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Общество ,  
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Умер актер из «Майкла Клейтона» и «Рок-н-рольщика» Том Уилкинсон

Британский актер Том Уилкинсон умер в возрасте 75 лет
Том Уилкинсон был дважды номинирован на «Оскар». Он сыграл во «Влюбленном Шекспире», фильмах «Мужской стриптиз» и «Бэтмен. Начало»
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон (Фото: RP Films / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Британский актер Том Уилкинсон умер в возрасте 75 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на родственников артиста.

«С большой печалью семья Тома Уилкинсона сообщает, что он внезапно скончался у себя дома 30 декабря. С ним были жена и другие члены семьи», — говорится в заявлении.

Уилкинсон родился 1948 году в Лидсе (Йоркшир). Семья переехала в Канаду, но пять лет спустя вернулась в Великобританию. Уилкинсон изучал английскую и американскую литературу в Кентском университете, окончил Королевскую академию драматического искусства.

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Ли Сон Гюн

В 1986 году актер сыграл свою первую главную роль в политическом мини-сериале «Первый среди равных» по мотивам бестселлера Джеффри Арчера. Наибольшую известность Уилкинсону принесла работа в фильме «Мужской стриптиз» (Full Monty, 1997) — он снялся в роли сталевара Джеральда Артура Купера, который скрывает от своей жены, что лишился работы. Картина получила премию BAFTA.

Уилкинсон был номинирован на премию «Оскар» за роли в фильмах «В спальне» (In the Bedroom, 2001) и «Майкл Клейтон» (Michael Clayton, 2007). Он снимался в драме «Влюбленный Шекспир» (Shakespeare in Love, 1998), боевике «Бэтмен. Начало» (Batman Begins, 2005), фильмах «Разум и чувства» (Sense and Sensibility, 1995), «Час пик» (Rush Hour, 1998), «Рок-н-рольщик» (RocknRolla, 2008) и других.

В 2005 году актер был награжден Орденом Британской империи.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
актер

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