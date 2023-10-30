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Экс-директор института РАН получил условный срок за злоупотребления

Создателя подводного робота приговорили к 2,5 годам условно за злоупотребления
По версии следствия, ученый заключил от имени института РАН контракт с китайской компанией на изготовление морского робота, однако доходы от контракта так не поступили в распоряжение института. Ученый вину не признавал
Александр&nbsp;Щербатюк
Александр Щербатюк (Фото: mipt.ru )

Советский районный суд Владивостока приговорил бывшего директора Института проблем морских технологий ДВО РАН Александра Щербатюка к 2,5 года лишения свободы условно за махинации с контрактом на создание подводного аппарата, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной судебной системы Приморья.

«Приговором Советского районного суда Владивостока <...> Щербатюк осужден по ст. 285 ч.1 УК России к наказанию два года шесть месяцев лишения свободы условно с дополнительным наказанием в виде запрета занимать руководящие должности сроком [на] два года шесть месяцев», — сообщили в пресс-службе. Ранее обвинение просило назначить наказание сроком три года с отбыванием наказания в колонии-поселении, отмечает ТАСС.

Наказание по ст. 285 ч. 1 УК России (злоупотребление должностными полномочиями) предусматривает штраф до 80 тыс. руб., принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет.

По версии следствия, с октября 2016 года по июль 2018 года Щербатюк заключил от имени института контракт с иностранной компанией на изготовление автономного необитаемого подводного аппарата на сумму свыше 17,5 млн руб. При этом он знал, что материальное обеспечение и штат сотрудников, необходимых для производства аппарата отсутствует, и фактически работы будут выполняться за счет особо ценного недвижимого имущества и имущества, находящегося на оперативном управлении института, а также с помощью работников института.

В СУ уточняли, что ученый заключил договор субподрядных работ на сумму 6 млн руб., а через несколько месяцев увеличил его стоимость еще на 10 млн руб. Кроме того, им было заключено несколько договоров подряда с рабочими института в общей сложности свыше 2,5 млн руб. «В результате указанных действий подозреваемого доходы от приносящей доход деятельности института в сумме свыше 7,5 млн руб. не поступили в распоряжение института, как это предусмотрено уставом», — пояснили в СК.

Следствие инкриминировало Щербатюку злоупотребления при создании подводного робота для компании из Китая, сообщала прокуратура Приморья. «По версии следствия, фигурант, находясь в командировке на территории Китайской Народной Республики, договорился с представителями научной среды КНР о разработке и продаже им глубоководного аппарата», — говорилось в сообщении.

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Как отмечает «Коммерсантъ», ученый находился под стражей с ноября 2020 года, в мае 2021 мера пресечения была смягчена на подписку о невыезде. Сам Щербатюк не признавал вину. В его поддержку публично выступил совладелец DNS Дмитрий Алексеев, который знаком с ученым по совместным проектам в области робототехники. В ноябре 2020 года он пояснял, что в РАН внедрена практика создания совместных с бизнесом малых инновационных предприятий (МИП), и именно через такую структуру Щербатюк заключил договор с китайцами на разработку подводного робота за 17,5 млн руб.

«Робот был успешно сделан. Когда заказчику отправили заказ, на таможне пришли в ступор, ибо не видели такого, чтобы с Дальнего Востока вывозили не лес и рыбу, а роботов. Началась проверка, подключили ФСБ, и проверка решила, что неправильно оформили разрешение на вывоз оборудования 'двойного назначения'. Однако через некоторое время начало доходить, что нельзя одной рукой требовать от ученых делать технологическую продукцию мирового уровня, а другой запрещать ее продавать <…> Дело решено было переквалифицировать в хозяйственное, и Щербатюку вменили злоупотребление должностными полномочиями», — описывал ситуацию Алексеев.

По данным издания «Золотой мост», согласно приговору Советского райсуда, подводный робот Х200, созданный по заказу компании из КНР, передан УФСБ Ролссии по Приморью. Адвокаты Александра Щербатюка и гособвинитель на оглашение приговора не явились, пишет издание.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Российская академия наук ученый Китай робот Приморье
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