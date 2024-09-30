В Дагестане загорелась гостиница «Киев»

Загорелся мансардный этаж, огонь распространился на 625 кв м., никто не пострадал, доложили в МЧС

Фото: МЧС

В дагестанском городе Хасавюрт загорелась гостиница, огонь локализован, сообщает пресс-служба МЧС.

Пожар начался на верхнем этаже, распространившись на 625 кв м. По сведениям ведомства, пострадавших нет, возгорание тушат 42 человека.

Телеграм-каналы Shot и Mash уточняют, что речь идет о гостинице «Киев».

«Киев» — четырехэтажная гостиница, она расположена в центре Хасавюрта.

В сентябре 2021-го в другой гостинице Хасавюрта произошел пожар, погибли двое человек.

В этом месяце в поселке Новый Хушет на федеральной трассе в Карабудахкентском районе взорвалась АЗС. Здание заправки было разрушено, взрыв повредил несколько автомобилей и нарушил подачу электричества в соседние населенные пункты. Погибли 13 человек.