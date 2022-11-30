Интерпол объявил в розыск дочь экс-президента Анголы с паспортом России

Изабель душ Сантуш ранее считалась самой богатой женщиной Африки. В Анголе ее обвиняют в растрате, отмывании денег, мошенничестве. Она родилась в Баку

Изабель душ Сантуш (Фото: Mike Coppola / Getty Images)

Интерпол объявил «красное предупреждение» (Red notice) в отношении ангольской бизнесвумен Изабель душ Сантуш (по данным Forbes, в 2020-м ее состояние оценивалось в $1,4 млрд, она считалась самой богатой женщиной Африки) с требованием установить ее местонахождение и арестовать, сообщает Reuters. На родине душ Сантуш обвиняют в растрате, отмывании денег, мошенничестве.

18 ноября португальское агентство Lusa писало, что Интерпол выдал ордер на арест душ Сантуш, но Reuters в организации сообщили, что речь идет о «красном предупреждении», а источник, близкий к ней, сообщил португальскому агентству, что ее не уведомили о действиях Интерпола. Lusa указывало, что душ Сантуш часто бывает в Великобритании, Португалии и ОАЭ.

«Красное предупреждение» представляет собой запрос Интерпола в правоохранительные органы по всему миру об установлении местонахождения и предварительном аресте лиц, разыскиваемых для судебного преследования или отбывания наказания.

Душ Сантуш в течение последней недели дала как минимум два интервью — одно Deutsche Welle (DW, признана в России иноагентом), а другое — CNN Portugal. DW Сантуш сообщила, что не скрывается, а ее «местонахождение и место жительства известны». CNN экс-миллиардерша заявила, что является мишенью «политических преследований».

Душ Сантуш родилась в Баку в 1973 году, ее родители — ангольский революционер и президент страны с 1979 по 2017 год Жозе Эдуард душ Сантуш и уроженка Пензы Татьяна Куканова (сейчас имеет британское гражданство). Душ Сантуш в 2020-м заявила в разговоре с ТАСС, что она «россиянка по рождению», а в МИД России подтвердили, что российское гражданство было у нее «изначально».

Расследование против Изабель душ Сантуш начали в Анголе в 2017 году, после отставки ее отца с поста. Ее обвинили в хищении более $200 млн из государственных средств во время ее пребывания на посту главы государственной нефтяной компании Sonangol. Позднее сумма предполагаемого ущерба от действий душ Сантуш и ее супруга Синдику Доколо выросла до $1 млрд. В 2020-м их счета арестовали.

Часть обвинений против душ Сантуш основаны на «Луандских утечках» — опубликованных в 2020-м электронных письмах, контрактах и служебных записках. Их обнародование миллиардерша в интервью DW назвала «заговором против нее и ее семьи», который устроили Генеральная прокуратура Анголы и правительство страны. Экс-миллиардерша также отрицает, что построила свои компании на «государственные деньги».