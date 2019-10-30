Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Самозанятым дадут возможность копить на пенсию
Новая система добровольных пенсионных накоплений охватит в числе прочих и самозанятых, подтвердили в Минфине. Более того, накопить на пенсию смогут даже те, кто никогда не работал.
- В законопроекте о добровольных пенсионных накоплениях ничего не говорится о самозанятых, однако они тоже смогут отчислять часть своих доходов на будущую пенсию.
- По новой системе, работник сможет сам выбирать, какую часть заработка отдавать в качестве добровольных пенсионных накоплений. По взносам в пределах 6% государство даст участникам системы льготу в виде освобождения от НДФЛ.
- По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, за неработающих взносы могут отчислять их близкие, к примеру супруги или иные родственники.
Комиссия Минобороны нашла вероятную причину расстрела в части в Забайкалье
По словам источников РБК, в комиссии ведомства, которая работает над изучением обстоятельств расстрела солдатом своих сослуживцев в воинской части в Забайкалье, нашли вероятную причину случившегося. У рядового Рамиля Шамсутдинова был конфликт с одним из офицеров.