.
- Позволю себе отдыхать без чувства вины.
- Рассмотрю подъем на гору Килиманджаро.
- Займусь бейсболом.
- Полюблю лук!
Андрей Кузьмичев, глава «Рунити»
- Создам новые смыслы для «Рунити» и ценность для акционеров.
- Инвестирую в отношения. Внутри команд, с нашими ключевыми клиентами, с регулятором, конечно же.
- Научусь бронировать в своем расписании время для обдумывания важных тем не на бегу и не по ночам.
- Заработаю доменным именам репутацию важных элементов в информационной безопасности каждой компании.
- Обеспечу с командой «Рег.облака» бодрящую конкуренцию экосистемным облачным провайдерам.
- Откажусь от сомнений и тревог.
- Решу какой-нибудь квиз из тех, что любят проводить на стендах IT-конференций.
- Предложу нашей распределенной команде почаще выходить из удаленки в офлайн, чтобы видеть друг друга.
- Запрещу сводить каждое обсуждение долгосрочных планов к теме ИИ.
- Позволю своему коту уронить елку, а себе принять это стоически.
- Рассмотрю не торопясь с десяток выставок современного искусства.
- Займусь фиксацией здоровых привычек, которые сформировал в этом году.
- Познакомлюсь с прекрасными людьми во время путешествий по России.
Павел Сниккарс, гендиректор «Т Плюс»
- Создам себе помощника на базе ИИ для работы с документами.
- Инвестирую, конечно же, в ОФЗ — я верю в свою страну, а также в секторы энергетики и промышленности.
- Научусь играть на электрогитаре и больше использовать ИИ для роста собственной производительности и эффективности.
- Заработаю на волшебный летний семейный отдых в Крыму. Заработаю в полную силу — до этого я только разминался.
- Обеспечу своих коллег интенсивной, напряженной, но интересной и нескучной работой.
- Откажусь от большого употребления сахара и сладкого, а также от хранения своих бумажных архивов — все переведу в цифровой вид.
- Решу в очередной раз начать процесс оптимизации бизнес-процессов в компании.
- Предложу своим коллегам больше общаться с молодежью и привлекать молодых инициативных людей в сферу тепло- и электроэнергетики.
- Запрещу своим коллегам говорить фразу: «А мы раньше всегда так делали».
- Позволю себе и своим коллегам больше спорта и соревнований.
- Рассмотрю предложение РБК по участию в таком проекте более тщательно.
- Займусь развитием системы внутреннего обучения персонала в компании, а также собственным обучением и развитием.
- Буду радоваться успехам и развитию своей Родины!
Олег Репин, винодел, энолог, создатель проекта Oleg Repin
- Инвестирую в развитие нашего хозяйства: у нас еще много вопросов, которые нужно решать, связанные и с виноградниками, и винодельней, нужно достроить туристический кластер.
- Заработаю на отдых на Мальдивах и на новую бочку.
- Обеспечу комфорт и приятные впечатления туристов от нашего хозяйства.
- Решу сложный вопрос или сложную задачу.
- Предложу новый законопроект.
- Запрещу себе расстраиваться по пустякам.
- Позволю себе много новых интересных вин.
- Рассмотрю все новые предложения, которые будут поступать.
- Займусь изучением новых терруаров.
- Буду дальше работать над теми обещаниями, которые дал ранее.
Дмитрий Куделькин, гендиректор S7 Group
- Создам вместе с командой новые точки роста для будущих успехов S7.
- Инвестирую в надежность — это главный актив в авиации, а также в Сибирь — для нас это лучшая инвестиция.
- Научусь жестче говорить «нет» второстепенным задачам, которые отвлекают от главного, и больше времени уделять семье.
- Заработаю еще больше доверия и позитивных эмоций наших пассажиров — это высшая ценность, ради которой мы работаем.
- Обеспечу пассажирам S7 неизменно высокое качество и надежность, а нашей команде — интересные задачи и уверенность в завтрашнем дне.
- Откажусь от совещаний без четкой повестки и ясного результата. Время — самый ценный и невозобновляемый ресурс.
- Решу вместе с командой все ключевые задачи на «хорошо» и «отлично».
- Предложу нашим клиентам новые возможности и горизонты.
- Запрещу ссоры и непродуктивные конфликты. В споре должна рождаться истина, а не вражда.
- Позволю себе полностью отключаться от работы в отпуске — это возможно только благодаря надежной команде. И обязательно позволю это всей нашей команде.
- Рассмотрю максимально подробно обратную связь — и от пассажиров, и от сотрудников. Обещаю уделять этому больше внимания.
- Займусь новыми практиками тайм-менеджмента. Каждую минуту нужно инвестировать с пользой и проживать с радостью.
- Откроемся вместе новому — новым вызовам, новым высотам и, главное, новым впечатлениям и счастью в наступающем году.
Евгений Дитрих, сенатор Совета Федерации от Новгородской области
- Создам себе новый имидж открытого человека. Попробую более интересно рассказывать о себе.
- Инвестирую время и усилия в свое здоровье. Надо когда-то начинать.
- Научусь уделять больше времени семье, близким и друзьям. Просто так, без повода.
- Заработаю немного денег. Заплачу налоги.
- Обеспечу своим детям новые возможности. Пусть в мелочах и даже если они об этом не просят.
- Откажусь от привычки мечтать о несбыточном. Отвлекает.
- Решу, стоит ли впредь заглядывать далеко в будущее. Отвлекает не меньше.
- Предложу новые, интересные и полезные идеи. А потом буду их реализовывать.
- Запрещу себе унывать. Даже когда трудно и безысходность вокруг.
- Позволю себе иногда расслабиться. Ведь запреты созданы, чтобы их нарушать.
- Рассмотрю землю с высоты. Самолет или парашют. Посмотрим, каковы ощущения.
- Займусь каким-нибудь новым интересным спортом. Соревноваться — это так здорово.
- Напишу все это в письме Деду Морозу. И буду надеяться, что судьба позволит мне исполнить все эти обещания.
Обещания, связанные с семьей:
- Научусь готовить для своих детей сырники, а также делать 100 двойных прыжков на скакалке подряд (Петр Родионов, гендиректор «Герофарма»)
- Создам новую жизнь (Екатерина Лобачева, президент Х5)
- Предложу дочери сходить в батутный центр (Вячеслав Закоржевский, гендиректор «МойОфис»)
Михаил Парнев, гендиректор ГТЛК
- Создам новую команду ГТЛК, которая справится с повышенной ответственностью в роли института развития под «зонтиком» нашего старшего партнера ВЭБ.РФ.
- Инвестирую только в людей. Но и про искусственный интеллект не забуду.
- Научусь больше делегировать и больше доверять команде.
- Заработаю для компании репутацию финтеха.
- Обеспечу каждому сотруднику ГТЛК уверенность в завтрашнем дне.
- Откажусь от использования мобильных гаджетов 24/7.
- Решу ключевую задачу по полному переводу ГТЛК на «цифровые рельсы».
- Предложу нашим клиентам не просто лизинг транспорта, а комплексные финтех-решения под ключ — превращу ГТЛК в технологического партнера для бизнеса.
- Запрещу в своем окружении слово «постараюсь». Вместо этого введу в лексикон команды вопросы: «Как мы можем это сделать?», «С кем стоит объединиться?», «Что мешает нам начать?».
- Позволю детям наших работников приходить в компанию чаще, чтобы родители могли гордиться ими.
- Рассмотрю возможности для сделок M&A.
- Займусь не только работой, но и хобби. Вернусь на гоночный трек.
- Вдохновлю всю свою команду на новые подвиги, показав, что институт развития может и должен быть коммерческим и эффективным игроком.
Леонид Сергеев, гендиректор компании «Воздушные ворота Северной столицы»
- Создам легендарную компанию.
- Инвестирую в ИИ, унификацию техники, биометрию и беспилотники.
- Научусь масштабировать во внешний рынок внутренние продукты.
- Заработаю для акционеров, команды и семьи.
- Обеспечу, чтобы Пулково оставался работодателем первого выбора как для профессионалов, так и для студентов.
- Откажусь от ограничений. Возможности есть для всех, всегда и везде.
- Решу, как интегрировать роботов и ИИ в повседневные задачи сотрудников всех уровней.
- Предложу городу и акционерам красивую стратегию развития инфраструктуры Пулково.
- Запрещу запрещать!
- Позволю команде реализовывать масштабные проекты на внешний рынок.
- Рассмотрю интересные коллаборации с другими индустриями, и этот пункт — официальное приглашение к сотрудничеству.
- Займусь внедрением новой бизнес-модели неавиационной коммерции.
- Напишу книгу.
Сергей Виноградов, гендиректор сети «Винлаб»
- Создам основу для кратного роста нашего бизнеса в ближайшие несколько лет.
- Инвестирую в развитие команды — эволюция сети зависит от эволюции каждого.
- Научусь играть на барабанах, чтобы четче задавать ритм.
- Заработаю больше позитивных отзывов от клиентов «Винлаба».
- Обеспечу около тысячи человек работой — у нас активные планы на рост и открытие магазинов.
- Откажусь от рутины, которую можно делегировать искусственному интеллекту.
- Решу, как еще можно укрепить позиции в онлайне.
- Предложу покупателям актуальный ассортимент, который будет отвечать их предпочтениям.
- Запрещу сомнения, ведь у нас есть четкая стратегия на ближайшие четыре года.
- Позволю себе и команде чаще радоваться успехам, верю, что их будет много в 2026 году.
- Рассмотрю каждую возможность, чтобы сделать нашу сеть еще более клиентоориентированной.
- Займусь тем, чтобы каждый покупатель знал, что за настроением и праздником надо идти в «Винлаб».
- Вдохновлю команду на новые рекорды, ведь наша стратегическая цель — удвоить выручку к 2029-му.
Петр Родионов, гендиректор «Герофарма»
- Создам новое поколение медицинских устройств «Герофарм», задающее новые стандарты в терапии хронических заболеваний.
- Инвестирую не менее 15% прибыли в новые разработки, которые помогут миллионам людей как можно дольше сохранять свое здоровье.
- Научусь готовить для своих детей сырники, а также делать 100 двойных прыжков на скакалке подряд.
- Заработаю доверие врачей и пациентов в новых для «Герофарма» направлениях.
- Обеспечу выход наших препаратов «Семавик» и «Седжаро» как минимум на пяти зарубежных рынках.
- Откажусь от покупки и заказа десертов и сладостей домой.
- Решу начать разработку инновационного препарата для лечения ожирения.
- Предложу команде начать 2026 год с амбициозных целей и задач.
- Запрещу себе начинать и заканчивать день с экрана смартфона.
- Позволю отпуск с семьей без рабочих звонков.
- Рассмотрю возможность партнерства с новыми странами дальнего зарубежья.
- Займусь расширением использования ИИ в компании.
- Отпраздную вместе с командой 25-летний юбилей «Герофарма».
Вадим Филатов, совладелец ПЭК
- Создам новые цели и вершины, которые нужно покорить.
- Инвестирую в саморазвитие, а также рост и процветание компании.
- Научусь лучше слушать и слышать своих коллег, чтобы не пропустить новые проблемы и идеи, которые они хотят до меня донести.
- Заработаю первое место на чемпионате по яхтенному спорту.
- Обеспечу себя, близких и коллег хорошим настроением на весь год.
- Откажусь от чрезмерного контроля в бизнесе.
- Решу оставить все проблемы этого года в прошлом: начать новый с чистого листа.
- Предложу лучшим студентам в логистике, опытным специалистам и молодым предпринимателям сотрудничество с ПЭК.
- Запрещу себе думать о плохом.
- Позволю себе больше отдыхать.
- Рассмотрю новые идеи для развития бизнеса.
- Продолжу заниматься бизнесом, общественной деятельностью и увлечениями, чтобы стать первым во всех отраслях.
- Продолжу защищать интересы перевозчиков и экспедиторов в госорганах, чтобы логистика и другие сегменты бизнеса развивались и процветали.
Дмитрий Харитонов, гендиректор холдинга Т1
- Сделаю свою команду и компанию более динамичной, прозрачной, понятной и комплементарной сегодняшнему коммерческому рынку.
- Запущу новые сегменты бизнеса: шагну в те направления, которые пока еще не пробовал. Например, тема информационной безопасности очень интересна мне как человеку и как бизнесмену.
- Инвестирую ресурсы в развитие российской электроники: у нас как у компании и у меня лично есть большая надежда на развитие отечественного «железа». Не локализацию, а именно создание своих технологий.
- Заработаю… Ну, конечно, заработаю. Не все деньги этого мира, но, опять же, как лидер крупного IТ-холдинга, имею цель заработать столько, чтоб сохранить своей компании лидерство на рынке.
- Откажусь от идеи линейного масштабирования (если говорить о бизнесе): за последний год я окончательно пришел к мысли, что такой подход к наращиванию мощностей больше невозможен.
- Покажу красоту инженерной мысли в IТ-рутине: будем выбирать и реализовывать для наших клиентов и партнеров истинно элегантные, красивые решения их IТ-задач. Как в математике — из нескольких вариантов решения выбирать самое изящное, красивое, которое близко к искусству. Буду придумывать, как превратить IТ в искусство.
- Избавлю ИИ-технологию от флера визионерства: покажу, как можно получить от него измеримый и очень утилитарный прикладной эффект, в производстве и цифрах. Обеспечу все свое производство AI-инструментарием и научу весь менеджмент холдинга использовать ИИ каждый день. И получать от этого удовольствие. В общем, причиню искусственно интеллектуальное добро нескольким тысячам человек.
- Запрещу... Ничего не запрещу. Хотя нет — запрещу откладывать технологические эксперименты. И в холдинге в том числе.
- Научусь реализовывать свои личные мечты. Например, научусь играть на гитаре так, чтобы выйти на сцену с группой. Я с детства мечтал играть как Slash, или, скажем, Joe Satriani, или John Perucci. И эта мечта для меня связана с огромным удовольствием от музыки самой по себе и с великим доверием к команде, с которой ты играешь живьем. Да, хочу научиться такому доверию и его прожить. Уверен, это будет невероятный кайф.
- Позволю себе больше читать и наконец прочесть две огромные стопки книг, которые заинтересовали меня в этом году, но я их отложил. Тут и беллетристика, и байопики (меня ждет история жизни Эдриана Ньюи и его инженерных находок), и Николай Вавилов со своим взглядом на Китай, и даже основы кодинга на питоне для задач ИИ. Прочту, даже покодирую руками сам, чтобы понять, как это будет работать, а еще — стать ближе к собственному сыну, который сейчас изучает именно это.
- Займусь тем, чтобы вернуть иностранный язык в свою жизнь. Читать, говорить, вести бизнес — со всеми вытекающими. Да, если для этого надо будет стартануть бизнес на новом рынке — будем стартовать. Шучу. Но только частично.
- Не буду делать своего цифрового двойника (ИИ-двойника). Пока. Но буду работать над тем, чтоб снизить градус своего консерватизма в этом направлении. Вдруг это окажется инструментом для расширения моих возможностей для реализации других мечт.
Владимир Мухин, бренд-шеф White Rabbit Family
- Создам новое фирменное блюдо. Как, например, сало из кокоса.
- Инвестирую в образовательную платформу для молодых шеф-поваров из регионов России.
- Научусь виртуозно работать с ферментацией местных продуктов, открывая совершенно новые грани вкуса.
- Заработаю авторитет и признание не только как шеф и партнер, но и как мыслитель, способный влиять на гастрономическую культуру страны.
- Обеспечу своей команде возможность для творческого роста и стабильность, которая позволит им полностью сосредоточиться на искусстве кулинарии.
- Откажусь от спешки и суеты. Буду находить время для воссоединения с самим собой.
- Решу давно назревший вопрос с масштабированием философии личного бренда.
- Предложу рынку линейку гастрономических продуктов, которые позволят людям дома прикоснуться к высокой кухне.
- Запрещу своим поварам работать «на автопилоте», каждое блюдо должно быть актом творчества.
- Позволю себе больше экспериментов, которые могут казаться рискованными, но ведут к открытиям.
- Рассмотрю возможность открытия небольшого, камерного заведения, полностью построенного на концепции «нулевых отходов» (zero waste).
- Займусь собственным wellness — больше спорта, и цифровым детоксом, чтобы сохранять ясность ума.
- Наслаждаться процессом. Чаще делать паузу, чтобы осознать и оценить пройденный путь и моменты счастья здесь и сейчас. Принимать ежедневно холодный душ и дышать перед сном!
Какие желания загадывали россияне на 2025 год
Согласно опросу ВЦИОМа, больше половины россиян (59%) загадывают желания под бой курантов. Так, в прошлом году самым частым «запросом к Деду Морозу» было окончание специальной военной операции и восстановление мира (37%). По 12% попросили бы у Деда Мороза здоровья для себя и близких или исполнения личных желаний, например новый телефон, автомобиль или даже квартиру. Еще 7% просили бы за «всю страну», желая стабильности, экономического роста и снижения ключевой ставки. Экономической стабильности «для себя» хотят 6%, благополучия и спокойной жизни — 2%. А каждый десятый (10%) не стал бы писать письмо.
