Один человек погиб при пожаре в ЖК «Селигер сити»
При пожаре в доме на Ильменском проспекте в Москве погиб человек, сообщает пресс-служба МЧС. Речь идет о ЖК «Селигер Сити», уточнял дептранс.
«В 05:30 при разборе завалов обнаружено тело одного погибшего», — сообщили ТАСС в ведомстве.
Пожар произошел этой ночью в ЖК бизнес-класса «Селигер Сити». Он расположен в северной части Москвы в районе Западное Дегунино. Загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж, удалось спасти пятерых человек, еще двое пострадали, в том числе ребенок.
Огонь тушили 88 человек, полностью ликвидировать возгорание удалось к 4:25 мск.
По предварительным данным, причиной возгорания стали газовые баллоны, которые хранились в одной из квартир, сообщает ТАСС. Источник агентства в правоохранительных ведомствах сообщил о «хлопках». Как пишет Baza, предварительно, пожар начался в квартире, где делали ремонт. MSK1 опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, виден отлетевший газовый баллон. Осколки баллонов оказались разбросаны под окнами дома.
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