Треть россиян загадают в Новый год окончание пандемии

Часть россиян сосредоточится на материальных благах. Чтобы в новом году осуществилась покупка квартиры, дачи или автомобиля, хотят 28%. Среди остальных респондентов 23% хотят найти свое призвание в будущем году, а 15% — свою любовь. Провести год без катастроф и катаклизмов пожелают 19%, отправиться в путешествие мечты 14%.

Провести на удаленке весь год привлекает 7%, поскорее вернуться на работу в офис — 2%. Меньше всего (1%) тех, кто попросит у Деда Мороза миллион подписчиков в соцсетях и сходить на концерт любимой группы.

Ранее исследование сервиса для поиска работы Superjob показало, что больше всего россиян (17%) хотят, чтобы им на Новый год подарили автомобиль. На следующих местах по популярности среди подарков оказались недвижимость и желание просто отдохнуть на Новый год.