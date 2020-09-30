Умер создатель поросенка Фунтика Валерий Шульжик

Писателю и драматургу был 81 год, он скончался в больнице. Шульжик придумал поросенка Фунтика, о приключениях которого сняли популярный мультфильм на основе его пьесы, а позже он сам написал несколько книг

Валерий Шульжик (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

В Москве на 82-м году жизни скончался детский писатель Валерий Шульжик, придумавший героя детских книг и мультфильмов поросенка Фунтика. Эту информацию РБК подтвердил писатель Валентин Постников.

По его словам, Шульжик умер сегодня в районе 7:00 мск в больнице.

«Мы с ним всю жизнь дружили, работали, тысячи людей к нему подходили, обнимались, благодарили за мультики — настоящая народная любовь у него была. <...> Он писал до последнего, вот через пару недель должна выйти книга «Фунтик в полиции», — сообщил Постников.

Валерий Шульжик родился в Хабаровске в 1939 году. Он работал матросом в Амурском речном пароходстве, электриком в драматическом театре, а также играл в Театре юного зрителя имени Ленинского комсомола в Хабаровске. Позже Шульжик переехал в Москву.