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Треть россиян загадают в Новый год окончание пандемии

В приближающуюся новогоднюю ночь больше половины (51%) россиян пожелают здоровья себе и близким. Это следует из исследования сервиса по подбору персонала Работа.ру, передает «РИА Новости».

Еще 44% планируют загадать высокую зарплату. На третьем месте по популярности счастье, о нем попросят 42%.

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Фото:Friso Gentsch / DPA / ТАСС

Пожелать, чтобы в 2021-ом пандемия коронавируса закончилась, собираются 35% респондентов. При этом заразиться коронавирусом опасаются гораздо меньше человек, не заболеть COVID-19 загадают лишь 10%.

Исследование проводилось в декабре 2020 года. В нем приняли участие более 3,5 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.

Часть россиян сосредоточится на материальных благах. Чтобы в новом году осуществилась покупка квартиры, дачи или автомобиля, хотят 28%. Среди остальных респондентов 23% хотят найти свое призвание в будущем году, а 15% — свою любовь. Провести год без катастроф и катаклизмов пожелают 19%, отправиться в путешествие мечты 14%.

Провести на удаленке весь год привлекает 7%, поскорее вернуться на работу в офис — 2%. Меньше всего (1%) тех, кто попросит у Деда Мороза миллион подписчиков в соцсетях и сходить на концерт любимой группы.

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Ранее исследование сервиса для поиска работы Superjob показало, что больше всего россиян (17%) хотят, чтобы им на Новый год подарили автомобиль. На следующих местах по популярности среди подарков оказались недвижимость и желание просто отдохнуть на Новый год.

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