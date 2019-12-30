Полицейский заявил об обжаловании приговора по стрельбе на Рочдельской

Полицейский Денис Ромашкин, осужденный за то, что «не осуществлял контроль» за действиями полиции во время перестрелки на Рочдельской улице, обратился с жалобой к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву на решение о сохранении приговора Пресненского суда в силе. Об этом он рассказал РБК.

В кассационной жалобе, написанной на имя Вячеслава Лебедева, говорится, что в июле этого года судья Верховного суда Олег Зателепин вынес юридически немотивированное решение о сохранении в силе приговора Пресненского районного суда, по которому Денис Ромашкин был приговорен за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями). В декабре 2017 года он получил четыре года колонии общего режима, оперативник Ильдар Шакиров — три с половиной года, а участковый Ринат Зиннатулин — два года.

По словам адвоката Валерии Макаровой, правовая позиция ее подзащитного была подтверждена Конституционным судом РФ, а также ответами из МВД. В кассационной жалобе говорится, что постановление судьи Зателепина подлежит отмене, так как доводы Ромашкина не были изучены в Верховном суде.

В частности Пресненский районный суд в обосновании приговора указал, что в день перестрелки на Рочдельской Ромашкин выполнял обязанности начальника уголовного розыска ОВД «Пресненский». «В реальности же Ромашкин находился на должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД «Хамовники» и был прикомандирован к Пресненскому отделу», — сообщила РБК Макарова.