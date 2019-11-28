Главу архангельского УФНС заподозрили во взятке

Руководителя управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области Сергея Родионова допрашивают по делу о взятке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Информацию о том, что с Родионовым проводятся следственные действия подтвердил РБК источник в правоохранительных органах.

Собеседник «Интерфакса» сообщил, что допрос проводят в рамках дела по статье 290 УК (получение взятки).

Местное информационное агентство «Эхо Севера» без указания источника добавляет, что Родионов задержан, ему вменяют получение взятки.По данным агентства, вопрос о мере пресечения еще не решен. О задержании со ссылкой на источник пишет портал 29.ru, по его данным, это произошло при получении взятки.

Официального подтверждения этой информации пока нет. РБК направил запрос в пресс-службу управления ФНС по Архангельской области.