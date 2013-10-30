Пилоты упавшего в Москве вертолета уводили его от жилых домов

"Мы старались на аэродром сесть. Уводили вертолет от жилого массива - там микрорайон, строения. Пытались примоститься хотя бы на этот пятак", - рассказал пилот. Летчик считает, что причиной аварии стали технические неполадки.
Напомним, днем 29 октября Ка-52 совершил жесткую посадку и загорелся в московском районе Жулебино. Вертолет принадлежал ОАО "Камов" и выполнял испытательный полет под управлением экипажа предприятия. Жертв и разрушений в результате аварии не было. На борту Ка-52 находились два пилота, они получили травмы и были госпитализированы.
Официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Татьяна Морозова сообщила РБК, что в качестве основной причины крушения рассматривается техническая неисправность вертолета, также не исключена ошибка экипажа.