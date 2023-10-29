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В ДНР семью из девяти человек нашли убитой

СК: в Волновахе ДНР убили семью из девяти человек
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Девять человек, в том числе двоих детей, нашли убитыми в частном доме в городе Волноваха (ДНР) накануне, 28 октября, сообщает Следственный комитет России. В ведомстве уточнили, что на телах погибших были следы огнестрельных ранений.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве более двух лиц, в том числе малолетних (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

«Известия» со ссылкой на соседей погибших пишут, что родственники собрались в доме на праздник, семью жители назвали благополучной. По данным источника РЕН ТВ, погибших обнаружили в кроватях в разных комнатах.

Baza пишет, что ночью у жителей произошел конфликт с неизвестными людьми в форме.

Теги
убийство Семья Следственный комитет ДНР
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