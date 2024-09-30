В Дагестане загорелась гостиница «Киев»
В дагестанском городе Хасавюрт загорелась гостиница, огонь локализован, сообщает пресс-служба МЧС.
Пожар начался на верхнем этаже, распространившись на 625 кв м. По сведениям ведомства, пострадавших нет, возгорание тушат 42 человека.
Телеграм-каналы Shot и Mash уточняют, что речь идет о гостинице «Киев».
«Киев» — четырехэтажная гостиница, она расположена в центре Хасавюрта.
В сентябре 2021-го в другой гостинице Хасавюрта произошел пожар, погибли двое человек.
В этом месяце в поселке Новый Хушет на федеральной трассе в Карабудахкентском районе взорвалась АЗС. Здание заправки было разрушено, взрыв повредил несколько автомобилей и нарушил подачу электричества в соседние населенные пункты. Погибли 13 человек.
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