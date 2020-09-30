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Рестораторы оценили запрет на включение чаевых в чек

Рестораторы отметили, что практика добавления чаевых в чек не сильно распространена в России. Но запрет может повлиять на заработок части персонала, допустил ресторатор Аркадий Новиков
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Запрет включать чаевые в чек, который по требованию Роспотребнадзора станет обязательным с Нового года, не окажет существенного влияния на работу ресторанов в России, считает владелец сети мясных ресторанов Goodman Андрей Зайцев.

«Большая часть гостей все равно чаевые оставляет наличными, и в чек мы их никогда не включаем. Мало ресторанов, которые включают чаевые в чек», — пояснил Зайцев в разговоре с РБК.Он напомнил, что в России культура чаевых существовала очень давно, однако ситуация с ними сейчас различается в зависимости от категории заведения. «В более дешевых ресторанах, наверное, меньше людей оставляют чаевые, а в премиальных всегда официанты довольны, что чаевые остаются», — сказал ресторатор.

Владелец ресторанного холдинга Novikov Group Аркадий Новиков все-таки допустил, что запрет на включение чаевых в чек может сказаться на заработке обслуживающего персонала. «Конечно, для многих официантов и для персонала чаевые является одной из серьезных частей заработка. В Москве культура чаевых в основном уже развита, на мой взгляд, раньше не было», — считает он.

Сами рестораны Novikov Group чаевые в чек никогда не включали, отметил Новиков. «У нас есть ресторан в Лондоне, там есть обязательства ресторанов включать чаевые в чек, в России это запрещено. Мое мнение, по логике, можно было бы и включать», — сказал ресторатор.

Российским ресторанам запретят включать чаевые в чек
Бизнес
Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«С одной стороны, просто включать сервис в чек, как во всех странах, это хорошо, с другой — это может гипотетически повлиять на качество сервиса», — поделился с РБК сооснователь ресторанного холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук. Чаевые являются благодарностью клиентов, но если они включены автоматически, обслуживание зависит только от менеджмента заведения и самого официанта, заметил ресторатор.

«Поэтому это такая палка о двух концах. Не думаю, что для рестораторов чаевые в чеках — это очень хорошо, потому что чаевые сразу попадают в налогооблагаемую базу. Поэтому я считаю, что, с одной стороны, это правильно, с другой стороны, надо обсуждать в более широком кругу, привлекать бизнес и ФНС», — сообщил Васильчук.

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Новые правила для ресторанов и кафе вступят в силу с января 2021 года. Они устанавливают, что стоимость услуг общественного питания должна определяться только стоимостью продукции, указанной в меню. Любые платежи, которые прямо не касаются заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть включены в заказ.

Авторы
Майя Бобенко, Анастасия Батманова
рестораны чаевые Роспотребнадзор
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