Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 14:19
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 14:19
Синоптики назвали уходящий год самым теплым в России более чем за 120 лет Общество, 15:04 Путешествия без правил: новый стильный кроссовер Haval F7X РБК Стиль и Haval, 14:58 Allseas заявила об отсутствии планов вернуться к «Северному потоку-2» Политика, 14:50 Почему Bitcoin подорожает до $9000 Крипто, 14:43 Кремль оценил сотрудничество с США по предотвращению теракта в Петербурге Общество, 14:37 Появилось видео смертельного ДТП экс-игрока сборной по мини-футболу Спорт, 14:37 Как на Кубани создают условия для некрупного предпринимательства Партнерский материал, 14:29 Полицейский заявил об обжаловании приговора по стрельбе на Рочдельской Общество, 14:24 Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом Политика, 14:11 Благотворители раскритиковали требования посещения пациентов в реанимации Общество, 14:10 Макгрегор обошел Нурмагомедова в рейтинге лучших бойцов десятилетия Спорт, 14:02 Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года Финансы, 14:00 Подарки просто так: что вам достанется на Новый год. Тест РБК и Билайн, 14:00 Володин предложил новый механизм расчета зарплаты врачей Общество, 13:55
Общество ,  
0 
Полицейский заявил об обжаловании приговора по стрельбе на Рочдельской

Полицейский Денис Ромашкин, осужденный за то, что «не осуществлял контроль» за действиями полиции во время перестрелки на Рочдельской улице, обратился с жалобой к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву на решение о сохранении приговора Пресненского суда в силе. Об этом он рассказал РБК.

В кассационной жалобе, написанной на имя Вячеслава Лебедева, говорится, что в июле этого года судья Верховного суда Олег Зателепин вынес юридически немотивированное решение о сохранении в силе приговора Пресненского районного суда, по которому Денис Ромашкин был приговорен за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями). В декабре 2017 года он получил четыре года колонии общего режима, оперативник Ильдар Шакиров — три с половиной года, а участковый Ринат Зиннатулин — два года.

Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице
Общество

По словам адвоката Валерии Макаровой, правовая позиция ее подзащитного была подтверждена Конституционным судом РФ, а также ответами из МВД. В кассационной жалобе говорится, что постановление судьи Зателепина подлежит отмене, так как доводы Ромашкина не были изучены в Верховном суде.

В частности Пресненский районный суд в обосновании приговора указал, что в день перестрелки на Рочдельской Ромашкин выполнял обязанности начальника уголовного розыска ОВД «Пресненский». «В реальности же Ромашкин находился на должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД «Хамовники» и был прикомандирован к Пресненскому отделу», — сообщила РБК Макарова.

Пресненский суд неправомерно применил трудовой кодекс ст 72.2 (временный перевод на другую работу), считает Адвокат Валерия Макарова. «Если бы были в данном случае были применены федеральные законы «О полиции» и «О службе», то Ромашкина бы оправдали», — сообщила адвокат. Верховный суд не дал юридическую оценку этим обстоятельствам.

Сам Ромашкин рассказал РБК, что его обвинили в том, что он не воспользовался табельным пистолетом, но в официальном ответе из ОВД «Пресненский» говорится, что оружие не было за ним закреплено.

В приговоре Пресненского суда Москвы прозвучало, что Ромашкин не включил спецсигнал служебного автомобиля. Но в материалах дела говорится о том, что спецсигнал автомобиля был неисправен. По словам Ромашкина, в момент перестрелки он был не при исполнении, у него не было оружия и бронежилета. «За те две минуты, которые длилась перестрелка в нашу сторону выпустили 52 пули», — отметил Ромашкин.

Экс-глава СК Москвы заявил об «особом интересе» ФСБ к делу о Рочдельской
Общество

Денис Ромашкин рассказал РБК, за время судебных разбирательств он разочаровался в нашем правосудии. «В материалах дела содержится информация о нашей невиновности, которую не учли при вынесении приговора, а с другой стороны есть много неточностей и фальсификаций», — отметил он.

В декабре 2015 года, по версии следствия, во время перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице Ромашкин «не осуществил контроль». Поводом для вооруженного конфликта стал спор между владелицей ресторана Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой. Дизайнер была уверена, что ресторатор не заплатила ей 8 млн руб., а владелица ресторана была убеждена, что не выполнены условия договора.

Для решения спорной ситуации в ресторан Elements приехал Андрей Кочуйков (Итальянец), подручный криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), и его приятели. Интересы Жанны Ким представлял экс-полковник КГБ, адвокат Эдуард Буданцев. Переговоры закончились перестрелкой, в результате которой Буданцев застрелил двух подельников Итальянца.

Инцидент на Рочдельской привел к аресту высокопоставленных сотрудников Следственного комитета. В 2016 году следователи СКР не стали ходатайствовать о продлении ареста Итальянца и его подельников. По версии сотрудников ФСБ, за это они получили взятку в размере $1 млн от приближенных Калашова.

«Вор в законе» Захарий Калашов был приговорен Никулинским судом Москвы к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Кочуйков и Батыр Бекмурадов получили восемь лет десять месяцев и девять лет четыре месяца строгого режима соответственно. Еще девять членов банды Шакро получили от семи лет четырех месяцев до восьми лет четырех месяцев колонии.

Теги: Шакро Молодой, перестрелка, полиция
Материалы по теме
Шакро Молодой на допросе в суде сообщил об отношении к делу Дрыманова
Общество
«Коммерсантъ» узнал о проблемах с доказательствами в деле Шакро Молодого
Общество
ВС не стал отменять приговор экс-полковнику СКР за взятку по делу Шакро
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter