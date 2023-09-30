В Ивано-Франковской области произошел взрыв на нефтепроводе
В районе села Стрымба Надворнянского района Ивано-Франковской области Украины в 17:00 произошел прорыв нефтепровода диаметром 150 мм с последующим разлитием нефтепродуктов вдоль ручья на площади 100 кв. м, сообщает украинское ГСЧС.
В результате произошло возгорание, огонь распространился на частный дом, добавило ведомство. По предварительной информации, пострадали три человека.
«Сейчас задвижки на нефтепроводе перекрыты. На месте работают спасатели», — говорится в публикации ГСЧС в телеграм-канале.
26 сентября взрыв произошел на магистральном газопроводе в Полтавской области, начался пожар. Глава областной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что на месте выгорают остатки газа, пожарные ликвидируют возгорание сухой травы.
В МВД Украины уточнили, что взрыв произошел в результате разгерметизации подземного газопровода высокого давления. Угрозы для населенных пунктов нет, заверили в ведомстве.