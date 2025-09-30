 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Сухогруз под флагом Панамы направлялся в туапсинский порт. У него заглох двигатель. Движение судов через пролив временно остановили
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

У грузового судна ARDA, следовавшего в Россию из турецкого порта Бандырма, отказал двигатель, сообщает NTV со ссылкой на Министерство транспорта и инфраструктуры Турции. Из-за этого движение по проливу Босфор приостановили в обоих направлениях.

Минтранс сообщил, что к сухогрузу направили катера и буксиры береговой охраны, его пришвартовали к причалу. Позднее в ведомстве сообщили, что движение открыто, передает CNN Turk.

ARDA — 98-метровый сухогруз, построенный в 1984 году, ходит под флагом Панамы. По данным порталов VesselFinder и MarineTraffic, 30 сентября он вышел из Стамбула и 4 октября должен был прибыть в Туапсе.

Пропавшего в Босфоре россиянина начали искать с гидролокатором
Общество
Фото:Muhammed Enes Yildirim / Reuters

19 сентября в Босфорском проливе столкнулись пассажирский паром и сухогруз, шедший в Румынию. Ранения получили восемь человек, власти начали расследование.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Босфор пролив Стамбул Турция сухогруз
Материалы по теме
Паром с пассажирами столкнулся с сухогрузом на Босфоре
Общество
Поиски пропавшего на Босфоре российского пловца не дали результатов
Общество
Полиция проверит берег Босфора после исчезновения россиянина Свечникова
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
В Милане снесут легендарный стадион «Сан-Сиро» Спорт, 10:38
Самая крупная за три месяца магнитная буря началась на Земле Общество, 10:36
Все начинается с атома: эксперты обсудили развитие атомной энергетики Отрасли, 10:32
Полиция Молдавии провела обыски по делу о финансировании партий Политика, 10:31
ФСБ задержала юношу по делу о поджогах железнодорожной инфраструктуры Политика, 10:31
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве Политика, 10:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
90 дней на закрытие всех целей: чем опасен новый челлендж TikTokПодписка на РБК, 10:30
Куда сходить в октябре: театральные фестивали, концерты и выставки Life, 10:19
Красноярскую журналистку задержали по обвинению в фейках об армии Политика, 10:17
Рублев и Хачанов вышли в финал крупного турнира в Пекине в парах Спорт, 10:13
Пять премиальных иномарок, которые не подорожают из-за нового утильсбора Авто, 10:09
Захарова ответила на призыв Британии к миру в конфликте на Украине Политика, 10:06
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03