Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 63,87 (+0,04) Quote, 14:48
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 71,01 (+0,23) Quote, 14:48
Рай для вечных студентов: самые интересные онлайн-курсы в Рунете Партнерский материал, 16:39 Росстат отказался публиковать предварительные оценки динамики зарплат Экономика, 16:39 Сына высокопоставленного чиновника из Тувы задержали из-за сбыта гашиша Общество, 16:34 Рост ВВП США замедлился на 0,1%: почему это лучше ожиданий аналитиков Quote, 16:32 Группа «ПИК» опровергла спор Гордеева с искусствоведом на $1 млн Общество, 16:19 СМИ узнали о деле против бросившего кошку в полицейского мужчины Общество, 16:17 Mail.Ru Group — об облачном рынке на пороге 2020 года Pro, 16:15 Границы возможного: чем искусственный интеллект отличается от аналитика Партнерский материал, 16:09 Актрису Лидию Вележеву сняли с рейса в Израиль из-за дебоша Общество, 16:09 Новые проекты реновации: что Москва предложила переселенцам Недвижимость, 16:07  Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин Бизнес, 16:00 Минфин предложил ограничить чиновников в расходах на планшеты и ноутбуки Политика, 15:55 Фадеев ответил на вопрос об авторских после расторжения контрактов Общество, 15:51 Эрдоган заявил о праве Турции возобновить операцию в Сирии Политика, 15:46
Общество ,  
0 
Группа «ПИК» опровергла спор Гордеева с искусствоведом на $1 млн
Forbes написал, что глава группы компаний «ПИК» Сергей Гордеев проспорил $1 млн искусствоведу Николасу Ильину, назвав себя самым богатым человеком на приеме Фонда Гуггенхайма в Венеции

Информация о споре, заключенном главой строительной корпорации «ПИК» Сергеем Гордеевым с искусствоведом Николасом Ильиным на $1 млн, не соответствует действительности. Об этом РБК заявили в пресс-службе ГК «ПИК».

Так в группе отреагировали на публикацию Forbes о том, что Гордеев проспорил Николасу Ильину $1 млн на приеме Фонда Гуггенхайма в Венеции. Как рассказал изданию сам Ильин, российский миллиардер поспорил с ним, что он — самый богатый человек из приглашенных на мероприятие фонда, однако им оказался неназванный шейх из Абу-Даби. Через неделю Фонд Гуггенхайма получил $1 млн, уточняет Forbes.

«Попытка вроде бы уважаемого и авторитетного издания апеллировать к событиям 12-летней давности, ссылаясь на свидетельства «искусствоведа», у которого нет искусствоведческих работ, выглядит странной, предвзятой и неактуальной», — заявили РБК в компании.

По словам представителя ГК «ПИК», с 2005 по 2008 год Гордеев помогал различным проектам Музея Гуггенхайма в России, однако «это никак не связано со «спорами» и прочими свидетельствами людей с неоднозначной репутацией». Отмечается, что предприниматель известен как человек, подаривший дом Мельникова на Арбате и коллекцию чертежей архитектора Государственному музею архитектуры, и как создатель Студии театрального искусства, здание которого было подарено государству.

Как пишет Forbes, Ильин во время описанного инцидента был директором по корпоративному развитию Фонда Гуггенхайма в Европе и на Ближнем Востоке (сегодня он является советником директора Эрмитажа Михаила Пиотровского). По словам Ильина, на ужине фонда в Венеции Гордеев показывал ему «искусство» на экране «старого телефона Nokia», а также заявил, что он — самый богатый человек на мероприятии. Ильин предложил бизнесмену поспорить, что нет, на что Гордеев поставил $1 млн. По данным собеседника Forbes, за спиной Гордеева за одним столом сидели тогдашний директор фонда Томас Кренс и его гости, а также стоял некий шейх из Абу-Даби. «Увидев шейха, Гордеев понял, что проиграл», — рассказал Ильин.

«Мы проверяли информацию, которую сообщил Николас Ильин, организатор крупнейших выставок русского искусства за рубежом, и нашли двух свидетелей, которые присутствовали при споре. При этом один из собеседников «разбивал спор», — заявил РБК директор по связям с общественностью «Forbes Россия» Дмитрий Озман. — Кроме того, этот случай описан в книге Ильина, которая вышла в Нью-Йорке в октябре этого года».

Сергей Гордеев занимает 55-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, состояние главы ГК «ПИК» оценивается в $1,8 млрд. В 2006 году он основал фонд «Русский авангард», который занимается охраной и восстановлением культурных ценностей России.

Авторы: Надежда Федорова, Кристина Астафурова, Елизавета Ефимович
Теги: ГК ПИК, Сергей Гордеев, Forbes
Материалы по теме
Forbes узнал о проигранном споре миллиардера Гордеева на $1 млн
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter