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Group IB сообщила о крупнейшей базе данных кредитных карт на черном рынке
Специалисты обнаружили необычные моменты в действиях злоумышленников, которые просят за информацию около $130 млн
Фото: Keith Srakocic / AP

Сингапурская Group IB, которая специализируется на вопросах кибербезопасности, обнаружила на черном рынке базу данных владельцев 1,3 млн кредитных и дебетовых карт. Она была выложена на одном из подпольных сайтов 28 октября, говорится в сообщении компании.

База данных под названием INDIA-MIX-NEW-01 содержит информацию о картах, которыми владеют преимущественно клиенты индийских банков. За данные по каждой карте злоумышленники просят по $100. Исходя из этого в Group IB посчитали, что данная утечка является не только одной из самых крупных, но и одной из самых дорогих в истории черного рынка (общая стоимость базы составляет порядка $130 млн).

Основатель Group IB Илья Сачков отметил, что крупные базы данных появлялись и раньше, однако никогда не случалось, чтобы все карты были собраны в одном файле. Удивление специалистов вызвал и тот факт, что обычно авторы подобных предложений «рекламируют» свой товар на специализированных форумах в даркнете. Здесь же никаких упоминаний о выложенной базе не было.

В конце августа Group IB сообщила, что сумма хищений из нескольких банков мира в период с июня 2016 года по июнь 2019 года в результате противоправных действий группировки The Silence, в состав которой входят русскоязычные хакеры, составила не менее 272 млн руб.

Хакерами были заражены рабочие станции более чем в 30 государствах мира в Азиатском регионе, Европе и СНГ. В июле жертвами Silence стали банки в Чили, Болгарии и Гане, в июне хакеры провели серию атак на российские банки, в мае — две успешных атаки: в Киргизии и Бангладеш, в январе — взлом банка в Индии.

Автор: Артем Филипенок
Теги: хакеры, база данных
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