В британском порту Портленд задержали судно с крымчанами на борту

В британском порту Портленд задержали судно с крымчанами на борту

В британском Портленде задержали судно «Джирех» (Jireh), которое шло под флагом Нигерии. На борту находится российский экипаж, сообщается в аккаунте в Twitter посольства России в Великобритании.

«В настоящее время мы выясняем обстоятельства инцидента», — говорится в сообщении.

Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается в ситуации, сообщила ТАСС инспектор организации в Новороссийске Ольга Ананьина. По ее словам, судно, на борту которого находятся девять крымчан, задержали 26 ноября. Корабль перегоняли из Норвегии в Сенегал.

«Два месяца им не платят зарплату, долг порядка $35 тыс.», — отметила она.