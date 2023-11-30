Администратор «Политбюро 3.0» получил 2,5 года за вымогательство

По версии следствия, автор телеграм-канала «Как-то вот так» публиковал фейки о чиновниках и бизнесменах и требовал деньги за их удаление, в частности у директора «Ростеха» Бровко — 400 тыс. руб. Спирина приговорили к 2,5 годам

Анатолий Спирин (Фото: memento_m0ri / VK)

Хамовнический суд Москвы приговорил администратора телеграм-каналов «Как-то вот так» и «Политбюро 3.0» Анатолия Спирина к 2,5 года колонии за вымогательство. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов столицы.

Потерпевшим признали директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. У него Спирин вымогал 400 тыс. руб. за так называемый блок на негатив и удаление негативных, компрометирующих сведений, которые могли причинить вред адресату и его близким.

«Суд назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

В зале суда Спирин признал вину и попросил прощения у потерпевшего, уточняет ТАСС.

Ранее 30 ноября Тверской суд Москвы арестовал по делу о вымогательстве двоих руководителей столичных пиар-агентств, публиковавших фейки в телеграм-каналах.

О каких именно каналах в мессенджере идет речь, в ведомстве не уточнили. По данным МВД, в криминальной схеме участвовали около 20 человек.

Источник, близкий к МВД, сообщил РБК, что речь идет о задержании Станислава Дайнеко и Антона Сафонова. Ранее телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ сообщал, что Сафонов был задержан по делу о вымогательстве у Бровко, а Дайнеко — по заявлению представителя компании «Россети».

Адвокат Сафонова Владимир Слащёв заявил РБК, что по уголовному делу его подзащитного «уже месяц ничего не происходит». Он отметил, что арест Сафонова был обжалован. «На момент заключения под стражу, так и сейчас у следствия не было и нет данных, подтверждающих обоснованность подозрений в причастности Сафонова к какому-либо вымогательству или иному преступлению: на Сафонова никто не указывал, как на лицо, вымогавшее у кого-либо денежные средства, при нем и на его рабочем месте не обнаружено следов какой-либо противоправной деятельности», — заявил адвокат. Кроме того, по словам защитника, официальные и задекларированные доходы Сафонова «существенно выше, чем суммы вымогательства».

В мае Хамовнический районный суд Москвы вынес приговор в отношении троих администраторов телеграм-каналов «Проект «Сканер» и Riddle, обвиняемых в вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и ее супруга Василия Бровко.

Троих фигурантов — Владислава Малушенко, Евгения Москвина и Алексея Слободенюка приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 500 тыс. руб.

Всех троих арестовали в августе прошлого года. По данным прокуратуры, они размещали порочащие публикации и вымогали деньги у публичных персон, в том числе у Бровко. ТАСС сообщал, что последний изначально согласился заплатить 479 тыс. руб., но после этого порочащие публикации продолжились. Тогда потерпевший написал заявление в правоохранительные органы.

Подсудимые заявляли, что полностью признают вину и раскаиваются в содеянном. Сам Бровко принял извинения и просил суд не лишать их свободы.