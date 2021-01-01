Разработчик обозначил сроки испытания вакцины от COVID на детях

Испытания вакцины от COVID-19 на детях и беременных женщинах могут начаться только после того, как Минздрав такие исследования разрешит. Разработчик «Спутник V» планирует обратиться за разрешением через месяц-полтора

Центр им. Н. Ф. Гамалеи планирует через месяц-полтора подать пакет документов, необходимых для начала испытания вакцины «Спутник V» на детях и беременных женщинах. Об этом сообщил глава центра Александр Гинцбург, предает «РИА Новости».

По его словам, для начала таких испытаний ученым нужно разработать соответствующий протокол, а Минздраву — выдать разрешение на исследования. Сейчас, по словам Гинцбурга, документ находится в разработке.

«Напишем, наверное, через месяц — через полтора, подадим», — сказал глава Центра им. Гамалеи.

Как уточнил Гинцбург в разговоре с ТАСС, исследование у детей будет разбито на три возрастные группы.