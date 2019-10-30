Группа «ПИК» опровергла спор Гордеева с искусствоведом на $1 млн

Forbes написал, что глава группы компаний «ПИК» Сергей Гордеев проспорил $1 млн искусствоведу Николасу Ильину, назвав себя самым богатым человеком на приеме Фонда Гуггенхайма в Венеции

Информация о споре, заключенном главой строительной корпорации «ПИК» Сергеем Гордеевым с искусствоведом Николасом Ильиным на $1 млн, не соответствует действительности. Об этом РБК заявили в пресс-службе ГК «ПИК».

Так в группе отреагировали на публикацию Forbes о том, что Гордеев проспорил Николасу Ильину $1 млн на приеме Фонда Гуггенхайма в Венеции. Как рассказал изданию сам Ильин, российский миллиардер поспорил с ним, что он — самый богатый человек из приглашенных на мероприятие фонда, однако им оказался неназванный шейх из Абу-Даби. Через неделю Фонд Гуггенхайма получил $1 млн, уточняет Forbes.

«Попытка вроде бы уважаемого и авторитетного издания апеллировать к событиям 12-летней давности, ссылаясь на свидетельства «искусствоведа», у которого нет искусствоведческих работ, выглядит странной, предвзятой и неактуальной», — заявили РБК в компании.

По словам представителя ГК «ПИК», с 2005 по 2008 год Гордеев помогал различным проектам Музея Гуггенхайма в России, однако «это никак не связано со «спорами» и прочими свидетельствами людей с неоднозначной репутацией». Отмечается, что предприниматель известен как человек, подаривший дом Мельникова на Арбате и коллекцию чертежей архитектора Государственному музею архитектуры, и как создатель Студии театрального искусства, здание которого было подарено государству.

Как пишет Forbes, Ильин во время описанного инцидента был директором по корпоративному развитию Фонда Гуггенхайма в Европе и на Ближнем Востоке (сегодня он является советником директора Эрмитажа Михаила Пиотровского). По словам Ильина, на ужине фонда в Венеции Гордеев показывал ему «искусство» на экране «старого телефона Nokia», а также заявил, что он — самый богатый человек на мероприятии. Ильин предложил бизнесмену поспорить, что нет, на что Гордеев поставил $1 млн. По данным собеседника Forbes, за спиной Гордеева за одним столом сидели тогдашний директор фонда Томас Кренс и его гости, а также стоял некий шейх из Абу-Даби. «Увидев шейха, Гордеев понял, что проиграл», — рассказал Ильин.