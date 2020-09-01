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Умер детский писатель Владислав Крапивин

Писатель Владислав Крапивин умер в Екатеринбурге на 82-м году жизни. Об этом Ura.ru сообщил источник в Минздраве Свердловской области. Последнее время он болел.

Невестка писателя Лариса Крапивина уточнила ТАСС, что его не стало рано утром 1 сентября. Ночью состояние Крапивина ухудшилось, его поместили в реанимацию, где он умер, сказала она.

По данным Ura.ru, 24 августа писатель во второй раз за последние дни оказался в реанимации Свердловской областной клинической больнице № 1. Первый раз он попал в больницу в конце июля. Изначально у него подозревали инсульт, а также коронавирусную инфекцию. Впоследствии тест на COVID-19 не подтвердил болезнь.

Несмотря на отсутствие улучшения состояния писателя, в начале августа его выписали. Однако позднее он был снова помещен в реанимацию и прооперирован.

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Накануне невестка рассказала, что Крапивин, находящийся в тяжелом состоянии, хочет вернуться домой. Врачи выяснили, что писатель все-таки перенес коронавирус, что вызвало осложнения.

Владислав Крапивин написал такие произведения, как «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии», «Трое с площади Карронад». В 2014 году он стал лауреатом президентской премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

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Теги: писатель, Россия
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