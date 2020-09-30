Минпросвещения разработает аналог TikTok для школьников

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала выпуск сервиса «Клипы» для создания видео длительностью до одной минуты

Сергей Кравцов (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Министерство просвещения разрабатывает социальную сеть для школьников, которая аналогична социальной сети TikTok. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников», — рассказал министр во время конференции с учителем из Нижегородской области Оксаной Шумагиной.

Разрабатывается соцсеть совместно с компанией Mail.ru Group.

Кравцов пообщался с учителем Шумагиной, после того как рамках акции «Мечта учителя» ее ученики рассказали, что она мечтала о разговоре с министром.