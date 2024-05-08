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В Балашихе арестовали «нищую», державшую в рабстве шесть попрошаек

В Балашихе арестовали взявшую в рабство шестерых иностранцев местную жительницу

В Балашихе арестовали «нищую», державшую в рабстве шесть попрошаек
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В Московской области арестовали местную жительницу, которую заподозрили в удержании в рабстве шестерых иностранцев, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Ведомство полагает, что местная жительница удерживала в квартире одного из домов в Балашихе одну женщину и пятерых мужчин — граждан одного из соседних государств. Она применяла к ним психологическое и физическое насилие, забрала документы и мобильные телефоны.

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Фото:Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Своих жертв обвиняемая заставляла просить милостыню в местах массового скопления людей в Подмосковье. Она сама развозила их по местам и контролировала их действия, сообщили в МВД.

Обвиняемую задержали и доставили в отдел полиции. Против нее завели уголовное дело по части 2 статьи 127.2 Уголовного кодекса — использование рабского труда. Фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы. Позднее женщину арестовали.

МВД показало кадры, на которых женщина признает вину. Она пояснила, что сама долгое время «просила у населения». Потом, по словам женщины, ей «стало тяжело», так как она заболела. Она утверждает, что взяла в рабство безработных людей без жилья и из малообеспеченных семей.

Один из пострадавших говорит на видео, что обвиняемая, представившись «коммерсантом», просила их держать «рекламу» и приносить ей деньги. С них она собиралась платить «проценты».

Мужчина опроверг утверждение арестованной, что паспорта пострадавших находились в свободном доступе.

Пострадавший сказал, что обвиняемая не отдала ему паспорт, который взяла под предлогом необходимости сделать ксерокопию. С его слов, она заявила, что заплатила за мужчину 60 тыс. руб. Он и другие пострадавшие рассказали, что обвиняемая не выплачивала им деньги. Один из них уточнил, что средства она обещала выплатить по окончании работ.

У женщины провели обыски и изъяли таблички, где написаны просьбы о помощи. Также в рамках расследования были изъяты смартфоны, паспорта, деньги и банковские карты.

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Теги
рабство иностранцы Московская область задержание
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