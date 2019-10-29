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Политика ,  
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Медведев поручил ФСБ и МВД подумать над повышением доверия к ним бизнеса
Свои предложения силовые структуры должны представить в правительство к середине декабря

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил силовым органам — МВД, ФСБ и Росгвардии — совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых должна привести к повышению доверия предпринимателей к правоохранительной и судебной системам.

В документе, опубликованном на сайте правительстве, указано, что к подготовке предложений необходимо привлечь Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, Верховный суд, бизнес-омбудсмена и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

Крайний срок исполнения поручения — 16 декабря 2019 года.

28 октября на совещании с вице-премьерами Медведев заявил, что подписал перечень поручений, которым предусмотрены меры, направленные на улучшение делового климата в стране.

«Объемное поручение. Сначала говорили о том, чтобы план создать, но планов у нас громадьё, лишний план в этом смысле не нужен, а вот конкретное поручение необходимо. Это действительно набор мер, который может, если мы будем правильно работать, если мы сумеем сделать всё, что оттуда вытекает, — стимулировать темпы роста валового внутреннего продукта, развитие экономики, сделать эти темпы выше», — объяснил Медведев.

Текст поручения, опубликованного 29 октября, состоит из 28 пунктов, в которых также говорится о необходимости представить предложения по внедрению нового механизма стимулирования частных инвестиций, по дополнительным мерам, стимулирующим увеличение доли закупок у отечественных производителей при реализации национальных проектов, по механизму обеспечения увеличения доли инвестиционных расходов федерального бюджета и так далее.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Медведев, ФСБ, МВД
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