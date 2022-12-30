Как Москва совершенствует онкологическую помощь

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

За последние десятилетия рак перестал быть однозначно фатальным заболеванием. Это происходит благодаря постоянному совершенствованию системы оказания онкологической помощи пациентам. В Москве новый стандарт онкопомощи утвердили в 2019 году. С тех пор в столице произошла масштабная перестройка всей онкологической службы, обновлена и продолжает развиваться онкологическая инфраструктура, появились клиентские пути и персональные помощники, сопровождающие пациентов на каждом этапе лечения, разрабатываются цифровые решения для повышения качества оказания онкологической помощи, появляются новые подходы к выявлению и лечению онкозаболеваний. Рассказываем, как Москва продолжает внедрять новый стандарт онкологической помощи и каких результатов уже удалось достичь.

За три года с момента внедрения московского стандарта онкопомощи из разрозненных больничных отделений и диспансеров выросла единая структура, значительно повысилась доступность онкопомощи, произошел прогресс в лечении злокачественных новообразований. Так, по данным мэрии Москвы, за три года эффективность выявления злокачественных опухолей на ранних стадиях выросла с 62,3% до 65,2%, а число пациентов, которые состоят на учете более пяти лет с момента постановки диагноза, увеличилось с 55,6% до 58,7%. При этом показатель летальности онкологических больных в первый год установления диагноза снизился с 17% в 2019 году до 14% в 2021-м.

«Москва у нас всегда шла впереди планеты всей. Это констатируется ее делами, теми приказами, той регуляторикой, в которой онкологическая служба Москвы существует», — говорит президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова: «Москва пошла по своему пути, вырабатывая московский стандарт оказания онкологической помощи. Это было очень правильно сделано».

Выстроить понятную логистику

Внедрение нового стандарта онкопомощи позволило выстроить в Москве единую вертикаль оказания онкологической помощи, включающую в себя стационарные и амбулаторные учреждения. Сегодня в основе онкологической службы столицы — якорные онкологические центры, расположенные в разных округах столицы. Центры созданы на базе ведущих больниц, среди которых:

МКНЦ им. А.С. Логинова,

Московская городская онкологическая больница № 62,

ГКБ им. С.П. Боткина,

ММКЦ «Коммунарка»,

ГКОБ № 1.

В структуру каждого из онкоцентров входят центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), позволяющие проводить весь спектр диагностических исследований на оборудовании экспертного класса. Кроме того, на базе каждого многопрофильного центра созданы и оснащены современным оборудованием централизованные патоморфологические лаборатории, в которых проводятся все виды лабораторных исследований при диагностике онкологических заболеваний.

Новая система онкослужбы нацелена на то, чтобы все этапы оказания специализированной помощи — обследование, лечение и диспансерное наблюдение пациентов — осуществлялись в структуре одной медицинской организации. Это позволяет обеспечивать преемственность на всех этапах лечения, сокращать сроки постановки диагноза, ускорять процесс лечения, упрощать его для пациентов, а также добиваться более качественных результатов, объясняют столичные власти.

«Чрезвычайно важно выстроить понятную, четкую систему, охватывающую все этапы — от подозрения на заболевание до диагностики, лечения и последующего наблюдения пациента. Ни один человек не должен быть потерян, не должно быть упущено время для лечения. И конечно, качество его должно быть максимально высоким», — заявил недавно мэр столицы Сергей Собянин, открывая обновленное здание ЦАОП Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка».

Развитие инфраструктуры позволило Москве за три года увеличить объемы онкологической помощи в 1,5 раза, свидетельствуют данные столичной мэрии. Число госпитализаций необходимых для проведения лечения в стационарных условиях выросло с 214,7 тыс. в 2019 году до 327 тыс. в 2021 году. За 10 месяцев 2022 года этот показатель достиг отметки в 321,8 тыс. случаев, также специалисты провели 8823 курса с использованием методов лучевой терапии и 275,3 тыс. курсов химиотерапевтического лечения.

В 2022 году Москва продолжила развивать инфраструктуру онкологической службы: в уходящем году открылись четыре новых объекта, строительство еще двух планируется завершить в следующем году.

Продолжается строительство корпуса лучевой терапии ММКЦ «Коммунарка», рассчитанного на 50 коек. Он предназначен для проведения 3D- и 4D-лучевой терапии при онкологии. В корпусе будет работать лаборатория радиоизотопной диагностики с однофотонной и позитронной эмиссионной компьютерной томографией, позволяющей проводить своевременную диагностику онкологических заболеваний на ранней стадии. Ввести в эксплуатацию здание власти планируют в 2023 году.

Достраивается лечебно-диагностический комплекс центра имени А.С. Логинова. Восьмиэтажное здание рассчитано на 570 коек, включая места круглосуточного стационара, койки реанимации и интенсивной терапии, места дневного и химиотерапевтического стационара. Первых пациентов комплекс примет в 2023 году.

Выявлять как можно раньше

Одним из факторов эффективной борьбы с онкологическими заболеваниями является их ранее выявление. Сегодня путь онкопациента в Москве, как правило, начинается с поликлиники. Оттуда при подозрении на онкологическое заболевание его направляют в онкологический центр (ЦАОП), чтобы подтвердить или исключить диагноз. Все центры оснащены современным оборудованием, необходимым для максимально точной и быстрой верификации диагноза. Среди диагностических возможностей — проведение КТ, МРТ, маммографии, ультразвуковых исследований, дерматоскопии (исследование поражений кожи с помощью специального оборудования), биопсий (исследование методом забора тканей и клеток) и другие.

Эндоскопический центр в городской клинической больнице имени Боткина (Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»)

Ведущую роль в ранней диагностике онкологических заболеваний органов пищеварения взяли на себя специализированные центры для проведения эндоскопических исследований (гастроскопии и колоноскопии). В Москве на сегодняшний день три эндоскопических центра. Два из них — на базе ГКБ им. Боткина и на базе ГКБ им. Буянова — открылись в прошлом году. Еще один — в Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» — заработал в начале 2022-го.

В рамках внедрения нового стандарта произошло и масштабное переоборудование столичных патоморфологических лабораторий, что позволило значительно повысить объемы исследований для подбора таргетной и иммунной терапии онкобольным. Кроме того, в 2022 году в столице начался пилотный проект по цифровой трансформации патоморфологических исследований. Врачи создают цифровые копии биоматериалов и единую базу гистологических изображений. На ее основе будут тестировать и обучать технологии искусственного интеллекта. Медики же благодаря цифровым копиям смогут получать второе мнение в режиме онлайн и проводить консилиумы по сложным случаям.

В патоморфологической лаборатории (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Не оставлять пациента одного

С этого года Москва начала переход к ценностно ориентированному здравоохранению, когда в центре внимания находится пациент — его здоровье, эмоциональное состояние и качество жизни. Первым направлением стала именно онкология. «Онкологический диагноз — это всегда стресс, поэтому очень важно, чтобы у пациента было понимание, что делать, а также четкое представление о том, какая медицинская помощь ему будет оказана», — говорит заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Решить эту задачу призваны клиентские пути — четкие алгоритмы оказания помощи онкопациентам, разработанные с учетом федеральных клинических рекомендаций. Сейчас существует 28 клиентских путей (схем) по различным онкологическим диагнозам. Четко прописанные маршруты ведения пациентов, охватывающие все этапы диагностики и виды лечения и пожизненного диспансерного наблюдения, по каждому заболеванию можно найти на сайте https://mosgorzdrav.ru/onko. Там же предусмотрена возможность скачать файл с маршрутизацией в формате PDF.

Рейтинг онкологических стационаров На основе клиентских путей в 2022 году впервые были сформированы и опубликованы рейтинги якорных онкологических стационаров. В них две составляющие — медицинские показатели (сроки постановки диагноза, определения тактики и начала лечения, наличие или отсутствия осложнений после хирургических вмешательств) и отзывы пациентов, которые собирают персональные онкопомощники. Основная цель таких рейтингов — контролировать соблюдение сроков верификации диагноза и начала специализированного лечения, а также удовлетворенность пациентов о достаточности информирования о результатах онкоконсилиумов и планах лечения. Итоговый медицинский рейтинг за январь–ноябрь 2022: Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова (общая оценка — 4,3, оценка пациентов — 4,8). Московская городская онкологическая больница № 62 (общая оценка — 3,3, оценка пациентов — 3,6). Городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнева (общая оценка — 3,8, оценка пациентов — 3,0). Городская клиническая онкологическая больница № 1 (общая оценка — 3,5, оценка пациентов — 3,2). Городская клиническая больница имени С.П. Боткина (общая оценка — 3,3, оценка пациентов — 3,4). Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» (общая оценка — 2,5, оценка пациентов — 2,4).

Помогать пациенту на всех этапах призван сервис «Персональный помощник». Проект реализуется в Москве с 2020 года. Пациента информируют о возможности персонального сопровождения в поликлиниках при направлении к врачу-онкологу. При согласии пациенту вручают карточку с телефоном будущего персонального помощника. Он помогает больному с записью на прием к врачу, сообщает о дате визита, контролирует правильное ведение медицинской документации. За два года персональные помощники оказали помощь более 110 тыс. москвичей.

Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» поддерживает подобную помощь: «Пациенты очень благодарят за эти напоминания. Это позволят им не забыть ни о дате визита, ни о сдаче анализов к этому визиту. К сожалению, химиотерапия, бывает, влияет на психическое состояние пациента, он может быть заторможен, не совсем адекватно реагирует на происходящее. И эти напоминания всегда держат пациента в тонусе, чтобы он был активен в своем лечении для достижения наилучшего эффекта».

Новый сервис — посты записи в онкологических центрах, позволяющие пациентам быстрее записываться к нужным специалистам. С их помощью пациенты могут единовременно записаться на инструментальные и лабораторные методы исследования, лечебно-диагностические процедуры и консультации врачей-онкологов. Пост обладает более широкими возможностями, чем обычный инфомат, так как его сотрудники имеют полный администрированный доступ.

Фото: mos.ru

«На каждом этаже есть пост, где пациент может записаться, получить ответы на простые вопросы. Это очень здорово. Раньше за этим нужно было идти в кабинет к врачу, такие подсказки никто не давал. Это высвободило и время врача, в том числе», — добавляет Ирина Боровова.

Оказывать высокотехнологичную помощь

Благодаря внедрению нового стандарта за три года число высокотехнологичных операций онкологического профиля в столице увеличилось почти на 50% (с почти 8 тыс. в 2019 году до 11,5 тыс. в 2021-м), свидетельствуют данные мэрии. Высокотехнологичные операции пациентам со злокачественными новообразованиями бесплатно проводят во всех якорных онкологических стационарах столицы. Речь идет об операциях c применением роботических хирургических комплексов, реконструкции костей и эндопротезировании суставов с применением технологий 3D-печати и другие виды высоктехнологичной медицинской помощи.

Кроме того, онкопациентам в Москве бесплатно доступна современная лучевая терапия. За 10 месяцев этого года в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи (3D и 4D лучевая терапия) выполнено 8823 законченных курса лечения (в 2021-м — 9339). Методом протонной терапии в 2022 году пролечились 85 пациентов (в 2021-м — 82 пациента).

«Москва, обладая финансовыми и технологическими ресурсами, сегодня имеет возможность предложить пациентам высокоточную современную диагностику и лечение. И парк оборудования достаточно часто обновляется, и койки всегда есть. У нас ни разу не было такого, чтобы человеку сказали, что подождите, у нас нет возможности вас сейчас госпитализировать», — говорит президент Ассоциации «Здравствуй!».

Лечить современными препаратами

В 2019 году Москва стала первым регионом в России, который на три года раньше установленного срока перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лекарственному лечению. Речь идет о назначении таргетных и иммунных препаратов, которые позволяют добиться контроля над опухолью, сокращая при этом побочные эффекты, за счет избирательного воздействия препаратов непосредственно на само новообразование.

Наблюдательные исследования С 2022 года в Москве начались наблюдательные исследования, целью которых является формирование клинической базы применения новейших онкологических препаратов. В исследованиях могут принять участие пациенты, согласившиеся на это добровольно и подходящие по определенным критериям, одобренным городским онкологическим консилиумом. Сейчас в исследовании 10 лекарств по четырем нозологиям: рак легкого, почки, молочной железы и предстательной железы. С начала 2022 года в них приняли участие 600 человек. По результатам исследований наиболее эффективные и безопасные препараты могут быть рекомендованы к внедрению в клиническую практику московского здравоохранения.

Развивать цифровые возможности

«Мы активно цифровизируем столичное здравоохранение на всех уровнях, в том числе в сфере оказания онкологической помощи», — напоминает заммэра Анастасия Ракова. Еще в 2020 году началась интеграция московского городского канцер-регистра и единой медицинской информационно-аналитической системы города Москвы (ЕМИАС), что позволило объединить данные об онкопациентах, ранее содержавшиеся в разных информационных системах. Теперь все сведения о текущем этапе лечения или диспансерном наблюдении пациента, информация о динамике заболевания, проведенных лабораторных и инструментальных методах диагностики, консультациях специалистов отображаются в «онкопаспорте» пациента в ЕМИАС и доступны врачам-онкологам центров амбулаторной онкологической помощи.

С прошлого года «онкопаспорта» стали доступны пациентам в их электронных медкартах. В разделе отображаются подтвержденные онкологические диагнозы, а также автоматически прикрепляются такие документы, как протоколы онкоконсилиумов, протоколы осмотров врачей-онкологов и другие важные медицинские сведения.

В этом году в Москве в работу всех центров амбулаторной онкологической помощи внедрили телемедицинский сервис. С его помощью лечащие врачи-онкологи и врачи-гематологи этих медучреждений могут дистанционно продлить выписанные ранее электронные рецепты. Ранее, чтобы продлить рецепт, москвичам нужно было обязательно прийти на прием к врачу.

Бороться с раком коллегиально

Для улучшения оказания медицинской помощи в рамках московского стандарта в столице создан городской онкологический консилиум. В его работе принимают участие ведущие врачи-онкологи городских онкоцентров. При необходимости привлекаются врачи смежных специальностей. Председателем консилиума является главный внештатный специалист-онколог Москвы академик Игорь Хатьков.

«Централизация системы онкопомощи позволила вывести на принципиально иной уровень работу городского консилиума, — отмечает вице-мэр Анастасия Ракова. — Если раньше каждый мог принимать свои решения на местах, не прислушиваясь к мнению коллег, то сейчас любой врач-онколог амбулаторного звена может вынести на обсуждение врачебной комиссии сложный клинический случай своего пациента. Это позволит врачам быстрее находить нестандартные методы лечения для самых тяжелых пациентов, а также поможет аккумулировать опыт лучших специалистов города для подбора терапии больным со сложной клинической картиной». По данным Соцкомплекса столицы, в 2021–2022 годах проведено более 150 заседаний городского онкоконсилиума, разобрано порядка полутора тысяч клинических случаев.

Ирина Боровова из Ассоциации «Здравствуй!» высоко оценивает команду врачей-онкологов Москвы: «Нужно отдать должное главному онкологу столицы академику Игорю Хатькову, потому что он создал совершенно потрясающую команду. Он собрал лучших из лучших, специалистов высочайшего уровня <…> Это образец службы, на мой взгляд».