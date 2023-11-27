В Москве начался суд над организатором дорогих свиданий с вымогательством

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В Тверском районном суде Москвы прошло первое заседание по делу предполагаемого лидера преступной группы, участники которой зарабатывали на мужчинах, желающих познакомиться с девушками, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По версии следствия, лидер группы «ресторанных вымогателей» Арам Асатрян руководил преступной схемой: под предлогом знакомства с девушками мужчин завлекали в специально созданный ресторан, а затем охранники заведения «выбивали деньги для оплаты раздутых счетов».

Следователи считают, что в прошлом году Асатрян и его сообщник Артур Худавердян создали фейковое кафе «Кактус Лаундж» на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. Издание уточнило, что сейчас в столице есть заведение с таким же названием, но в другом месте.

Сообщники наняли управляющего Антона Ульянова, который совместно с еще одной фигуранткой дела, Марией Русановой, через чат-боты и приложения для знакомств искал жертв. Девушка с помощницей (следователи не установили ее личность, пишет «Коммерсантъ») встречали мужчину, усаживали за столик и, не давая заглянуть в меню, принимали заказ, после чего выставляли счет на сумму 40–60 тыс. руб. В ответ на отказ платить по завышенному счету охранник закрывал «должника» в помещении, иногда у потерпевшего отнимали телефон и паспорт, в некоторых случаях к жертве применяли физическую силу, пишет издание.

По предварительным данным, всего в составе группы пять злоумышленников. Асатряна обвиняют в шести эпизодах вымогательства в составе организованной группы (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК), максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

Дело завели в октябре прошлого года после обращения в полицию нескольких потерпевших, тогда же начались задержания других участников — охранников Жавахира Абдуллаева и Абубакара Якубова, в прошлом участника СВО, а также Артура Худавердяна. Всех арестовали. Русанову оставили под подпиской о невыезде, а Асатряну заочно предъявили обвинение. Его разыскали и задержали в минувшем сентябре.

Адвокат Асатряна Сергей Грошев сообщил «Коммерсанту», что его подзащитный не признает вину и к кафе «Кактус Лаундж» не имеет никакого отношения.

В начале ноября в Москве задержали 36 участников преступной группы, которые зарабатывали на завышенных счетах в кафе для мужчин, знакомившихся в интернете с женщинами для свиданий. СК сообщил, что женщины предлагали потерпевшему оплатить заказ, после чего покидали заведение, а заработанные средства делились между участниками группы.

Следователи завели дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.