В Минпромторге сообщили о найденных иностранных утюгах с прослушкой

По словам директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василия Шпака, были найдены утюги с микрофонами. Кто мог за этим стоять, неизвестно

Фото: Антон Тушин / РИА Новости

В России обнаружены произведенные за границей утюги «с закладками», способные вести прослушку, заявил журналистам директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак.

«Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном», — рассказал Шпак (цитата по «РИА Новости»).

Директор департамента Минпромторга также отметил, что для передачи данных с помещенного в утюг микрофона нужен какой-то канал связи, но не стал уточнять, удалось ли его выявить. Он также не сообщил, с какой целью и кем мог быть помещен в утюг микрофон.

В 2019 году в России был принят закон, уточнивший понятие «устройства, предназначенные для негласного получения информации». К ним, согласно документу, относятся устройства, которые позволяют получать или накапливать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома ее обладателя. За незаконный оборот таких устройств грозит лишение свободы на срок до четырех лет.