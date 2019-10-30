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В Крыму раскрыли сеть нелегальных игорных салонов с оборотом 1 млрд руб.
Полиция закрыла 15 игровых залов в Симферополе, Евпатории, Ялте и других городах полуострова. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев разрешил создать в Крыму игорную зону «Золотой берег»
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Министерство внутренних дел объявило о ликвидации в Крыму сети нелегальных игорных заведений, работавших в Симферополе, Евпатории, Ялте, Алуште и еще в нескольких других городах республики.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, полиция закрыла 15 игровых залов, замаскированных под букмекерские конторы. В ходе обысков изъяты слот-машины, компьютеры со специальным программным обеспечением, а также более 3 млн руб.

По ст. 171.2 УК (незаконные организация и проведение азартных игр) возбуждено восемь уголовных дел, полиция ведет розыск организаторов сети.

Общий доход сети игровых салонов оценивается в 1 млрд руб., фактически речь идет о настоящей нелегальной игорной зоне. Примечательно, что сообщение о ее ликвидации появилось через день после того, как глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте легальной игорной зоны «Золотой берег».

Общество
Медведев разрешил создать в Крыму игорную зону «Золотой берег»

В соответствии с законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» игорные заведения в России могут открываться только в пределах специальных игорных зон. Исключение из этого правила установлено для букмекерских контор и тотализаторов.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Крым, игорный бизнес, незаконное предпринимательство
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Медведев разрешил создать в Крыму игорную зону «Золотой берег»
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