Общество⁠,
0

Самая крупная за три месяца магнитная буря началась на Земле

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

На планете началась самая сильная магнитная буря за три месяца, она соответствует категории G3+. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Последний раз буря такого уровня наблюдалась 1 июня.

«По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7.33, что соответствует сильной магнитной буре категории G3+ по пятибалльной шкале», — говорится в сообщении лаборатории.

Магнитные бури подразделяются на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). G-индекс — шкала силы магнитных бурь, введена Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в 1999 году.

Кроме того, для классификации используется K-индекс — показатель, характеризующий отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала. При буре самого слабого уровня Kp=5.

Фото: MyNature_official / Telegram
Фото: MyNature_official / Telegram
Фото: Эрика Раймундовна / Telegram

Ранее из-за недавних выбросов масс на Солнце полярное сияние появилось над несколькими регионами России.

Анастасия Лежепекова
магнитная буря РАН Земля
