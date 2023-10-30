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Двоих контрактников задержали по делу об убийстве семьи в Волновахе

СК: двое контрактников задержаны по делу об убийстве семьи из 9 человек в ДНР
В городе под Донецком семью из девяти человек убили из огнестрельного оружия. СК задержал двух военнослужащих, прибывших с Дальнего Востока. Предварительно, между ними произошла бытовая ссора. Соседи рассказали о ночном конфликте
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Двое военнослужащих по контракту задержаны по подозрению в причастности к убийству семьи из девяти человек в Волновахе, ДНР. Об этом сообщает в телеграм-канале Следственный комитет (СК).

«По предварительным данным, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве», — считают следователи.

Мужчины прибыли в регион с Дальнего Востока, уточнили в ведомстве.

Тела девяти человек обнаружили в Волновахе два дня назад, 28 октября. Среди них было двое детей. На телах погибших были огнестрельные ранения. СК завел уголовное дело по статье об убийстве более двух лиц, в том числе малолетних (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК). Предельное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Фамилия убитых — Капканец, писали каналы «Осторожно, новости» и Baza. По данным второго, 28 октября в два часа ночи у жителей частного дома случился конфликт с неизвестными людьми в военной форме без опознавательных знаков. Об этом рассказали соседи убитых. По сведениям Первого канала, семья отмечала день рождения.

Канал «ВЧК ОГПУ» опубликовал снимки с места убийства — тела на них лежат в кроватях. По данным канала, убийцы использовали тепловизоры и оружие с глушителями.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ДНР Волноваха убийство контрактники Следственный комитет
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