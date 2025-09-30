Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна
У грузового судна ARDA, следовавшего в Россию из турецкого порта Бандырма, отказал двигатель, сообщает NTV со ссылкой на Министерство транспорта и инфраструктуры Турции. Из-за этого движение по проливу Босфор приостановили в обоих направлениях.
Минтранс сообщил, что к сухогрузу направили катера и буксиры береговой охраны, его пришвартовали к причалу. Позднее в ведомстве сообщили, что движение открыто, передает CNN Turk.
ARDA — 98-метровый сухогруз, построенный в 1984 году, ходит под флагом Панамы. По данным порталов VesselFinder и MarineTraffic, 30 сентября он вышел из Стамбула и 4 октября должен был прибыть в Туапсе.
19 сентября в Босфорском проливе столкнулись пассажирский паром и сухогруз, шедший в Румынию. Ранения получили восемь человек, власти начали расследование.
