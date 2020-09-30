Российским ресторанам запретят включать чаевые в чек

С нового года ресторанам и кафе будет запрещено включать чаевые в чек, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Новые правила в сфере общественного питания утвердило правительство, уточнили в ведомстве.

«В документе прописано, что цена на услуги общественного питания должна определяться стоимостью продукции, указанной в меню (прейскуранте)», — уточнили в Роспотребнадзоре. Любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ, говорится в сообщении.

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