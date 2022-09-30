Аэропорту в Калининграде расширили «свободы» для иностранных авиакомпаний
В калининградском аэропорту Храброво (входит в группу «Новапорт» Романа Троценко) с 1 октября вводится режим «открытое небо», сообщили РБК в Росавиации.
«Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда, используя третью, четвертую, пятую и седьмую «свободы воздушного пространства», — сообщили в ведомстве.
Режим установлен на два года. Мера позволит аэропорту «расширить географию полетов из региона и привлечь новых авиаперевозчиков», ожидают в Росавиации.
«Свободы воздушного пространства» — это коммерческие права, которые государства предоставляют зарубежным авиакомпаниям для выполнения перевозок пассажиров, багажа, почты и грузов на коммерческой основе.
С третьей «свободой» компании могут выполнять перевозки из своей страны в другую с высадкой пассажиров, с четвертой — из-за рубежа в свое государство с приемом на борт. Пятая «свобода» позволяет выполнять перевозки из одной страны в третью при перелете, начинающемся или заканчивающемся в своей стране, седьмая — между двумя государствами без посадки в своей стране.
Пятая «свобода воздуха» в Храброво действовала с конца 2014 года. В ноябре 2021-го там ввели седьмую «свободу воздуха». После этого третья, четвертая и пятая не действовали, пояснили РБК в пресс-службе Минтранса.
Теперь же эти «свободы» добавили в действующий режим «открытого неба» в аэропорту Калининграда, рассказали РБК в пресс-службе Росавиации. В частности, благодаря добавлению пятой «свободы», например, белорусская авиакомпания «Белавиа» при желании сможет начать выполнять рейсы по маршруту Минск — Калининград — Стамбул, сообщили в ведомстве.
Представитель Храброво в беседе с РБК отметил, что пока «определенных достигнутых договоренностей с авиакомпаниями нет». «С введением режима «открытого неба» в аэропорту Храброво активизируются переговоры с авиаперевозчиками, прорабатываются возможности сотрудничества с иностранными авиакомпаниями по тем направлениям, по которым есть разрешение на выполнение полетов с учетом текущей ситуации», — пояснил он.
По словам представителя Храброво, сейчас из калининградского аэропорта международные рейсы выполняют «Белавиа» (Минск) и турецкая авиакомпания AnadoluJet — в Анталью (Турция).