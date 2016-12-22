ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,40 64,73 EUR Нал. 75,55 73,81 USD Бирж. 65,69 +0,17 EUR Бирж. 74,82 -0,29 USD ЦБ. 65,63 +0,32 EUR ЦБ. 75,08 +0,22 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 6572,50 +22,50 IMOEX 2336,49 +1,34% RTSI 1125,08 +1,65% Brent 76,75 -0,32% DJIA 24579,59 -2,43% Nasdaq 7104,11 -4,50%
За год стоимость жилья в элитных новостройках Москвы выросла на 7%
Лента новостей
За год стоимость жилья в элитных новостройках Москвы выросла на 7% 00:02, Финансы NASDAQ продемонстрировал максимальное падение за день с 2011 года 00:01, Финансы «Локомотив» потерпел третье поражение подряд в Лиге чемпионов 00:00, Спорт Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 24 окт, 23:59, РБК и Philips Экс-руководителей банка «Единственный» задержали по подозрению в растрате 24 окт, 23:51, Общество Адвокат Шестуна рассказал о нападении на его подзащитного в СИЗО 24 окт, 23:37, Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактеров 24 окт, 23:25, Общество В Туапсинском районе в результате паводка погиб один человек 24 окт, 22:58, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 24 окт, 22:52, РБК и Thomson Reuters В Госдуме отказались разрешить судьям выносить решения в сокращенном виде 24 окт, 22:48, Общество Трамп после сообщений о рассылке бомб призвал дать «решительный сигнал» 24 окт, 22:42, Политика Премьер-министр Италии назвал встречу с Путиным плодотворной 24 окт, 22:09, Политика Путин потребовал от глав госкомпаний вложиться в «проекты прорыва» 24 окт, 22:07, Политика Участок федеральной трассы в Сочи перекрыли из-за наводнения 24 окт, 22:05, Общество 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 24 окт, 22:05, РБК и Lenovo Лига чемпионов по футболу. «Локомотив» — «Порту». Онлайн 24 окт, 22:00, Спорт Полиция рассказала о начинке отправленных Клинтону и Обаме бомб 24 окт, 21:57, Общество Депутат и глава меджлиса сорвал заседание российско-украинской комиссии 24 окт, 21:56, Политика Диалог без вето: о чем премьер Италии говорил с Путиным в Кремле 24 окт, 21:42, Политика СКР задержал куратора патриотического воспитания в Москве 24 окт, 21:30, Общество Нурмагомедову выплатили половину гонорара за бой с Макгрегором 24 окт, 21:24, Спорт Путин призвал министров «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов 24 окт, 21:18, Политика Кончаловский показал Путину и Конте фрагмент фильма «Грех» о Микеланджело 24 окт, 21:14, Общество Минкомсвязь снимет монополию операторов на тестирование технологии 5G 24 окт, 21:11, Технологии и медиа Холодные игры: от чего зависит качество и надежность зимних шин 24 окт, 20:56, Партнерский материал В Samsung назвали слухами сообщения об иске и штрафе для Ксении Собчак 24 окт, 20:54, Общество Путин пообещал быстрый и эффективный ответ на выход США из ДРСМД 24 окт, 20:53, Политика Тренер «Спартака» Рианчо рассказал о разногласиях с Каррерой 24 окт, 20:47, Спорт
За год стоимость жилья в элитных новостройках Москвы выросла на 7%
Финансы, 00:02
0
За год стоимость жилья в элитных новостройках Москвы выросла на 7%
Наибольшее снижение цен за 1 кв. м элитного жилья в новостройках показала Остоженка — вторая в рейтинге самых дорогих районов Москвы. Самое большое подорожание зафиксировали в Тверском районе: ценник там за год вырос на 30%
Жилой комплекс Crystal House в районе Остоженки (Фото: Сергей Киселев / «Коммерсантъ»)

За минувший год (с октября 2017 года по октябрь 2018 года) средняя стоимость одного «квадрата» в элитных новостройках Москвы выросла на 7% и составляет сейчас 757 тыс. руб., следует из рейтинга, подготовленного департаментом аналитики и консалтинга агентства недвижимости Knight Frank (есть у РБК). 

Самые большие (и при этом разнонаправленные) ценовые колебания на рынке элитных новостроек Москвы произошли за последний год в Тверском районе столицы и на Остоженке.

Больше всего цена «квадрата» жилья упала во втором по дороговизне районе Москвы — на Остоженке: средневзвешенная цена в годовом выражении опустилась там на 14%. В результате стоимость средней предлагаемой покупателям квартиры в этом районе упала на 20% и составляет теперь 234 млн руб. Аналитики агентства пояснили, что это произошло из-за «вымывания крупных лотов» в проектах Nabokov и «Кленовый дом». Кроме того, снижение цен на элитное жилье зафиксировано в таких районах, как Плющиха, Чистые пруды, Хамовники, и в Замоскворечье.

Наибольший (сразу на 30% в годовом исчислении) рост цен зафиксирован в Тверском районе, где средневзвешенная цена выросла до 815 тыс. руб. за кв. м. Средняя стоимость выставленных на продажу квартир выросла сразу на 38%, увеличившись с 59 млн до 81 млн руб. Это, отметили эксперты, связано в первую очередь с выходом на рынок нового элитного проекта «Большая Дмитровка IX».

Самый дорогой район столицы — Патриаршие пруды — тоже прибавил за год в ценнике 13%. Квадратный метр здесь стоит в среднем 1,7 млн руб. При этом средняя цена элитной квартиры выросла на 18%, что связано со специфической структурой предложения в районе.

«Любая сделка и вымывание даже пары лотов оказывает существенное влияние на ситуацию на локальном рынке. Кроме того, часть лотов экспонируется в иностранной валюте, что также отразилось на динамике», — говорится в отчете аналитиков.

Вместе с Патриаршими прудами на 13% подорожал и район Якиманки: на октябрь средневзвешенная цена за квадратный метр достигла там 846 тыс. руб. Динамика обусловлена увеличением степени готовности проектов «Софийский», «Полянка 44» и Cloud Nine. В составленном аналитиками рейтинге Якиманка заняла четвертое место, уступив Арбату.

В топ-10, помимо уже перечисленных, вошли Таганский район (5-е место), Плющиха (7-е место), Чистые пруды, Хамовники и Раменки (8–10-е строчки соответственно).

По словам директора департамента жилой недвижимости Knight Frank Людмилы Потаповой, в 2019 году может произойти существенное изменение цен в новостройках на Остоженке и Сретенке в связи с началом реализации новых проектов.

«Причем динамика может быть как отрицательная, так и положительная, поскольку проекты будут выходить как с более высокой для локального рынка ценой, так и наоборот, более низкой», — пояснила она.

Самая дорогая квартира на столичном рынке элитной недвижимости, как ранее сообщал Knight Frank, в сентябре была выставлена на продажу за 6,9 млрд руб. Это пятиуровневый пентхаус площадью 1,8 тыс. кв. м, он расположен в ЖК «Венский дом» в 1-м Неопалимовском переулке в Хамовниках.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Москва , Остоженка , Недвижимость
Главное
Москва передала Вашингтону информацию о вызвавшей претензии США ракете Политика
Материалы по теме
Возле парка «Зарядье» построят комплекс элитных апартаментов Бизнес
В Подмосковье раскрыли грабившую элитные коттеджи банду Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter