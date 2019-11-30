Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

Михаила Бусылко обвиняют в получении взятки для отмены постановления о закрытии уголовного дела, а задержанного с ним сотрудника адвокатской палаты — в посредничестве. По данным СМИ, речь идет о 18 млн руб.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

Их задержали в ходе совместно проведенных с ФСБ мероприятий. Возбуждено уголовное дело. Бусылко предъявлено обвинение по статье о получении взятки (ст. 290 УК), а адвокату — по статье о посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК). Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах региона сообщил, что Бусылко задержан за взятку в 18 млн руб. от адвоката за прекращение дела. Эту же сумму называет источник ТАСС. Взятка предназначалась для отмены постановления о прекращении уголовного дела, говорится в заявлении СК.

РБК направил запрос в пресс-службу УФСБ по Свердловской области и пресс-службу управления СК по Свердловской области.

Бусылко — полковник юстиции, ему 43 года. С 1998 года он начал работать в органах прокуратуры. С 2011 года занимал должность заместителя руководителя следственного управления СК по Уральскому федеральному округу. Бусылко неоднократно поощрялся за успешную службу, говорится на сайте свердловского управления Следственного комитета.