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При обрушении моста в Индии погибли несколько десятков человек

Не менее 35 человек погибли при обрушении моста на западе Индии
Во время обрушения на мосту находились не менее 100 человек, 60 из них числятся пропавшими без вести, заявили в местной полиции

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По меньшей мере 35 человек погибли при обрушении подвесного моста в городе Морви (штат Гуджарат) на западе Индии, сообщила The Times of India со ссылкой на министра труда и жилищного строительства штата Брижеша Мерья.

Другую оценку приводит депутат парламента города Раджкота (тот же штат Гуджарат) Мохан Кундариа. По его словам, погибли 50 человек и 100 получили ранения, пишет издание.

В момент обрушения на мосту находились не менее 100 человек, 60 числятся пропавшими без вести, около 40 — спасены, заявил глава полиции штата Ашиш Бхатия.

Мост недавно открыли после реконструкции, проезд по нему запрещен. Он является излюбленным местом для посещения местными жителями, пишет издание. Он мог обрушиться, не выдержав большого количества людей. Там могли находиться около 500 человек, сообщает издание со ссылкой на очевидца.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что глубоко опечален событиями в Морви. «Полным ходом идут спасательные работы, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — написал он в «Твиттере».

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Главный министр штата Гуджарат выехал на место крушения моста. Он пообещал выплату от правительства штата в размере 4 млн рупий (около $48 тыс.) семьям каждого погибшего и 50 тыс. рупий (около $600) каждому пострадавшему.

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обрушение Индия погибшие Нарендра Моди
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