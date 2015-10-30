Пятой жертвой обрушения дома под Хабаровском стал ребенок

В ходе разбора завалов обрушившегося в Хабаровском крае дома спасатели обнаружили тело девочки. Ранее сообщалось об обнаружении тел двух мужчин и двух женщин. Предварительной причиной обрушения здания назвали взрыв газа

Поисково-спасательные работы на месте разрушений, которые произошли в результате взрыва бытового газа в жилом трехэтажном доме в поселке Корфовский (Фото: Пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС России/ТАСС)

Количество погибших при частичном обрушении жилого дома в поселке Корфовский под Хабаровском достигло пяти человек. «В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тело маленькой девочки. Таким образом, жертвами взрыва стали пять человек», — рассказал ТАСС источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось об обнаружении тел двух женщин, одной из которых является 27-летняя мать спасенной двухлетней девочки, которую ранее нашли живой. До этого при разборе завалов были найдены тела двух мужчин. Официального подтверждения количества погибших на момент подготовки этой информации не было.

По информации МВД, всего в рухнувшем подъезде проживали 17 человек. Кроме того, еще один человек находился в гостях у знакомых, проживавших в этом подъезде. Восемь человек спаслись самостоятельно, позже из-под обломков были извлечены два человека, которым не понадобилась госпитализация. Еще двое пострадавших выжили, они нуждались в медицинской помощи и были отправлены в больницу. Последней из выживших оказалась девочка в возрасте 2 года 7 месяцев, ее мать, скорее всего, погибла. Спасенная девочка не получила травм, однако она находится в тяжелом состоянии в реанимации, поскольку пострадала от переохлаждения. Температура воздуха в Хабаровске колебалась около 4-7 градусов ниже нуля.

Как уточнили источники РИА Новости, с учетом числа погибших и выживших, под завалами больше не должно быть людей, однако спасатели продолжают работу, чтобы в этом удостовериться.

Жильцы дома рассказали корреспонденту ТАСС, что взрыв произошел около часа ночи по местному времени, в результате чего обрушился один из подъездов дома. Жильцы также пояснили, что в подъезде проживал один должник за газ, который, по их мнению, мог предпринять попытку самостоятельно подключится к централизованному газоснабжению.

По факту взрыва и обрушения части дома возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Основной версией катастрофы считают взрыв бытового газа, который привел к разрушению несущих конструкций трех этажей одного из подъездов дома.