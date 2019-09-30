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Фильм с Биланом стал лидером по сумме невозвращенных денег от государства

Фильм «Герой» с Димой Биланом получил больше всего госсредств среди проектов, реализованных компаниями, не вернувшими полученные деньги в полном объеме. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных о господдержке производства фильмов, которую запустят в октябре.

Как свидетельствуют данные этой базы, 17 компаний не вернули часть средств, вложенных в 18 проектов. Они получили возвратные средства в общем объеме 312 млн руб. и безвозвратные в объеме 514 млн руб. На фильм «Герой», снятый «Медиа Арт Студио», было выделено 110 млн руб. возвратных и 30 млн руб. безвозвратных средств.

По данным газеты, сейчас в базе уже содержится информация о 520 проектах 255 кинокомпаний. Крупнейшей по объему господдержки стала СТВ Сергея Сельянова: на производство вышедших в прокат с 2015 года фильмов было выделено 165 млн руб. возвратных и 921,5 млн руб. безвозвратных средств. Студия Никиты Михалкова «Тритэ», которая сняла за это время три фильма, получила возвратные 50 млн руб. и безвозвратные 992 млн руб., а Bazelevs Тимура Бекмамбетова — соответственно 299 млн и 740 млн руб. на десять картин.

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База создана при поддержке Минкультуры и Фонда кино, сообщили изданию министр культуры Владимир Мединский и глава фонда Вячеслав Тельнов. Она будет размещена на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) и содержать информацию о картинах с 2015 года. Тельнов отметил, что инвестиции в проект составили около 3 млн руб., им занимаются штатные сотрудники фонда.

Теги: кино, Фонд кино, Минкультуры, финансирование
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