В Индии при столкновении автобуса с бензовозом погибли 40 человек

В индийском штате Андхра-Прадеш по меньшей мере 40 человек погибли в результате ДТП. Как передает Би-би-си, пассажирский автобус столкнулся с бензовозом, после чего загорелся.

Фото: Global Look Press

Инцидент произошел около 05:00 по местному времени. Автобус, принадлежавший местной туристической компании, перевозил 50 человек из Бангалора в столицу штата Хайдарабад. Спастись удалось семи пассажирам, включая водителя.

Авария произошла из-за того, что водитель автобуса пытался пойти на обгон, пишут индийские СМИ. Когда случилось столкновение с бензовозом, большинство пассажиров спали и даже не успели осознать, что произошло.