В Минобороны заявили о намерении разрабатывать боевые электромобили

По словам главкома Сухопутными войсками, такие машины позволят бесшумно выдвигаться на огневые позиции

Олег Салюков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда» заявил о прорабатывании вопроса по созданию электромобилей, которые могут использоваться в армии. По его словам, «определенный задел в этом направлении есть».

«Прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой емкости», — сказал Салюков. По его словам, в случае появления такой техники удастся не только «увеличить энергетику машин», но и «обеспечить применение современного и перспективного вооружения».

«За счет движения на электрической тяге будет обеспечено скрытное бесшумное выдвижение на огневые позиции», — заявил главнокомандующий.

Также Салюков рассказал о проведении опытно-конструкторских работ по созданию тяжелого и среднего боевых робототехнических комплексов. По его словам, это делается в соответствии с решением министра обороны, принятом в 2017 году.

В середине августа роботехнические комплексы на базе танка Т-72БЗ на Уралвагонзаводе продемонстрировали главе военного ведомства Сергею Шойгу. Они должны сохранять боеспособность после попадания 10–15 гранат РПГ и минного подрыва и уметь вести огонь в программируемом режиме по предварительно заданным целям.

Для управления танками-роботами предполагается создать высокоподвижный пункт дистанционного управления также на базе танка Т-72БЗ.