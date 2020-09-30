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Минпросвещения разработает аналог TikTok для школьников

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала выпуск сервиса «Клипы» для создания видео длительностью до одной минуты
Сергей Кравцов
Сергей Кравцов (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Министерство просвещения разрабатывает социальную сеть для школьников, которая аналогична социальной сети TikTok. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников», — рассказал министр во время конференции с учителем из Нижегородской области Оксаной Шумагиной.

Разрабатывается соцсеть совместно с компанией Mail.ru Group.

Кравцов пообщался с учителем Шумагиной, после того как рамках акции «Мечта учителя» ее ученики рассказали, что она мечтала о разговоре с министром.

YouTube запустил конкурента TikTok
Бизнес
Фото:Toby Melville / Reuters

В июне 2020 года соцсеть «ВКонтакте», принадлежащая Mail.ru Group, анонсировала запуск сервиса «Клипы» для создания видео длительностью до одной минуты. Включить запись или просмотр ролика можно будет при помощи жестов.

Новый сервис — бесконечная лента коротких вертикальных видео по аналогии с TikTok. Он позволяет обрабатывать ролики во встроенном видеоредакторе.

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О запуске конкурента TikTok 15 сентября объявил видеохостинг YouTube — это будет сервис коротких видео YouTube Shorts. В новом сервисе, как и в TikTok, можно снимать 15-секундные видео, на которые можно наложить музыку из YouTube. Приложение будет доступно для пользователей устройств на ОС Android, позднее его пообещали запустить и для владельцев устройств с операционной системой iOS.

На этапе тестирования Shorts будет работать только в Индии.

TikTok в сентябре 2016 года запустила китайская ИТ-компания ByteDance. На тот момент платформа называлась Douyin и ориентировалась только на китайских пользователей. В 2017-м компания начала международную экспансию, запустив «копию» приложения Douyin под названием TikTok. Сейчас у TikTok есть офисы по всему миру, в том числе в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбае, Сингапуре, Джакарте, Сеуле и Токио.

Автор
Владислав Гордеев
TikTok социальные сети Mail.ru Group
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