Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Пенсии для самозанятых, россияне могут недоедать из-за роста экспорта продуктов за рубеж по майскому указу, в конгрессе США одобрили санкции против Турции — главные новости в обзоре РБК

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Самозанятым дадут возможность копить на пенсию

Новая система добровольных пенсионных накоплений охватит в числе прочих и самозанятых, подтвердили в Минфине. Более того, накопить на пенсию смогут даже те, кто никогда не работал.

В законопроекте о добровольных пенсионных накоплениях ничего не говорится о самозанятых, однако они тоже смогут отчислять часть своих доходов на будущую пенсию.

По новой системе, работник сможет сам выбирать, какую часть заработка отдавать в качестве добровольных пенсионных накоплений. По взносам в пределах 6% государство даст участникам системы льготу в виде освобождения от НДФЛ.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, за неработающих взносы могут отчислять их близкие, к примеру супруги или иные родственники.

Комиссия Минобороны нашла вероятную причину расстрела в части в Забайкалье

По словам источников РБК, в комиссии ведомства, которая работает над изучением обстоятельств расстрела солдатом своих сослуживцев в воинской части в Забайкалье, нашли вероятную причину случившегося. У рядового Рамиля Шамсутдинова был конфликт с одним из офицеров.