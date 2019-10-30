Forbes узнал о проигранном споре миллиардера Гордеева на $1 млн

Президент строительной корпорации ПИК, миллиардер Сергей Гордеев несколько лет назад проиграл $1 млн в споре с Николасом Ильином на ужине фонда Гуггенхайма в Венеции. Об этом Ильин, который сейчас занимает пост советника директора Эрмитажа, рассказал Forbes. Журнал утверждает, что эту информацию ему подтвердили два свидетеля пари.

По словам Ильина, во время организованного фондом традиционного ужина Гордеев начал утверждать, что он самый богатый человек на мероприятии, и в ответ на предложение Ильина поспорить поставил $1 млн. Миллиардер проиграл спор, так как не увидел за столом «шейха из Абу-Даби», утверждает Ильин. Через неделю фонд Гуггенхайма получил $1 млн, добавил он.

Пресс-служба ПИК сообщила Forbes, что такого случая с Гордеевым не происходило.

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