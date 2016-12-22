За год стоимость жилья в элитных новостройках Москвы выросла на 7%

Наибольшее снижение цен за 1 кв. м элитного жилья в новостройках показала Остоженка — вторая в рейтинге самых дорогих районов Москвы. Самое большое подорожание зафиксировали в Тверском районе: ценник там за год вырос на 30%

Жилой комплекс Crystal House в районе Остоженки (Фото: Сергей Киселев / «Коммерсантъ»)

За минувший год (с октября 2017 года по октябрь 2018 года) средняя стоимость одного «квадрата» в элитных новостройках Москвы выросла на 7% и составляет сейчас 757 тыс. руб., следует из рейтинга, подготовленного департаментом аналитики и консалтинга агентства недвижимости Knight Frank (есть у РБК).

Самые большие (и при этом разнонаправленные) ценовые колебания на рынке элитных новостроек Москвы произошли за последний год в Тверском районе столицы и на Остоженке.

Больше всего цена «квадрата» жилья упала во втором по дороговизне районе Москвы — на Остоженке: средневзвешенная цена в годовом выражении опустилась там на 14%. В результате стоимость средней предлагаемой покупателям квартиры в этом районе упала на 20% и составляет теперь 234 млн руб. Аналитики агентства пояснили, что это произошло из-за «вымывания крупных лотов» в проектах Nabokov и «Кленовый дом». Кроме того, снижение цен на элитное жилье зафиксировано в таких районах, как Плющиха, Чистые пруды, Хамовники, и в Замоскворечье.

Наибольший (сразу на 30% в годовом исчислении) рост цен зафиксирован в Тверском районе, где средневзвешенная цена выросла до 815 тыс. руб. за кв. м. Средняя стоимость выставленных на продажу квартир выросла сразу на 38%, увеличившись с 59 млн до 81 млн руб. Это, отметили эксперты, связано в первую очередь с выходом на рынок нового элитного проекта «Большая Дмитровка IX».

Самый дорогой район столицы — Патриаршие пруды — тоже прибавил за год в ценнике 13%. Квадратный метр здесь стоит в среднем 1,7 млн руб. При этом средняя цена элитной квартиры выросла на 18%, что связано со специфической структурой предложения в районе.

«Любая сделка и вымывание даже пары лотов оказывает существенное влияние на ситуацию на локальном рынке. Кроме того, часть лотов экспонируется в иностранной валюте, что также отразилось на динамике», — говорится в отчете аналитиков.

Вместе с Патриаршими прудами на 13% подорожал и район Якиманки: на октябрь средневзвешенная цена за квадратный метр достигла там 846 тыс. руб. Динамика обусловлена увеличением степени готовности проектов «Софийский», «Полянка 44» и Cloud Nine. В составленном аналитиками рейтинге Якиманка заняла четвертое место, уступив Арбату.

В топ-10, помимо уже перечисленных, вошли Таганский район (5-е место), Плющиха (7-е место), Чистые пруды, Хамовники и Раменки (8–10-е строчки соответственно).

По словам директора департамента жилой недвижимости Knight Frank Людмилы Потаповой, в 2019 году может произойти существенное изменение цен в новостройках на Остоженке и Сретенке в связи с началом реализации новых проектов.

«Причем динамика может быть как отрицательная, так и положительная, поскольку проекты будут выходить как с более высокой для локального рынка ценой, так и наоборот, более низкой», — пояснила она.

Самая дорогая квартира на столичном рынке элитной недвижимости, как ранее сообщал Knight Frank, в сентябре была выставлена на продажу за 6,9 млрд руб. Это пятиуровневый пентхаус площадью 1,8 тыс. кв. м, он расположен в ЖК «Венский дом» в 1-м Неопалимовском переулке в Хамовниках.