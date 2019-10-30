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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Пенсии для самозанятых, россияне могут недоедать из-за роста экспорта продуктов за рубеж по майскому указу, в конгрессе США одобрили санкции против Турции — главные новости в обзоре РБК
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Самозанятым дадут возможность копить на пенсию

Новая система добровольных пенсионных накоплений охватит в числе прочих и самозанятых, подтвердили в Минфине. Более того, накопить на пенсию смогут даже те, кто никогда не работал.

  • В законопроекте о добровольных пенсионных накоплениях ничего не говорится о самозанятых, однако они тоже смогут отчислять часть своих доходов на будущую пенсию.
  • По новой системе, работник сможет сам выбирать, какую часть заработка отдавать в качестве добровольных пенсионных накоплений. По взносам в пределах 6% государство даст участникам системы льготу в виде освобождения от НДФЛ.
  • По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, за неработающих взносы могут отчислять их близкие, к примеру супруги или иные родственники.

Комиссия Минобороны нашла вероятную причину расстрела в части в Забайкалье

По словам источников РБК, в комиссии ведомства, которая работает над изучением обстоятельств расстрела солдатом своих сослуживцев в воинской части в Забайкалье, нашли вероятную причину случившегося. У рядового Рамиля Шамсутдинова был конфликт с одним из офицеров.

  • Свидетельств, что солдата избивали и в части была дедовщина, комиссия не обнаружила. Но следователи подтвердили, что «межличностный конфликт» с офицером в карауле у Шамсутдинова все же был.
  • Предотвратить случившееся не удалось, по-видимому, и потому, что часть расположена далеко от командования и военной прокуратуры. Командиры слабо контролировали подбор личного состава.
  • Отец Шамсутдинова все же считает, что его сын стал жертвой дедовщины. Вне зависимости от того, подтвердится ли эта версия, командиров части уже пообещали привлечь к ответственности.

В России может сократиться потребление продуктов из-за экспорта

По обновленной программе госразвития сельского хозяйства, в России должен не только увеличиться объем производства, но и экспорт продуктов. По оценкам экспертов, их вывоз из страны может превысить темпы прироста производства.

  • Согласно изменениям в госпрограмме, к 2025 году прирост сельхозпроизводства в России должен составить 15,1% к уровню 2017-го. По экспорту задача еще более амбициозная: рост в 2,2 раза, до $45 млрд. Эту цель ставил Владимир Путин в майском указе.
  • Если государство не даст дополнительного финансирования сельскому хозяйству, может сложиться ситуация, при которой от экспорта пострадает внутренняя ситуация. «Недоедим, но вывезем!» — так упрощенно описывает ситуацию один из экспертов.
  • Если Россия все же решит выполнить задачу из майского указа вне зависимости от обстоятельств, внутреннее потребление в стране может сократиться на 10%.

Конгресс США решил наказать Турцию за С-400 и геноцид армян

Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, которая требует от президента Дональда Трампа ввести санкции против Турции. Конгрессмены хотят наказать Анкару сразу за все — и за операцию в Сирии, и за покупку С-400 в России, а заодно признать геноцид армян.

  • Поводом для обсуждения резолюции послужила операция «Источник мира» в Сирии, жертвой которой стали борющиеся с радикальными исламистами курды. Недовольство конгрессменов вызвало решение Трампа отвести американских солдат с севера Сирии, тем самым дав зеленый свет турецким военным.
  • Отдельный пункт законопроекта обязывает Белый дом наказать Турцию санкциями за покупку С-400: по задумке парламентариев, Анкара должна лишиться возможности закупать американское оружие. Поддержали конгрессмены и признание факта геноцида армян, что само по себе неприятно для Турции, хотя и не служит причиной санкций.
  • Власти Турции уже осудили инициативу палаты представителей. Вместе с тем, хотя законопроект одобрили сразу 354 конгрессмена (больше двух третей), в сенате он может и не получить одобрения. Для прохождения документа нужна поддержка обеих партий, а республиканцы обижены на демократов из-за отказа обсуждать разработанный ими альтернативный проект санкций.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, пенсии, расстрел, продукты, экспорт, Турция, санкции
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