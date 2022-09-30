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Суд арестовал специалиста столичного депздрава по подозрению во взятке

Таганский суд арестовал главного специалиста отдела лицензирования департамента здравоохранения Москвы. Ее подозревают в получении взятки в крупном размере. Наказание по этой статье составляет до 12 лет лишения свободы

В четверг, 29 сентября, Таганский районный суд Москвы отправил под арест главного специалиста отдела лицензирования медицинской деятельности управления лицензирования и аккредитации департамента здравоохранения Москвы Светлану Амалицкую. Об этом говорится в карточке суда; информацию, что указанное в ней лицо действительно работает департаменте, подтвердили в самом суде.

В пресс-службе депздрава сообщили РБК, что оказывают необходимое содействие в проведении следственных действий и заинтересованы в объективной оценке ситуации.

Суд избрал в отношении Амалицкой меру пресечения в виде ареста до 27 ноября по подозрению в получении взятки в крупном размере (ст. 290, ч. 5, п. «в» УК). Наказание по этой статье составляет 7–12 лет лишения свободы.

В 2019 году Амалицкая задекларировала доход в размере 13,2 млн руб. Управление лицензирования и аккредитации департамента здравоохранения Москвы занимается выдачей лицензий на медицинскую деятельность и проведением аккредитации врачей. Специалисты этого управления и входящих в него отделов также следят за соблюдением медклиниками лицензионных требований, говорится на сайте депздрава.

В минувшем августе Кузьминский районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна и вице-президента Ассоциации наркологов и Российской наркологической лиги Владимира Якушева. Их подозревают в хищении денежных средств департамента здравоохранения города Москвы. Задержанные похитили около 20 млн. руб. на поставках для ГБУЗ «Московский НПЦ (научно-практический центр. — РБК) наркологии ДЗМ» медицинских изделий по значительно завышенным ценам.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Любовь Порываева Любовь Порываева
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Александр Осипов
Департамент здравоохранения арест Таганский суд Москвы Москва взятка коррупция
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