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Один человек погиб при пожаре в ЖК «Селигер сити»

МЧС: обнаружено тело погибшего на пожаре в ЖК на Ильинском проспекте
Тело человека нашли при разборе завалов, еще один взрослый и один ребенок пострадали, пятеро спасены
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

При пожаре в доме на Ильменском проспекте в Москве погиб человек, сообщает пресс-служба МЧС. Речь идет о ЖК «Селигер Сити», уточнял дептранс.

«В 05:30 при разборе завалов обнаружено тело одного погибшего», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Пожар произошел этой ночью в ЖК бизнес-класса «Селигер Сити». Он расположен в северной части Москвы в районе Западное Дегунино. Загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж, удалось спасти пятерых человек, еще двое пострадали, в том числе ребенок.

Огонь тушили 88 человек, полностью ликвидировать возгорание удалось к 4:25 мск.

По предварительным данным, причиной возгорания стали газовые баллоны, которые хранились в одной из квартир, сообщает ТАСС. Источник агентства в правоохранительных ведомствах сообщил о «хлопках». Как пишет Baza, предварительно, пожар начался в квартире, где делали ремонт. MSK1 опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, виден отлетевший газовый баллон. Осколки баллонов оказались разбросаны под окнами дома.

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