Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Сухогруз под флагом Панамы направлялся в туапсинский порт. У него заглох двигатель. Движение судов через пролив временно остановили

Фото: Burak Kara / Getty Images

У грузового судна ARDA, следовавшего в Россию из турецкого порта Бандырма, отказал двигатель, сообщает NTV со ссылкой на Министерство транспорта и инфраструктуры Турции. Из-за этого движение по проливу Босфор приостановили в обоих направлениях.

Минтранс сообщил, что к сухогрузу направили катера и буксиры береговой охраны, его пришвартовали к причалу. Позднее в ведомстве сообщили, что движение открыто, передает CNN Turk.

ARDA — 98-метровый сухогруз, построенный в 1984 году, ходит под флагом Панамы. По данным порталов VesselFinder и MarineTraffic, 30 сентября он вышел из Стамбула и 4 октября должен был прибыть в Туапсе.

19 сентября в Босфорском проливе столкнулись пассажирский паром и сухогруз, шедший в Румынию. Ранения получили восемь человек, власти начали расследование.