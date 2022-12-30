Как Москва совершенствует онкологическую помощь
За последние десятилетия рак перестал быть однозначно фатальным заболеванием. Это происходит благодаря постоянному совершенствованию системы оказания онкологической помощи пациентам. В Москве новый стандарт онкопомощи утвердили в 2019 году. С тех пор в столице произошла масштабная перестройка всей онкологической службы, обновлена и продолжает развиваться онкологическая инфраструктура, появились клиентские пути и персональные помощники, сопровождающие пациентов на каждом этапе лечения, разрабатываются цифровые решения для повышения качества оказания онкологической помощи, появляются новые подходы к выявлению и лечению онкозаболеваний. Рассказываем, как Москва продолжает внедрять новый стандарт онкологической помощи и каких результатов уже удалось достичь.
За три года с момента внедрения московского стандарта онкопомощи из разрозненных больничных отделений и диспансеров выросла единая структура, значительно повысилась доступность онкопомощи, произошел прогресс в лечении злокачественных новообразований. Так, по данным мэрии Москвы, за три года эффективность выявления злокачественных опухолей на ранних стадиях выросла с 62,3% до 65,2%, а число пациентов, которые состоят на учете более пяти лет с момента постановки диагноза, увеличилось с 55,6% до 58,7%. При этом показатель летальности онкологических больных в первый год установления диагноза снизился с 17% в 2019 году до 14% в 2021-м.
«Москва у нас всегда шла впереди планеты всей. Это констатируется ее делами, теми приказами, той регуляторикой, в которой онкологическая служба Москвы существует», — говорит президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова: «Москва пошла по своему пути, вырабатывая московский стандарт оказания онкологической помощи. Это было очень правильно сделано».
Выстроить понятную логистику
Внедрение нового стандарта онкопомощи позволило выстроить в Москве единую вертикаль оказания онкологической помощи, включающую в себя стационарные и амбулаторные учреждения. Сегодня в основе онкологической службы столицы — якорные онкологические центры, расположенные в разных округах столицы. Центры созданы на базе ведущих больниц, среди которых:
- МКНЦ им. А.С. Логинова,
- Московская городская онкологическая больница № 62,
- ГКБ им. С.П. Боткина,
- ММКЦ «Коммунарка»,
- ГКОБ № 1.
В структуру каждого из онкоцентров входят центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), позволяющие проводить весь спектр диагностических исследований на оборудовании экспертного класса. Кроме того, на базе каждого многопрофильного центра созданы и оснащены современным оборудованием централизованные патоморфологические лаборатории, в которых проводятся все виды лабораторных исследований при диагностике онкологических заболеваний.
Новая система онкослужбы нацелена на то, чтобы все этапы оказания специализированной помощи — обследование, лечение и диспансерное наблюдение пациентов — осуществлялись в структуре одной медицинской организации. Это позволяет обеспечивать преемственность на всех этапах лечения, сокращать сроки постановки диагноза, ускорять процесс лечения, упрощать его для пациентов, а также добиваться более качественных результатов, объясняют столичные власти.
«Чрезвычайно важно выстроить понятную, четкую систему, охватывающую все этапы — от подозрения на заболевание до диагностики, лечения и последующего наблюдения пациента. Ни один человек не должен быть потерян, не должно быть упущено время для лечения. И конечно, качество его должно быть максимально высоким», — заявил недавно мэр столицы Сергей Собянин, открывая обновленное здание ЦАОП Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка».
Развитие инфраструктуры позволило Москве за три года увеличить объемы онкологической помощи в 1,5 раза, свидетельствуют данные столичной мэрии. Число госпитализаций необходимых для проведения лечения в стационарных условиях выросло с 214,7 тыс. в 2019 году до 327 тыс. в 2021 году. За 10 месяцев 2022 года этот показатель достиг отметки в 321,8 тыс. случаев, также специалисты провели 8823 курса с использованием методов лучевой терапии и 275,3 тыс. курсов химиотерапевтического лечения.
В 2022 году Москва продолжила развивать инфраструктуру онкологической службы: в уходящем году открылись четыре новых объекта, строительство еще двух планируется завершить в следующем году.
Продолжается строительство корпуса лучевой терапии ММКЦ «Коммунарка», рассчитанного на 50 коек. Он предназначен для проведения 3D- и 4D-лучевой терапии при онкологии. В корпусе будет работать лаборатория радиоизотопной диагностики с однофотонной и позитронной эмиссионной компьютерной томографией, позволяющей проводить своевременную диагностику онкологических заболеваний на ранней стадии. Ввести в эксплуатацию здание власти планируют в 2023 году.
Достраивается лечебно-диагностический комплекс центра имени А.С. Логинова. Восьмиэтажное здание рассчитано на 570 коек, включая места круглосуточного стационара, койки реанимации и интенсивной терапии, места дневного и химиотерапевтического стационара. Первых пациентов комплекс примет в 2023 году.
Выявлять как можно раньше
Одним из факторов эффективной борьбы с онкологическими заболеваниями является их ранее выявление. Сегодня путь онкопациента в Москве, как правило, начинается с поликлиники. Оттуда при подозрении на онкологическое заболевание его направляют в онкологический центр (ЦАОП), чтобы подтвердить или исключить диагноз. Все центры оснащены современным оборудованием, необходимым для максимально точной и быстрой верификации диагноза. Среди диагностических возможностей — проведение КТ, МРТ, маммографии, ультразвуковых исследований, дерматоскопии (исследование поражений кожи с помощью специального оборудования), биопсий (исследование методом забора тканей и клеток) и другие.
Ведущую роль в ранней диагностике онкологических заболеваний органов пищеварения взяли на себя специализированные центры для проведения эндоскопических исследований (гастроскопии и колоноскопии). В Москве на сегодняшний день три эндоскопических центра. Два из них — на базе ГКБ им. Боткина и на базе ГКБ им. Буянова — открылись в прошлом году. Еще один — в Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» — заработал в начале 2022-го.
В рамках внедрения нового стандарта произошло и масштабное переоборудование столичных патоморфологических лабораторий, что позволило значительно повысить объемы исследований для подбора таргетной и иммунной терапии онкобольным. Кроме того, в 2022 году в столице начался пилотный проект по цифровой трансформации патоморфологических исследований. Врачи создают цифровые копии биоматериалов и единую базу гистологических изображений. На ее основе будут тестировать и обучать технологии искусственного интеллекта. Медики же благодаря цифровым копиям смогут получать второе мнение в режиме онлайн и проводить консилиумы по сложным случаям.
Не оставлять пациента одного
С этого года Москва начала переход к ценностно ориентированному здравоохранению, когда в центре внимания находится пациент — его здоровье, эмоциональное состояние и качество жизни. Первым направлением стала именно онкология. «Онкологический диагноз — это всегда стресс, поэтому очень важно, чтобы у пациента было понимание, что делать, а также четкое представление о том, какая медицинская помощь ему будет оказана», — говорит заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Решить эту задачу призваны клиентские пути — четкие алгоритмы оказания помощи онкопациентам, разработанные с учетом федеральных клинических рекомендаций. Сейчас существует 28 клиентских путей (схем) по различным онкологическим диагнозам. Четко прописанные маршруты ведения пациентов, охватывающие все этапы диагностики и виды лечения и пожизненного диспансерного наблюдения, по каждому заболеванию можно найти на сайте https://mosgorzdrav.ru/onko. Там же предусмотрена возможность скачать файл с маршрутизацией в формате PDF.
Рейтинг онкологических стационаров
На основе клиентских путей в 2022 году впервые были сформированы и опубликованы рейтинги якорных онкологических стационаров. В них две составляющие — медицинские показатели (сроки постановки диагноза, определения тактики и начала лечения, наличие или отсутствия осложнений после хирургических вмешательств) и отзывы пациентов, которые собирают персональные онкопомощники. Основная цель таких рейтингов — контролировать соблюдение сроков верификации диагноза и начала специализированного лечения, а также удовлетворенность пациентов о достаточности информирования о результатах онкоконсилиумов и планах лечения.
Итоговый медицинский рейтинг за январь–ноябрь 2022:
- Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова (общая оценка — 4,3, оценка пациентов — 4,8).
- Московская городская онкологическая больница № 62 (общая оценка — 3,3, оценка пациентов — 3,6).
- Городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнева (общая оценка — 3,8, оценка пациентов — 3,0).
- Городская клиническая онкологическая больница № 1 (общая оценка — 3,5, оценка пациентов — 3,2).
- Городская клиническая больница имени С.П. Боткина (общая оценка — 3,3, оценка пациентов — 3,4).
- Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» (общая оценка — 2,5, оценка пациентов — 2,4).
Помогать пациенту на всех этапах призван сервис «Персональный помощник». Проект реализуется в Москве с 2020 года. Пациента информируют о возможности персонального сопровождения в поликлиниках при направлении к врачу-онкологу. При согласии пациенту вручают карточку с телефоном будущего персонального помощника. Он помогает больному с записью на прием к врачу, сообщает о дате визита, контролирует правильное ведение медицинской документации. За два года персональные помощники оказали помощь более 110 тыс. москвичей.
Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» поддерживает подобную помощь: «Пациенты очень благодарят за эти напоминания. Это позволят им не забыть ни о дате визита, ни о сдаче анализов к этому визиту. К сожалению, химиотерапия, бывает, влияет на психическое состояние пациента, он может быть заторможен, не совсем адекватно реагирует на происходящее. И эти напоминания всегда держат пациента в тонусе, чтобы он был активен в своем лечении для достижения наилучшего эффекта».
Новый сервис — посты записи в онкологических центрах, позволяющие пациентам быстрее записываться к нужным специалистам. С их помощью пациенты могут единовременно записаться на инструментальные и лабораторные методы исследования, лечебно-диагностические процедуры и консультации врачей-онкологов. Пост обладает более широкими возможностями, чем обычный инфомат, так как его сотрудники имеют полный администрированный доступ.
«На каждом этаже есть пост, где пациент может записаться, получить ответы на простые вопросы. Это очень здорово. Раньше за этим нужно было идти в кабинет к врачу, такие подсказки никто не давал. Это высвободило и время врача, в том числе», — добавляет Ирина Боровова.
Оказывать высокотехнологичную помощь
Благодаря внедрению нового стандарта за три года число высокотехнологичных операций онкологического профиля в столице увеличилось почти на 50% (с почти 8 тыс. в 2019 году до 11,5 тыс. в 2021-м), свидетельствуют данные мэрии. Высокотехнологичные операции пациентам со злокачественными новообразованиями бесплатно проводят во всех якорных онкологических стационарах столицы. Речь идет об операциях c применением роботических хирургических комплексов, реконструкции костей и эндопротезировании суставов с применением технологий 3D-печати и другие виды высоктехнологичной медицинской помощи.
Кроме того, онкопациентам в Москве бесплатно доступна современная лучевая терапия. За 10 месяцев этого года в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи (3D и 4D лучевая терапия) выполнено 8823 законченных курса лечения (в 2021-м — 9339). Методом протонной терапии в 2022 году пролечились 85 пациентов (в 2021-м — 82 пациента).
«Москва, обладая финансовыми и технологическими ресурсами, сегодня имеет возможность предложить пациентам высокоточную современную диагностику и лечение. И парк оборудования достаточно часто обновляется, и койки всегда есть. У нас ни разу не было такого, чтобы человеку сказали, что подождите, у нас нет возможности вас сейчас госпитализировать», — говорит президент Ассоциации «Здравствуй!».
Лечить современными препаратами
В 2019 году Москва стала первым регионом в России, который на три года раньше установленного срока перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лекарственному лечению. Речь идет о назначении таргетных и иммунных препаратов, которые позволяют добиться контроля над опухолью, сокращая при этом побочные эффекты, за счет избирательного воздействия препаратов непосредственно на само новообразование.
Наблюдательные исследования
С 2022 года в Москве начались наблюдательные исследования, целью которых является формирование клинической базы применения новейших онкологических препаратов. В исследованиях могут принять участие пациенты, согласившиеся на это добровольно и подходящие по определенным критериям, одобренным городским онкологическим консилиумом. Сейчас в исследовании 10 лекарств по четырем нозологиям: рак легкого, почки, молочной железы и предстательной железы. С начала 2022 года в них приняли участие 600 человек. По результатам исследований наиболее эффективные и безопасные препараты могут быть рекомендованы к внедрению в клиническую практику московского здравоохранения.
Развивать цифровые возможности
«Мы активно цифровизируем столичное здравоохранение на всех уровнях, в том числе в сфере оказания онкологической помощи», — напоминает заммэра Анастасия Ракова. Еще в 2020 году началась интеграция московского городского канцер-регистра и единой медицинской информационно-аналитической системы города Москвы (ЕМИАС), что позволило объединить данные об онкопациентах, ранее содержавшиеся в разных информационных системах. Теперь все сведения о текущем этапе лечения или диспансерном наблюдении пациента, информация о динамике заболевания, проведенных лабораторных и инструментальных методах диагностики, консультациях специалистов отображаются в «онкопаспорте» пациента в ЕМИАС и доступны врачам-онкологам центров амбулаторной онкологической помощи.
С прошлого года «онкопаспорта» стали доступны пациентам в их электронных медкартах. В разделе отображаются подтвержденные онкологические диагнозы, а также автоматически прикрепляются такие документы, как протоколы онкоконсилиумов, протоколы осмотров врачей-онкологов и другие важные медицинские сведения.
В этом году в Москве в работу всех центров амбулаторной онкологической помощи внедрили телемедицинский сервис. С его помощью лечащие врачи-онкологи и врачи-гематологи этих медучреждений могут дистанционно продлить выписанные ранее электронные рецепты. Ранее, чтобы продлить рецепт, москвичам нужно было обязательно прийти на прием к врачу.
Бороться с раком коллегиально
Для улучшения оказания медицинской помощи в рамках московского стандарта в столице создан городской онкологический консилиум. В его работе принимают участие ведущие врачи-онкологи городских онкоцентров. При необходимости привлекаются врачи смежных специальностей. Председателем консилиума является главный внештатный специалист-онколог Москвы академик Игорь Хатьков.
«Централизация системы онкопомощи позволила вывести на принципиально иной уровень работу городского консилиума, — отмечает вице-мэр Анастасия Ракова. — Если раньше каждый мог принимать свои решения на местах, не прислушиваясь к мнению коллег, то сейчас любой врач-онколог амбулаторного звена может вынести на обсуждение врачебной комиссии сложный клинический случай своего пациента. Это позволит врачам быстрее находить нестандартные методы лечения для самых тяжелых пациентов, а также поможет аккумулировать опыт лучших специалистов города для подбора терапии больным со сложной клинической картиной». По данным Соцкомплекса столицы, в 2021–2022 годах проведено более 150 заседаний городского онкоконсилиума, разобрано порядка полутора тысяч клинических случаев.
Ирина Боровова из Ассоциации «Здравствуй!» высоко оценивает команду врачей-онкологов Москвы: «Нужно отдать должное главному онкологу столицы академику Игорю Хатькову, потому что он создал совершенно потрясающую команду. Он собрал лучших из лучших, специалистов высочайшего уровня <…> Это образец службы, на мой взгляд».