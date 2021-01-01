Треть россиян загадают в Новый год окончание пандемии
В приближающуюся новогоднюю ночь больше половины (51%) россиян пожелают здоровья себе и близким. Это следует из исследования сервиса по подбору персонала Работа.ру, передает «РИА Новости».
Еще 44% планируют загадать высокую зарплату. На третьем месте по популярности счастье, о нем попросят 42%.
Пожелать, чтобы в 2021-ом пандемия коронавируса закончилась, собираются 35% респондентов. При этом заразиться коронавирусом опасаются гораздо меньше человек, не заболеть COVID-19 загадают лишь 10%.
Исследование проводилось в декабре 2020 года. В нем приняли участие более 3,5 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.