Счетная палата указала на проблемы в проекте переподготовки кадров

По данным Счетной палаты, в основном граждане проходили переобучение не по приоритетным для страны специальностям, а часть из них в итоге не трудоустраивались. В Роструде отметили, что не могут принуждать к выбору специальности

Программы профессионального обучения и дополнительного профобразования, реализуемые в 2023-2024 годах, не закрывали прогнозные потребности экономики в кадрах. К тому же, направляемые на эти цели средства используются недостаточно результативно, следует из отчета Счетной палаты, с которым ознакомился РБК.

Мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в 2023-2024 годах проводились в рамках федерального проекта «Содействие занятости» (входил в нацпроект «Демография»), а с 2025 года — в рамках федпроекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры». Федеральными операторами проекта вступают Институт развития профессионального образования (ИРПО); РАНХиГС, Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) и с 2025 года — ФГБУ «ВНИИ труда» Министерства труда и социальной защиты.

Как указывает Счетная палата, согласно прогнозу, подготовленному в декабре 2024 года, наибольшая наибольший спрос кадров до 2029 года ожидается в области обрабатывающих производств; строительства; транспортировки и хранения; образования; здравоохранения и социальных услуг; науки, а также информационных технологий и связи.

При этом, согласно проведенному анализу, в предыдущие два года граждане преимущественно проходили профессиональное обучение по программам информационных и коммуникационных технологий; административно-управленческой и офисной деятельности; образования и науки; финансов и экономики; социального обслуживания. Проверка показала, что в 2024 году обучение по приоритетным направлениям прошли только треть из тех, кто обратился в службы занятости для поиска работы, в частности, в РАНХиГС — 20,6%, в ТГУ — 31,8%.

В то же время, показатели по количеству человек, прошедших обучение, перевыполнили. Так, в 2023 году обучение прошли 197,6 тыс. человек, что на 9,8% выше планируемого, а в 2024 году — 117,9 тыс. человек — на 13,5% больше. В 2025 году планируется обучить 104,4 тыс. человек.

Еще одна проблема, которая выявила Счетная палата — трудности с устройством на работу. Опрос, проведенный в рамках проверки показал, что по полученной специальности трудоустроились только 25% из тех, кто целенаправленно искал работу, а среди предпенсионеров этот показатель составил 19%.

При этом не все прошедшие обучение граждане изначально ориентировались на трудоустройство. Среди тех, кто не имел работу на начало обучения, доля таких респондентов составила 71%, а среди предпенсионеров — 40%. 24% респондентов в качестве основной мотивации прохождения программы указали личный интерес. По мнению Счетной палаты, это показывает, что федеральный проект «Содействие занятости» недостаточно адресный, так как значительная часть обучающихся не панируют трудоустраиваться.

К тому же, Счетная палата обнаружила нарушения при предоставлении и использовании средств федерального бюджета, которые выделялись на организацию профобучение. По мнению организации Роструд недостаточно качественно планировал объем грантов и необоснованно перераспределял квоты. К примеру, из выделенных в октябре 2023 года РАНХиГС дополнительных субсидий суммой 595,8 млн руб. в федеральный бюджет вернули 363,1 млн руб., что составляет 60,9% дополнительно выделенных средств.

На завышенные объемы выделенных средств повлиял также некорректный расчет средней стоимости обучения, которая составляла 59,58 тыс. руб. на одного человека и была выше фактических затрат. Так, в 2024 году фактическая средняя стоимость обучения в РАНХиГС была 48,6 тыс. руб., в ТГУ — 52,7 тыс. руб., в ИРПО — 42,8 тыс. руб., что ниже расчетной средней стоимости обучения на 18,4%, 11,5% и 26,9%, указывают в Счетной палате.

В результате несоответствия между расчетной и фактической средней стоимостью обучения, а также недостатки планирования привели к наличию неиспользованных остатков гранта: по итогам 2023 года объем возвращенных средств в федеральный бюджет составил 918,5 млн рублей (8,6% от общей суммы гранта), а в 2024 году — 446,1 млн рублей (7,3%).

В связи с этим Счетная палата в том числе рекомендовала Минтруду, Роструду и другим заинтересованными органами исполнительной власти разработать порядок расчета средней стоимости обучения одного человека, а также объем затрат вузов, связанных с организацией обучения граждан, для корректного расчета размера гранта, который будет им предоставляться. Сделать это необходимо до начала 2026 года.

Добровольное обучение и рост зарплат

Заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий заявил, что институт бесплатного переобучения взрослых соискателей не может в полной мере удовлетворять потребностям рынка труда, так как участие в программе исключительно добровольное: кадровый центр рекомендует пройти переобучение, но не может обязать это сделать, также как и не может навязать специальность. Отказать в поступлении на определенные программы возможно, если у желающего пройти обучение не хватает стартовых знаний для основания программы или отсутствует работодатель, заявивший интерес в такого рода работниках, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

«На потребности рынка труда работают система среднего профессионального и высшего образования, система дополнительного профессионального образования. Бесплатное переобучение — важный элемент, но он лишь один из механизмов инфраструктуры, обеспечивающей образование на протяжении профессиональнойжизни», — также указал Талбацкий.

К тому же, отметил он, бесплатное переобучение реализуется только по 360 востребованным на рынке труда программам, которые были сформированы на основании предложений отраслевых ведомств, регионов и крупнейших работодателей, с учетом стратегий развития отраслей экономики. В Роструде уверены, что этот список полностью соответствует прогнозу кадровой потребности, учитвая ограничения коротких программ длительностью в три месяца.

Талбацкий отметил, что дополнительную профессиональную подготовку проходят уже работающие граждане. Он отметил, что, по данным исследования Высшей школы экономики, во всех категориях дополнительного профобучения фиксируют значимый прирост заработной платы — в среднем почти на 20% по всей выборке обучавшихся. «Кому-то переобучение помогает найти новую высокооплачиваемую работу, для кого-то полученные навыки не становятся основным заработком, но помогают вырасти внутри уже имеющейся профессии», — добавил заместитель руководителя Роструда. Он отметил, что служба продолжит работу по повышению эффективности программ переобучения, в том числе с учетом рекомендаций Счетной палаты.

Согласно данным SuperJob, по приоритетным областям, обозначенным Счетной палатой, в разной степени снизилось число предлагаемых вакансий, но увеличилось количество ищущих работу. В пресс-службе сервиса пояснили, что резюме сейчас размещают преимущественно работающие россияне, которые ищут для себя лучших условий найма, прежде всего по зарплате.

Больше всего количество вакансий снизилось в сфере транспорта, логистики склада — на 17% за последний год. В строительстве, проектировании и недвижимости снижение составило 15%, а в промышленности и производстве — 14%. При этом количество резюме выросло на 22%, 18% и 15% соответственно.

В то же время в образовании и медицине число вакансий за год не изменилось, а в IT и промышленности снизилось меньше, чем по рынку труда в целом. При этом рост количества резюме в этих отраслях также ниже, чем по рынку труда в целом.